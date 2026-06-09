ETV Bharat / technology

Toyota की इलेक्ट्रिक कारों में मिलेगा मैनुअल गियरबॉक्स, कंपनी ने कराया डिजाइन पटेंट

Toyota Urban Cruiser EBella ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार चलाने के शौकीन और पारंपरिक ड्राइविंग को पसंद करने वाले लोगों को अक्सर EV को लेकर एक चीज हमेशा से नापसंद रही है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक कारों में वो दमदार एहसास नहीं मिलता क्योंकि उनमें मैनुअल गियरबॉक्स नहीं होता है. पारंपरिक ड्राइविंग के एहसास को देने के लिए दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कारों में नकली मैनुअल शिफ्टर देना शुरू किया है. मौजूदा समय में ऐसी ही एक कार Hyundai Ioniq 5 N है, जिसमें एक नकली गियरशिफ्टर इस्तेमाल किया जाता है. यह मैनुअल मोड में 'रेव लिमिटर' तक पहुंचने जैसा एक्सपीरिएंस दे सकता है. लेकिन, अब जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota Motor ने अपने नए पेटेंट के साथ एक बड़ा कदम उठाया है. जापानी कार निर्माता कंपनी ने जनवरी 2026 में एक पेटेंट फाइल किया. इस पेटेंट से एक ऐसे कंट्रोल सिस्टम का पता चलता है, जो एक सिम्युलेटेड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें क्लच पेडल और शिफ्टर दिया जाता है. Toyota Motor का यह सिस्टम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, पारंपरिक मैनुअल ट्रांसमिशन और इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार की तरह इंजन के अचानक बंद होने (स्टॉल) का एक्सपीरिएंस प्रदान करता है.