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Toyota की इलेक्ट्रिक कारों में मिलेगा मैनुअल गियरबॉक्स, कंपनी ने कराया डिजाइन पटेंट

Toyota Motor ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए पारंपरिक मैनुअल गियरबॉक्स का पेटेंट कराया है, जो ICE कारों जैसा एक्सपीरिएंस देने वाला है.

Toyota Urban Cruiser EBella
Toyota Urban Cruiser EBella (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार चलाने के शौकीन और पारंपरिक ड्राइविंग को पसंद करने वाले लोगों को अक्सर EV को लेकर एक चीज हमेशा से नापसंद रही है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक कारों में वो दमदार एहसास नहीं मिलता क्योंकि उनमें मैनुअल गियरबॉक्स नहीं होता है. पारंपरिक ड्राइविंग के एहसास को देने के लिए दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कारों में नकली मैनुअल शिफ्टर देना शुरू किया है.

मौजूदा समय में ऐसी ही एक कार Hyundai Ioniq 5 N है, जिसमें एक नकली गियरशिफ्टर इस्तेमाल किया जाता है. यह मैनुअल मोड में 'रेव लिमिटर' तक पहुंचने जैसा एक्सपीरिएंस दे सकता है. लेकिन, अब जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota Motor ने अपने नए पेटेंट के साथ एक बड़ा कदम उठाया है.

जापानी कार निर्माता कंपनी ने जनवरी 2026 में एक पेटेंट फाइल किया. इस पेटेंट से एक ऐसे कंट्रोल सिस्टम का पता चलता है, जो एक सिम्युलेटेड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें क्लच पेडल और शिफ्टर दिया जाता है. Toyota Motor का यह सिस्टम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, पारंपरिक मैनुअल ट्रांसमिशन और इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार की तरह इंजन के अचानक बंद होने (स्टॉल) का एक्सपीरिएंस प्रदान करता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि Toyota Motor का नया पेटेंट फाइल, Hyundai Ioniq 5 N के लिए Hyundai के नकली गियरशिफ्ट के डेवलपमेंट जैसा ही है. खास बात यह है कि Toyota Motor पिछले तीन सालों से नकली मैनुअल गियरबॉक्स की टेस्टिंग कर रही है, और यह नया पेटेंट इस बात की पुष्टि करता है कि यह सिस्टम अब एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है.

Toyota का नया EV मैनुअल शिफ्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है?
Toyota के पेटेंट से पता चलता है कि अगर ड्राइवर गाड़ी को गलत तरीके से चलाता है, जैसे कि गलत स्पीड पर गलत गियर चुनना, तो EV इलेक्ट्रिक मोटर को रोक देती है और ब्रेक लगा देती है. इससे गाड़ी वैसे ही रुकती है या बंद होती है, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार रुकती है. इस तरीके से ड्राइवर को वैसा ही झटका लगता है, जैसा मैनुअल गियरबॉक्स वाली आम ICE गाड़ियों में होता है.

आसान शब्दों में कहें तो, Toyota Motor की पेटेंट टेक्नोलॉजी ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल का पता लगाती है और ज़रूरत के हिसाब से सही सेफ्टी सिस्टम लागू करती है. वहीं दूसरी ओर, Hyundai की Ioniq 5 N में नकली गियर शिफ्टिंग एक दिखावा (गिमिक) लग सकती है, लेकिन Toyota और Lexus कुछ ऐसी चीज़ पर काम कर रही हैं, जो ज़्यादा असल और दिलचस्प है.

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