19 जनवरी को पेश होगी Toyota Urban Cruiser EV, जानें कितनी होगी रेंज

Toyota Urban Cruiser EV ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota आगामी 19 जनवरी, 2026 को अपनी इंडिया-स्पेसिफिक Toyota Urban Cruiser EV को पेश करने वाली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Toyota Urban Cruiser EV, Maruti Suzuki e-Vitara का टोयोटा वर्जन है, जिसे दोनों जापानी कार निर्माताओं के बीच चल रही पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया है. बता दें कि ये दोनों कंपनियां भारत और विदेश में अपने पोर्टफोलियो में कई प्रमुख मॉडल शेयर करती हैं. Toyota की यह EV भारतीय बाजार के लिए उसकी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश होने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि यह मॉडल Maruti e-Vitara के साथ Maruti Suzuki के नए गुजरात प्लांट में उत्पादित की जाएगी. Toyota Urban Cruiser EV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor) Toyota Urban Cruiser EV की डिजाइन

स्टाइलिंग की बात करें तो नई Toyota Urban Cruiser EV के कई बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट Suzuki से मिलते-जुलते हैं, हालांकि इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन अपना अलग है. इसके फ्रंट में टोयोटा का 'हैमर हेड' डिज़ाइन मिलता है, जिसमें ब्लैक फिनिश वाली सीधी ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ एंगुलर, पीछे की ओर झुकी हुई हेडलाइट्स हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप लगाए गए हैं.