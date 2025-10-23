ETV Bharat / technology

Toyota शुरू करने जा रही है अपने बैनर तले एक नई लग्जरी कंपनी, जानिए क्या है वजह

Toyota का नेतृत्व स्वीकार करता है कि पुराने ढांचे ने कंपनी की क्षमता को कम कर दिया. इस स्पिन-ऑफ ने इसे प्रयोग करने की आज़ादी दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे Toyota से इसकी निकटता के बजाय इसकी अपनी योग्यता के आधार पर आंका जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशकों तक, Century Toyota की प्रतिष्ठा का एक साधारण प्रतीक रही, जिसमें ड्राइवर द्वारा संचालित, हाथ से निर्मित, और ज़्यादातर जापान तक ही सीमित है. लेकिन Toyota के बैज के तहत, Century ने हमेशा एक बड़े बाज़ार वाली मूल कंपनी का भार उठाया है. अब, उस पहचान से मुक्त होकर, Century एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित हो सकती है.

कंपनी का यह कदम न केवल उत्पाद-श्रृंखला में बदलाव का संकेत देता है, बल्कि फिलॉसिफी में भी बदलाव का संकेत देता है. यह इस बात को स्वीकार करता है कि समय के साथ प्रीमियम और अल्ट्रा-लक्ज़री के बीच की सीमाएं कैसे कम होती जा रही हैं, और Toyota उन्हें फिर से परिभाषित क्यों करना चाहती है.

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने एक गहन रणनीति के चलते अपने सबसे विशिष्ट ब्रांड, Century, को एक अलग ब्रांड में बदलने का फैसला किया है. इसके साथ ही अपने लक्ज़री पोर्टफोलियो में Lexus की भूमिका को नए सिरे से भी परिभाषित किया है.

कंपनी की योजना Century को सिर्फ़ एक घरेलू नाम से आगे बढ़ाने की है. इसे अलग करके, Toyota वैश्विक पहचान के लिए जगह बना रही है. कंपनी द्वारा लिया गया, यह एक साहसिक कदम है, जिससे यह नाम उन बाज़ारों में भी दिखाई दे सकता है, जहां पहले इसकी चर्चा नहीं होती थी.

Lexus को क्या नुकसान और क्या फायदा

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर Century कंपनी की विरासत और वैभव का प्रतीक बन गई है, तो Lexus से अब रचनात्मक रूप से अलग दिखने की अपेक्षा की जा रही है. कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो, Toyota इसे 'ज्यादा साहसपूर्वक आगे बढ़ने की आज़ादी' कहती है, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि Lexus को अब जर्मनों का पीछा नहीं करना पड़ेगा.

2023 Toyota Century का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota)

सालों तक, इस कंपनी ने BMW और Mercedes-Benz को बेंचमार्क किया है. हालांकि Toyota का कहना है कि वह दौर अब खत्म हो गया है.

आगे क्या होगा

आगे रणनीति पर नजर डालें तो अगले कुछ साल यह बताएंगे कि यह दोहरी रणनीति व्यवहार में कारगर होती है या नहीं. उम्मीद यह जताई जा रही है कि Toyota अपनी मौजूदा सेडान और एसयूवी फ्रैंचाइज़ी से Century लाइनअप का विस्तार करेगी. इसके साथ ही, कंपनी नए बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन के साथ प्रयोग करेगी.

2023 Toyota Century का साइड प्रोफाइल (फोटो - Toyota)

यह जापानी लग्जरी की समकालीन परिभाषा को रेखांकित करते हैं. इसके विपरीत, Lexus कंपनी की इनोवेशन लैब होगी, जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज और गैर-पारंपरिक अनुपातों के साथ प्रयोग करेगी, जो लक्जरी मोबिलिटी की परिभाषा को चुनौती देते हैं.

लेकिन किसी कंपनी की रीब्रांडिंग उत्पाद के साथ-साथ उसकी धारणा का भी उतना ही महत्वपूर्ण मामला है.

Toyota और Lexus को इन बदलावों को स्पष्ट और विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना होगा, ताकि ग्राहकों को न केवल यह पता चले कि नया क्या है, बल्कि यह भी कि यह क्यों महत्वपूर्ण है. लग्जरी सिर्फ़ इंजीनियरिंग पर ही नहीं, बल्कि कथानक पर भी निर्भर करती है.