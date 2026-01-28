ETV Bharat / technology

Toyota Urban Cruiser Hyryder के लिए Tech Package हुआ लॉन्च, जानें क्या है फीचर्स

Toyota India ने अपनी मिड-साइज SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder के लिए एक नया Tech Package लॉन्च किया है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder (फोटो - Toyota Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor India ने अपनी मिड-साइज SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder के लिए एक नया Tech Package लॉन्च किया है. Toyota Urban Cruiser Hyryder के नए Tech Package में कुछ फीचर्स और सेफ्टी किट शामिल किए गए हैं, जो कंपनी की ऑफिशियल एक्सेसरीज़ लिस्ट से लिए गए हैं. यह टेक पैकेज सभी Hyryder वेरिएंट के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत उस वेरिएंट से 29,499 रुपये ज़्यादा रखी गई है, जिस पर यह आधारित है.

Toyota Hyryder Tech Package के फीचर्स
हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट की बात करें तो Tech Package में एक कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम, एक फ्रंट डैशकैम और एक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जोड़ा गया है. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-स्पेक Urban Cruiser Hyryder V वेरिएंट में पहले से ही HUD और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है.

इसके अलावा, Toyota Urban Cruiser Hyryder Tech Package रेगुलर मॉडल जैसा ही है और यह पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG पावरट्रेन के साथ आता है, जिसमें पेट्रोल वर्जन में AWD का ऑप्शन भी है.

Toyota Hyryder Tech Package की वेरिएंट के अनुसार कीमत

Hyryder Tech Package की कीमतमैनुअलऑटोमेटिकCNGहाइब्रिड
E11.24 लाख रुपये---
S12.76 लाख रुपये13.91 लाख रुपये13.62 लाख रुपये16.75 लाख रुपये
G/G(O)14.52 लाख रुपये15.68 लाख रुपये15.58 लाख रुपये18.73 लाख रुपये
V16.02 लाख रुपये17.18 लाख रुपये-19.86 लाख रुपये
V AWD-18.58 लाख रुपये--

कंपनी ने कार के हर वेरिएंट के साथ Teck Package का विकल्प दिया है, जिसे 29,499 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है. इसलिए इस पैकेज के साथ Urban Cruiser Hyryder की कीमत 11.24 लाख रुपये से शुरू होकर 20.05 लाख रुपये तक जाती है. इसके अलावा, CNG वर्जन की कीमत 13.62 लाख रुपये से 15.58 लाख रुपये और AWD वेरिएंट की कीमत 18.58 लाख-18.7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Urban Cruiser Hyryder का मुकाबला Tata Sierra जैसी मिडसाइज़ SUV से होता है.

