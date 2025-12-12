Toyota Kirloskar ने भारत में हाइड्रोजन फ्यूल-सेल कार ट्रायल किया शुरू, NISE के साथ की साझेदारी
Toyota Kirloskar ने NISE के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत Toyota Mirai हाइड्रोजन फ्यूल-सेल कार का रियल-वर्ल्ड ट्रायल होगा.
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है, जिससे तहत सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में Toyota Mirai हाइड्रोजन फ्यूल-सेल कार का रियल-वर्ल्ड ट्रायल शुरू कर सकेगा.
इस समझौते को नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) के हेडक्वार्टर में फाइनल किया गया है, और यह भारतीय ड्राइविंग और मौसम की स्थितियों में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर गाड़ी का पहला स्ट्रक्चर्ड मूल्यांकन है.
जानकारी के अनुसार, NISE मिराई की परफॉर्मेंस का कई तरह के पैरामीटर्स पर अध्ययन करेगा, जिसमें एफिशिएंसी और ड्राइविंग रेंज से लेकर ड्राइव करने में आसानी, फ्यूल भरने का तरीका, और अलग-अलग इलाकों और तापमान में ढलने की क्षमता शामिल है. यह संस्थान कार की धूल, ट्रैफिक की भीड़ और भारतीय सड़कों से जुड़े आम पर्यावरणीय कारकों को झेलने की क्षमता का भी आकलन करेगा.
यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रोजन-पावर्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार की बड़ी कोशिश के साथ मेल खाता है. MNRE में मिशन डायरेक्टर अभय भाकरे ने इस प्रोजेक्ट को पहले से चल रहे हेवी-ड्यूटी पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे हाइड्रोजन एनर्जी को ले जाने का पहला कदम बताया.
भाकरे ने कहा कि, "आने वाले दशकों में, हम अपने फॉसिल फ्यूल को, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे सेक्टर्स के लिए रिन्यूएबल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अपने रिन्यूएबल फ्यूल से बदलना चाहते हैं, जिसमें पैसेंजर गाड़ियां भी शामिल हैं."
Toyota Kirloskar ने NISE को अपनी दूसरी-जनरेशन की Toyota Mirai दी है, जो एक ग्लोबल फ्यूल-सेल मॉडल है, और जो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन पर चलती है और सिर्फ पानी की भाप निकालती है. कंपनी के अनुसार, यह सेडान 5.2–5.4 kg हाइड्रोजन में लगभग 650 km तक चल सकती है और इसे पांच मिनट से भी कम समय में रिफ्यूल किया जा सकता है, जो लगभग एक रेगुलर पेट्रोल कार में पेट्रोल भरवाने जितना ही है.
इस इवेंट में बोलते हुए, Toyota Kirloskar Motor के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने कहा कि, "भारत, एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते, अपनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में तेज़ी से बढ़ोतरी करने वाला है."
उन्होंने कहा कि, "अगर हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करना है, विकसित भारत की अपनी असली क्षमता को समझना है, और डीकार्बनाइज़ेशन करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है."
उन्होंने आगे कहा कि, "भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों और मोबिलिटी सेक्टर के डीकार्बनाइज़ेशन दोनों में योगदान देने में हाइड्रोजन एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है."
गुलाटी ने भारत में Toyota के पहले के हाइड्रोजन से जुड़े कामों पर भी ज़ोर दिया, जिसमें कमर्शियल गाड़ियों के प्रोटोटाइप के लिए फ्यूल-सेल स्टैक की सप्लाई और स्टेशनरी हाइड्रोजन एप्लीकेशन पर कोलैबोरेशन शामिल हैं. NISE के साथ Toyota Mirai पायलट प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि इससे हम असली भारतीय ड्राइविंग और मौसम की स्थितियों में मिराई के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा और जान पाएंगे."
इन ट्रायल्स से ऐसा डेटा मिलने की उम्मीद है, जो हाइड्रोजन-पावर्ड मोबिलिटी पर भविष्य की पॉलिसी फैसले लेने में बहुत ज़रूरी होगा. यह एक ऐसा एरिया है, जहां भारत को अभी कमर्शियल रास्ते बनाने जरूरत है. हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन उम्मीद है कि यह आने वाले समय में हाइड्रोजन पैसेंजर कारों को अपनाने के लिए ज़मीन तैयार करेगा.