जल्द आने वाला है Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन, सड़कों पर हो रही टेस्टिंग
Toyota Motor अपनी MPV Toyota Innova Hycross का अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
Published : July 14, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor की प्रीमियम MPV Toyota Innova Hycross बहुत ही लोकप्रिय कार है. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी इसके अपडेटेड Hycross को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है. बता दें कि इसके मौजूदा वर्जन को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था.
कंपनी ने इसे Innova Crysta को रिप्लेस करने लिए तीन-रो वाली फैमिली MPV के तौर पर उतारा था, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाता है. बता दें कि मौजूदा वर्जन को बाजार में आए हुए लगभग चार साल हो चुके हैं.
लेकिन अब Innova Hycross के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जोकि पूरी तरह से कैमोफ्लाज किया गया था, और माना जा रहा है कि नए फेसलिफ्ट वर्जन को इस साल के आखिर में त्योहारी सीजन में उतारा जाएगा.
Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो फेसलिफ़्टेड Innova Hycross में ज़्यादातर बदलाव कॉस्मेटिक तौर पर ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडलैंप/टेल लैंप के डिज़ाइन, बंपर डिज़ाइन (आगे और पीछे दोनों तरफ़) और कुछ नए पेंट ऑप्शन मिल सकते हैं.
इसके अलावा, फेसलिफ्ट मॉडल में नए अलॉय व्हील डिज़ाइन की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बदलाव होने की संभावना कम है. वहीं कार के अंदर भी, बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए फ़ीचर्स जोड़ने और मौजूदा फ़ीचर्स को बेहतर बनाने तक ही सीमित रहेंगे.
Toyota Innova Hycross का पावरट्रेन
चूंकि यह एक फेसलिफ्ट वर्जन होने वाला है, ऐसे में गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में शायद ही कोई बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा, कार में मिलने वाला भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा, लेकिन इस फेसलिफ्ट के साथ नया फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी देखने को मिल सकता है.
इसके इंजन की बात करें तो इस एमपीवी में हाइब्रिड पावरप्लांट के साथ 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 184bhp की पावर और 188Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इसका टॉर्क बढ़कर 206Nm हो जाता है.
इस एमपीवी में निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. त्योहारी सीज़न के नज़दीक आने के साथ, आने वाले महीनों में अपडेटेड Hycross के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.