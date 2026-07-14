ETV Bharat / technology

जल्द आने वाला है Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन, सड़कों पर हो रही टेस्टिंग

Toyota Innova Hycross ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor की प्रीमियम MPV Toyota Innova Hycross बहुत ही लोकप्रिय कार है. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी इसके अपडेटेड Hycross को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है. बता दें कि इसके मौजूदा वर्जन को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था. कंपनी ने इसे Innova Crysta को रिप्लेस करने लिए तीन-रो वाली फैमिली MPV के तौर पर उतारा था, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाता है. बता दें कि मौजूदा वर्जन को बाजार में आए हुए लगभग चार साल हो चुके हैं. लेकिन अब Innova Hycross के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जोकि पूरी तरह से कैमोफ्लाज किया गया था, और माना जा रहा है कि नए फेसलिफ्ट वर्जन को इस साल के आखिर में त्योहारी सीजन में उतारा जाएगा. Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो फेसलिफ़्टेड Innova Hycross में ज़्यादातर बदलाव कॉस्मेटिक तौर पर ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडलैंप/टेल लैंप के डिज़ाइन, बंपर डिज़ाइन (आगे और पीछे दोनों तरफ़) और कुछ नए पेंट ऑप्शन मिल सकते हैं.