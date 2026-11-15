25 नवंबर को लॉन्च होगा Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट मॉडल, कंपनी ने दिखाई पहली झलक
Toyota Kirloskar आगामी 25 नवंबर को अपनी Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसका पहला टीजर जारी किया गया है.
Published : November 15, 2026 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: कार निर्मात कंपनी Toyota Kirloskar आगामी 25 नवंबर को अपनी Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसके लिए कंपनी ने इस कार का पहला टीज़र जारी किया है. इस अपडेटेड MPV में डिज़ाइन में बदलाव, ज़्यादा फीचर्स और एक नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिए जाने की संभावना है.
Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में क्या मिलेगा
कंपनी द्वारा जारी टीज़र में इस कार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में नए हेडलैम्प्स होने की पुष्टि ज़रूर होती है. इन हेडलैम्प्स में LED DRL सिग्नेचर दिए गए हैं, जो Toyota Taisor कॉम्पैक्ट SUV जैसे ही लगता है.
कार के एक्सटीरियर की तरफ होने वाले अन्य संभावित बदलावों की बात करें तो इसमें एक नया ग्रिल डिज़ाइन, अपडेट किए गए बंपर और टेल-लैम्प्स, तथा नए अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कार के फेसलिफ्ट वर्जन के इंटीरियर की बात करें तो इसमें, टोयोटा 12.3-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकती है, जो हाल ही में अपडेट किए गए इंडोनेशिया-स्पेक Innova Hycross में देखने को मिले हैं. इसके अलावा, इसमें नए कलर स्कीम और अपहोल्स्ट्री भी शामिल की जा सकती है.
Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
जैसा कि हमने पहले बताया कि Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट के भारत में लॉन्च होने वाला पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल हो सकता है. इसमें मौजूदा Innova Hycross में मिलने वाला 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है.
हालांकि इसके इंजन में फ्लेक्स-फ्यूल का सपोर्ट भी दिया जाएगा. फिलहाल यह देखना बाकी है कि Toyota Innova Hycross फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड किन इथेनॉल ब्लेंड्स को सपोर्ट करेगा, और क्या इसके नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट्स E20 से अधिक इथेनॉल ब्लेंड्स के साथ काम कर पाएंगे.
Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत
नए फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत की बात करें तो, Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है. बता दें कि इसके मौजूदा मॉडल की कीमत 19.53 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है.
भारत में लॉन्च होने के बाद नई Innova Hycross फेसलिफ्ट का मुकाबला Maruti Suzuki Invicto से जारी रहेगा. बता दें कि ये दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Maruti Invicto में भी इसी तरह का फेसलिफ्ट अपडेट दिया जाता है या नहीं.