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25 नवंबर को लॉन्च होगा Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट मॉडल, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का टीजर ( फोटो - Instagram/toyota.india )

हैदराबाद: कार निर्मात कंपनी Toyota Kirloskar आगामी 25 नवंबर को अपनी Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसके लिए कंपनी ने इस कार का पहला टीज़र जारी किया है. इस अपडेटेड MPV में डिज़ाइन में बदलाव, ज़्यादा फीचर्स और एक नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिए जाने की संभावना है.

Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में क्या मिलेगा

कंपनी द्वारा जारी टीज़र में इस कार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में नए हेडलैम्प्स होने की पुष्टि ज़रूर होती है. इन हेडलैम्प्स में LED DRL सिग्नेचर दिए गए हैं, जो Toyota Taisor कॉम्पैक्ट SUV जैसे ही लगता है.

कार के एक्सटीरियर की तरफ होने वाले अन्य संभावित बदलावों की बात करें तो इसमें एक नया ग्रिल डिज़ाइन, अपडेट किए गए बंपर और टेल-लैम्प्स, तथा नए अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का इंटीरियर

कार के फेसलिफ्ट वर्जन के इंटीरियर की बात करें तो इसमें, टोयोटा 12.3-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकती है, जो हाल ही में अपडेट किए गए इंडोनेशिया-स्पेक Innova Hycross में देखने को मिले हैं. इसके अलावा, इसमें नए कलर स्कीम और अपहोल्स्ट्री भी शामिल की जा सकती है.