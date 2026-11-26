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भारत में लॉन्च हुई नई Toyota Innova Hycross Facelift एमपीवी, मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन

नई Toyota Innova Hycross Facelift एमपीवी हुई लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस नए वर्जन को 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस लोकप्रिय MPV का पहला मिड-लाइफसाइकिल अपडेट है, जिसे पहली बार दिसंबर 2022 में पेश किया गया था.

इस एमपीवी की स्टाइलिंग में बदलाव और नए फीचर्स के अलावा, इस साल के अपडेट में E85 फ्यूल (85 प्रतिशत इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण) का सपोर्ट भी दिया गया है. इससे Innova Hycross भारत में बिकने वाली इकलौती ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है.

Toyota Innova Hycross Facelift की प्राइस लिस्ट

कीमत की बात करें तो पहले, इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन VX ट्रिम से मिलना शुरू होता था, जिसकी कीमत 26.76 लाख रुपये थी. लेकिन अब यह बेस G ट्रिम से ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत 19.99 लाख रुपये रखी गई है. इसके फलस्वरूप, Hycross हाइब्रिड लाइनअप की शुरुआती कीमत में 6.77 लाख रुपये की कमी आई है. नई Toyota Innova Hycross Facelift एमपीवी का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor) Toyota Innova Hycross Facelift के वेरिएंट पेट्रोल (7-सीटर/ 8-सीटर) स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (7-सीटर/8-सीटर) G -- 19.99 लाख रुपये GX 19.59 लाख रुपये / 19.64 लाख रुपये 23.99 लाख रुपये / 24.04 लाख रुपये VX -- 28.79 लाख रुपये / 28.84 लाख रुपये ZX -- 31.99 लाख रुपये वहीं इसका सिर्फ पेट्रोल वाला पावरट्रेन, बेस ट्रिम के ठीक ऊपर वाले GX ट्रिम में पेश किया गया है. कार निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. Toyota Innova Hycross Facelift का पावरट्रेन

नई Innova Hycross हाइब्रिड में 1,987cc का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी जोड़ी गई है. इनका कुल पावर आउटपुट 197hp और टॉर्क 206Nm का रहता है, जो eCVT के ज़रिए इसके अगले व्हील्स तक पहुंचाया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Innova Hycross फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड, E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है. वहीं, इसके केवल पेट्रोल वाले वर्ज़न की बात करें तो यह इंजन 173hp की पावर और 206Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें अगले व्हील्स को चलाने के लिए CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी का दावा है कि E20 फ्यूल के साथ, Innova Hycross हाइब्रिड 22.58 kmpl का माइलेज प्रदान करती है. Toyota Innova Hycross Facelift का एक्सटीरियर

कार के एक्सटीरियर पर नजर डालें तो इसमें आगे की तरफ, नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें Toyota Taisor की तरह ही DRL सिग्नेचर मिलते हैं. इसके साथ ही, इस कार में Toyota Hilux जैसी चौकोर फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसमें डायमंड के आकार के एयर इनटेक दिए गए हैं. नई Toyota Innova Hycross Facelift एमपीवी का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)