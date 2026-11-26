भारत में लॉन्च हुई नई Toyota Innova Hycross Facelift एमपीवी, मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन
Toyota Kirloskar ने अपनी नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 19.59 लाख रुपये रखी गई है.
Published : November 26, 2026 at 10:42 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस नए वर्जन को 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस लोकप्रिय MPV का पहला मिड-लाइफसाइकिल अपडेट है, जिसे पहली बार दिसंबर 2022 में पेश किया गया था.
इस एमपीवी की स्टाइलिंग में बदलाव और नए फीचर्स के अलावा, इस साल के अपडेट में E85 फ्यूल (85 प्रतिशत इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण) का सपोर्ट भी दिया गया है. इससे Innova Hycross भारत में बिकने वाली इकलौती ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है.
Toyota Innova Hycross Facelift की प्राइस लिस्ट
कीमत की बात करें तो पहले, इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन VX ट्रिम से मिलना शुरू होता था, जिसकी कीमत 26.76 लाख रुपये थी. लेकिन अब यह बेस G ट्रिम से ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत 19.99 लाख रुपये रखी गई है. इसके फलस्वरूप, Hycross हाइब्रिड लाइनअप की शुरुआती कीमत में 6.77 लाख रुपये की कमी आई है.
|Toyota Innova Hycross Facelift के वेरिएंट
|पेट्रोल (7-सीटर/ 8-सीटर)
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (7-सीटर/8-सीटर)
|G
|--
|19.99 लाख रुपये
|GX
|19.59 लाख रुपये / 19.64 लाख रुपये
|23.99 लाख रुपये / 24.04 लाख रुपये
|VX
|--
|28.79 लाख रुपये / 28.84 लाख रुपये
|ZX
|--
|31.99 लाख रुपये
वहीं इसका सिर्फ पेट्रोल वाला पावरट्रेन, बेस ट्रिम के ठीक ऊपर वाले GX ट्रिम में पेश किया गया है. कार निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा.
Toyota Innova Hycross Facelift का पावरट्रेन
नई Innova Hycross हाइब्रिड में 1,987cc का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी जोड़ी गई है. इनका कुल पावर आउटपुट 197hp और टॉर्क 206Nm का रहता है, जो eCVT के ज़रिए इसके अगले व्हील्स तक पहुंचाया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Innova Hycross फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड, E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है.
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वहीं, इसके केवल पेट्रोल वाले वर्ज़न की बात करें तो यह इंजन 173hp की पावर और 206Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें अगले व्हील्स को चलाने के लिए CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी का दावा है कि E20 फ्यूल के साथ, Innova Hycross हाइब्रिड 22.58 kmpl का माइलेज प्रदान करती है.
Toyota Innova Hycross Facelift का एक्सटीरियर
कार के एक्सटीरियर पर नजर डालें तो इसमें आगे की तरफ, नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें Toyota Taisor की तरह ही DRL सिग्नेचर मिलते हैं. इसके साथ ही, इस कार में Toyota Hilux जैसी चौकोर फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसमें डायमंड के आकार के एयर इनटेक दिए गए हैं.
इसके अलावा, एमपीवी में फॉग लैंप की जगह बदल दी गई है, और एक पतला लोअर एयर इनटेक तथा सिल्वर-फिनिश ट्रिम इसके अपडेटेड फ्रंट लुक को बेहतर बनाते हैं. वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले जैसे ही बड़े दरवाजे, कांच का हिस्सा और 18-इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं. इसके रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो यहां पर भी बहुत कम बदलाव दिखते हैं, जिनमें मुख्य अपडेट टेल-लाइट्स का है.
Toyota Innova Hycross Facelift का इंटीरियर और फीचर्स
Innova Hycross फेसलिफ्ट के इंटीरियर पर नजर डालें तो इसमें सिल्वर और पियानो-ब्लैक एक्सेंट वाला सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, रियर ट्रे टेबल और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. इसके साथ ही, इसमें 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है.
सीटिंग कन्फिगरेशन की बात करें तो इसमें पहले की तरह ही 7 और 8-सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. इसमें दूसरी पंक्ति में पावर्ड ओटोमन सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और पावर्ड रिक्लाइनिंग रियर सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इस कार में डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, PM2.5 एयर फिल्टर, रियर सनशेड, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, पावर्ड टेलगेट और सबवूफ़र्स के साथ 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.
कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं.
नई Innova Hycross Facelift के साथ Toyota 3 साल या 1,00,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 5 साल या 2,20,000 km तक किया जा सकता है. इस एमपीवी के साथ 3 साल की कॉम्प्लिमेंट्री रोडसाइड असिस्टेंस और हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल/1,60,000 km की वारंटी भी मिलती है.