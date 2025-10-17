ETV Bharat / technology

Toyota Hyryder के लिए लॉन्च हुआ लिमिटेड Aero Edition पैकेज, जानें क्या है खास

Toyota ने भी अपनी Toyota Urban Cruiser Hyryder के लिए एक लिमिटेड एडिशन पैकेज Aero Edition लॉन्च किया है.

Toyota Hyryder Aero Edition
Toyota Hyryder Aero Edition भारत में हुआ लॉन्च (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 1:33 PM IST

हैदराबाद: इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बिक्री की संख्या को बढ़ाने के लिए कार निर्माता कंपनियां अपने पोर्टफोलियों को अपडेट कर रही हैं और नई कारें या मौजूदा कारों के स्पेशल एडिशन बाजार में उतार रही हैं. इसी क्रम में Toyota ने भी अपनी Toyota Urban Cruiser Hyryder के लिए एक लिमिटेड एडिशन पैकेज लॉन्च किया है.

कंपनी ने इस कार को नए Aero Edition के नाम से बाजार में उतारा है. असल में, यह Aero Edition एक एक्सेसरी किट है, जिसे Urban Cruiser Hyryder के सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध कराया गया है. यह स्टाइलिंग पैकेज Urban Cruiser Hyryder के लुक को निखारने के लिए कई एक्सेसरीज़ के साथ आता है. इसमें चार कलर ऑप्शन - व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड - मिलते हैं.

Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition का एक्सटीरियर
नए Aero Edition के एक्सटीरियर स्टाइलिंग किट की बात करें तो इसमें एक नया, बोल्ड फ्रंट स्पॉइलर, एक स्पोर्टी रियर स्पॉइलर और नए साइड स्कर्ट शामिल किए गए हैं, जो Hyryder को एक प्रीमियम टच देते हैं. कंपनी ने यह एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज एक्सेसरीज़ 31,999 रुपये की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध कराई है और देश भर में सभी टोयोटा डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी.

Toyota Hyryder Aero Edition
Toyota Hyryder Aero Edition (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

Toyota Urban Cruiser Hyryder की कीमत और वेरिएंट्स
बता दें कि Toyota Urban Cruiser Hyryder को लगभग पांच प्रमुख वेरिएंट में बेचा जा रहा है, लेकिन इंजन विकल्पों, ट्रांसमिशन विकल्पों और ईंधन प्रकारों (पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी) के आधार पर, ग्राहक इस एसयूवी को 21 अलग-अलग वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं Aero Edition किट के लिए ग्राहकों को 31,999 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे.

Toyota Urban Cruiser Hyryder का पावरट्रेन
इसके इंजन की बात करें तो इस Hyryder में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ-साथ CNG का विकल्प भी मिलता है. इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी पेश किया गया है, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम वाला 1.5-लीटर इंजन भी है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट और हाइब्रिड मॉडल के लिए e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाता है.

