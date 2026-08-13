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Toyota Hyryder का Aero Black Edition पैकेज हुआ लॉन्च, मिलेगा ब्लैक आउट एक्सटीरियर, जानें कीमत

Toyota Hyryder का Aero Black Edition पैकेज हुआ लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

Toyota Hyryder Aero Black Edition में क्या खास इस स्टाइलिंग पैकेज में कार के बाहरी हिस्से के कई क्रोम एलिमेंट्स को ब्लैक आउट किया गया है, जिनमें हेडलाइट्स के आस-पास, फ्रंट ग्रिल और टेलगेट पर मौजूद क्रोम शामिल हैं.

Toyota Hyryder के G(O) और V ट्रिम्स की शुरुआती कीमत क्रमशः 14.87 लाख रुपये और 16.42 लाख रुपये है, जबकि 'Aero Black Edition' पैकेज जोड़ने पर इनकी कीमत 15.19 लाख रुपये और 16.74 लाख रुपये हो जाती है. पिछले साल, कार निर्माता कंपनी ने Hyryder के लिए 'Aero Edition' स्टाइलिंग किट पेश की थी.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar ने अपनी Toyota Hyryder को नए 'Aero Black Edition' स्टाइलिंग पैकेज के साथ पेश किया है. इस पैकेज की कीमत 31,999 रुपये रखी गई है. यह नया एडिशन कंपनी की डीलरशिप पर उपलब्ध कराया गया है, और इसे सिर्फ़ G(O) और V पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ट्रिम्स में 'मिडनाइट ब्लैक' एक्सटीरियर शेड के साथ पेश किया गया है.

इसके अलावा, फ्रंट बंपर के निचले हिस्से पर लगी सिल्वर-फिनिश वाली ट्रिम को भी ब्लैक ट्रिम से बदल दिया गया है. इसके अलावा, इसमें 'Aero Black Limited Edition' का बैज भी जोड़ा गया है, जो इसे बाकी रेंज से अलग बनाता है.

Toyota Hyryder का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

Toyota Hyryder Aero Black Edition का पावरट्रेन

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ़ कॉस्मेटिक स्टाइलिंग पैकेज के साथ आता है, ऐसे में Hyryder में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. ट्रिम के आधार पर, इसमें पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं.

Toyota Hyryder में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जोकि 103hp की पावर और 137Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

Toyota Hyryder का सीटिंग लेआउट (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इसके साथ ही, इस इंजन के साथ टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव, दोनों के विकल्प भी मिलते हैं. CNG किट के साथ, पावर और टॉर्क आउटपुट घटकर क्रमशः 88hp पावर और 121.5Nm टॉर्क हो जाते हैं. Hyryder CNG वेरिएंट को सिर्फ़ 5-MT यूनिट के साथ बेची जाती है.

Toyota Hyryder का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

वहीं स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया जाता है. यह दोनों मिलकर 115hp की पावर जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर को पावर 0.60kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक से मिलती है और ट्रांसमिशन का काम eCVT यूनिट से लिया जाता है, जो सिर्फ़ फ्रंट व्हील्स तक पावर पहुंचाती है.