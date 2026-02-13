ETV Bharat / technology

Toyota की पहली 3-पंक्ति वाली EV से उठा पर्दा, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च?

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ काफी पहले EV रेस में एंट्री ले ली थी, लेकिन कंपनी के पास उनसे मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई फ्लैगशिप कार नहीं थी. लेकिन अब कंपनी ने Kia EV9 और Hyundai Ioniq 9 जैसी कारों से मुकाबला करने के लिए अपनी नई फ्लैगशिप तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर दिया है.

जापानी कार निर्माता कंपनी ने अपनी इस नई एसयूवी को Toyota Highlander EV के नाम से पेश किया है. इस पॉपुलर तीन-रो वाली एसयूवी को सालों से कोई जेनरेशन अपडेट नहीं मिला, लेकिन अब 2027 में इस एसयूवी को पारंपरिक पावरट्रेन से हटाकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा.

2027 Toyota Highlander EV का डिजाइन

नई 2027 Toyota Highlander EV में नया डिज़ाइन, ओवरहॉल्ड इंटीरियर और ज़्यादा बड़ा टेक सूट दिया जाएगा. इस नई EV का लुक दमदार है और यह कंपनी के लेटेस्ट डिज़ाइन डायरेक्शन से प्रेरित है. कार में आगे की तरफ, इसमें खास हैमरहेड फेस दिया गया है, जिसमें स्वेप्टबैक ग्रिल और फुल-लेंथ LED DRL डिज़ाइन मिलता है, जो बंपर के कोनों में लगे LED हेडलैंप से अलग है.

Toyota Highlander में शार्प लाइन्स, उभरे हुए फेंडर्स और एक लंबे ग्लासहाउस से बना एक स्लीक सिल्हूट दिया गया है, जो पीछे के स्पॉइलर में पतला होता जाता है. रियर सेक्शन की बात करें, तो इसमें एक कनेक्टेड टेललैंप लगाया गया है, जिसमें दो पतली LED स्ट्रिप्स हैं, जो टेलगेट के चारों ओर लिपटी हुई हैं, जबकि टर्न इंडिकेटर्स दोनों तरफ ट्रेपेज़ॉइडल हाउसिंग के अंदर आराम से फिट होते हैं.

Toyota Highlander EV का सीटिंग लेआउट (फोटो - Instagram/Toyota USA)

नई Toyota Highlander पुराने वर्जन से थोड़ी बड़ी रखी गई है. जहां इसकी कुल ऊंचाई 0.8 इंच कम की गई है, वहीं SUV 2.3 इंच बढ़कर 78.3 इंच चौड़ी हो गई है. वहीं, व्हीलबेस अब 112 इंच से बढ़ाकर 120.1 इंच कर दिया गया है, जिससे केबिन में ज़्यादा जगह मिलेगी और तीनों लाइनों में आसानी से घुस पाएंगे.

2027 Toyota Highlander EV का इंटीरियर

Highlander EV के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर कदम रखते ही आपको एक बहुत मॉडर्न केबिन दिखता है, जिसमें टेक-फॉरवर्ड लुक दिया गया है, जो कुछ खासियतों को छोड़े बिना चीज़ों को सीधा-सादा रखता है. लेयर्ड डैशबोर्ड पर 14-इंच का इंफोटेनमेंट सेंटर मिलता है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है, जबकि ड्राइवर को फुल-स्क्रीन नेविगेशन के साथ 12.3-इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है.