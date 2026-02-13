Toyota की पहली 3-पंक्ति वाली EV से उठा पर्दा, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च?
Toyota ने अपनी नई फ्लैगशिप तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV Toyota Highlander EV को पेश कर दिया है. इसकी बिक्री 2027 में शुरू होगी.
Published : February 13, 2026 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ काफी पहले EV रेस में एंट्री ले ली थी, लेकिन कंपनी के पास उनसे मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई फ्लैगशिप कार नहीं थी. लेकिन अब कंपनी ने Kia EV9 और Hyundai Ioniq 9 जैसी कारों से मुकाबला करने के लिए अपनी नई फ्लैगशिप तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर दिया है.
जापानी कार निर्माता कंपनी ने अपनी इस नई एसयूवी को Toyota Highlander EV के नाम से पेश किया है. इस पॉपुलर तीन-रो वाली एसयूवी को सालों से कोई जेनरेशन अपडेट नहीं मिला, लेकिन अब 2027 में इस एसयूवी को पारंपरिक पावरट्रेन से हटाकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा.
2027 Toyota Highlander EV का डिजाइन
नई 2027 Toyota Highlander EV में नया डिज़ाइन, ओवरहॉल्ड इंटीरियर और ज़्यादा बड़ा टेक सूट दिया जाएगा. इस नई EV का लुक दमदार है और यह कंपनी के लेटेस्ट डिज़ाइन डायरेक्शन से प्रेरित है. कार में आगे की तरफ, इसमें खास हैमरहेड फेस दिया गया है, जिसमें स्वेप्टबैक ग्रिल और फुल-लेंथ LED DRL डिज़ाइन मिलता है, जो बंपर के कोनों में लगे LED हेडलैंप से अलग है.
Toyota Highlander में शार्प लाइन्स, उभरे हुए फेंडर्स और एक लंबे ग्लासहाउस से बना एक स्लीक सिल्हूट दिया गया है, जो पीछे के स्पॉइलर में पतला होता जाता है. रियर सेक्शन की बात करें, तो इसमें एक कनेक्टेड टेललैंप लगाया गया है, जिसमें दो पतली LED स्ट्रिप्स हैं, जो टेलगेट के चारों ओर लिपटी हुई हैं, जबकि टर्न इंडिकेटर्स दोनों तरफ ट्रेपेज़ॉइडल हाउसिंग के अंदर आराम से फिट होते हैं.
नई Toyota Highlander पुराने वर्जन से थोड़ी बड़ी रखी गई है. जहां इसकी कुल ऊंचाई 0.8 इंच कम की गई है, वहीं SUV 2.3 इंच बढ़कर 78.3 इंच चौड़ी हो गई है. वहीं, व्हीलबेस अब 112 इंच से बढ़ाकर 120.1 इंच कर दिया गया है, जिससे केबिन में ज़्यादा जगह मिलेगी और तीनों लाइनों में आसानी से घुस पाएंगे.
2027 Toyota Highlander EV का इंटीरियर
Highlander EV के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर कदम रखते ही आपको एक बहुत मॉडर्न केबिन दिखता है, जिसमें टेक-फॉरवर्ड लुक दिया गया है, जो कुछ खासियतों को छोड़े बिना चीज़ों को सीधा-सादा रखता है. लेयर्ड डैशबोर्ड पर 14-इंच का इंफोटेनमेंट सेंटर मिलता है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है, जबकि ड्राइवर को फुल-स्क्रीन नेविगेशन के साथ 12.3-इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है.
ज़रूरी डेटा के लिए इसमें एक हेड्स-अप डिस्प्ले मिलता है और पैसेंजर्स को कस्टमाइज़ेबल 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप का मज़ा मिलता है. कार के टॉप ट्रिम में एक पैनोरमिक ग्लासरूफ स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है, और यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ग्लासरूफ होने वाला है.
कार में पैसेंजर्स को हीटेड फ्रंट सीटों के साथ सॉफ्टटेक्स अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीट्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलती हैं, और तीनों रो में चार्जिंग ऑप्शन भी मिलते हैं.
2027 Toyota Highlander EV का पावरट्रेन
कार को दो वेरिएंट, XLE और Limited में पेश किया जाएगा, और इसमें FWD और AWD दोनों कॉन्फ़िगरेशन और दो बैटरी पैक ऑप्शन हैं. 77 kWh बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर वाला बेस XLE सिंगल-चार्ज रेंज के साथ 462 km तक चल सकता है.
इसकी सिंगल मोटर 221 bhp की पावर और 268 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. वहीं AWD वेरिएंट की बात करें, यहां इसकी परफॉमेंस बढ़ जाती है और इसका डुअल मोटर सेटअप 338 bhp की पावर और 445 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज घटकर 435 km हो जाती है.
इसके अलावा, XLE AWD और Limited दोनों वेरिएंट में बैटरी का दूसरा विकल्प 95.8 kWh की बैटरी पैक का मिलता है, जिसकी रेंज 515 km तक बढ़ हो जाती है, जबकि पावर 338 bhp और टॉर्क 445 Nm तक पहुंच जाता है.
2027 Toyota Highlander EV की लॉन्च
लॉन्च की बात करें तो नई Toyota Highlander इस साल के आखिर में लॉन्च की जाएगी, और इसकी बिक्री 2027 की शुरुआत से शुरू हो सकती है. इसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कार बनाने वाली कंपनी ने अभी तक भारत में इसके लॉन्च की पुष्टि नहीं की है.
भारतीय बाजार में प्रीमियम मिड-साइज़ थ्री-रो EV सेगमेंट में अभी Kia EV9 अकेली कंटेंडर है, जबकि Mercedes-Benz लग्ज़री सेगमेंट में EQS और EQB SUVs दे रही है. अगर नई Toyota Highlander EV भारत में लॉन्च होती है, तो संभावना है कि इसे CBU के तौर पर यहां लाया जाएगा, Kia EV9 से सीधे मुकाबला कर सके.