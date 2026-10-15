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इन त्योहारों पर खरीदना चाहते हैं नई Toyota Glanza Facelift, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

Toyota Glanza Facelift ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने बुधवार को ही भारतीय बाजार में अपनी नई Toyota Glanza Facelift को लॉन्च किया है. कंपनी ने अपडेटेड हैचबैक को 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इसमें नया फ्रंट लुक, ज़्यादा फीचर्स और एक नया 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है.

कंपनी ने इस अपडेटेड हैचबैक को पहले की तरह ही अलग-अलग ट्रिम लेवल में पेश किया गया है. इन ट्रिम्स में E, S, G, V और एक नया जोड़ा गया ट्रिम, V (O) शामिल हैं. अगर आप इस नई हैचबैक को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां इसके हर ट्रिम में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

Toyota Glanza Facelift E वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 6.99 लाख रुपये से शुरू) कवर के साथ 15-इंच के व्हील

हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप

LED टेललाइट्स

मैनुअल ORVMs

शार्क फिन एंटीना

बॉडी-कलर्ड बंपर

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

एडजस्टेबल सीट हेडरेस्ट

सभी पैसेंजर्स के लिए पावर विंडो

ड्राइवर-साइड पावर विंडो के लिए वन-टच अप/डाउन

एडजस्टेबल स्टीयरिंग (केवल टिल्ट)

की-लेस एंट्री

छह एयरबैग

EBD के साथ ABS

हिल-होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

रियर विंडो डिफॉगर

रियर पार्किंग सेंसर

सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट

ISOFIX एंकरेज Toyota Glanza Facelift S वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 7.71 लाख रुपये से शूरू)

E ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो कंट्रोल

पीछे की तरफ AC वेंट

पीछे की तरफ फास्ट-चार्जिंग USB टाइप-A और टाइप-C पोर्ट

आगे बीच में स्लाइड होने वाला आर्मरेस्ट

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट और फोल्ड होने वाले ORVM

USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे)

बॉडी के रंग वाले डोर हैंडल और ORVM

पीछे पार्सल शेल्फ Toyota Glanza Facelift G वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 8.73 लाख रुपये से शुरू)

S ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा 16-इंच के अलॉय व्हील

ऑटोमैटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प

LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)

क्रोम-फिनिश वाले डोर हैंडल

रियर वाइपर और वॉशर

रियरव्यू कैमरा

टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

4-स्पीकर अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम और 2 ट्वीटर

कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर

टोयोटा i-कनेक्ट (Toyota i-Connect) सेफ्टी फीचर्स