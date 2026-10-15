इन त्योहारों पर खरीदना चाहते हैं नई Toyota Glanza Facelift, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स
Toyota Motor ने हाल ही में अपनी नई 2026 Toyota Glanza Facelift को लॉन्च किया है. हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : October 15, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने बुधवार को ही भारतीय बाजार में अपनी नई Toyota Glanza Facelift को लॉन्च किया है. कंपनी ने अपडेटेड हैचबैक को 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इसमें नया फ्रंट लुक, ज़्यादा फीचर्स और एक नया 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है.
कंपनी ने इस अपडेटेड हैचबैक को पहले की तरह ही अलग-अलग ट्रिम लेवल में पेश किया गया है. इन ट्रिम्स में E, S, G, V और एक नया जोड़ा गया ट्रिम, V (O) शामिल हैं. अगर आप इस नई हैचबैक को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां इसके हर ट्रिम में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.
Toyota Glanza Facelift E वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 6.99 लाख रुपये से शुरू)
- कवर के साथ 15-इंच के व्हील
- हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप
- LED टेललाइट्स
- मैनुअल ORVMs
- शार्क फिन एंटीना
- बॉडी-कलर्ड बंपर
- फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
- टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
- एडजस्टेबल सीट हेडरेस्ट
- सभी पैसेंजर्स के लिए पावर विंडो
- ड्राइवर-साइड पावर विंडो के लिए वन-टच अप/डाउन
- एडजस्टेबल स्टीयरिंग (केवल टिल्ट)
- की-लेस एंट्री
- छह एयरबैग
- EBD के साथ ABS
- हिल-होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- रियर विंडो डिफॉगर
- रियर पार्किंग सेंसर
- सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट
- ISOFIX एंकरेज
Toyota Glanza Facelift S वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 7.71 लाख रुपये से शूरू)
E ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा
- 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
- चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम
- स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो कंट्रोल
- पीछे की तरफ AC वेंट
- पीछे की तरफ फास्ट-चार्जिंग USB टाइप-A और टाइप-C पोर्ट
- आगे बीच में स्लाइड होने वाला आर्मरेस्ट
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट और फोल्ड होने वाले ORVM
- USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे)
- बॉडी के रंग वाले डोर हैंडल और ORVM
- पीछे पार्सल शेल्फ
Toyota Glanza Facelift G वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 8.73 लाख रुपये से शुरू)
S ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा
- 16-इंच के अलॉय व्हील
- ऑटोमैटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प
- LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
- क्रोम-फिनिश वाले डोर हैंडल
- रियर वाइपर और वॉशर
- रियरव्यू कैमरा
- टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 4-स्पीकर अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम और 2 ट्वीटर
- कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर
- टोयोटा i-कनेक्ट (Toyota i-Connect) सेफ्टी फीचर्स
Toyota Glanza Facelift V वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 9.99 लाख रुपये से शुरू)
G ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा
- LED फॉग लैंप
- लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
- लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील
- आगे की वेंटिलेटेड सीट्स
- 360-डिग्री कैमरा
- हेड-अप डिस्प्ले
- क्रूज़ कंट्रोल
- ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)
- वैनिटी मिरर लैंप
- क्लैरियन साउंड सिस्टम
Toyota Glanza Facelift V (O) वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 10.49 लाख रुपये से शुरू)
V ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा
- लेवल 2 ADAS
- फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग
- इमरजेंसी ब्रेकिंग
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग
- लेन-कीप असिस्ट
- हाई बीम असिस्ट
- अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
Toyota Glanza Facelift का पावरट्रेन
नई 2026 Toyota Glanza Facelift के इंजन की बात करें तो इसमें नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला Z12E पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 82 bhp की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का कहना है कि इस नए इंजन का उद्देश्य फ्यूल एफिशिएंसी (ईंधन दक्षता) को बेहतर बनाना है.
इसके अलावा, इस इंजन के CNG वर्ज़न पर नजर डालें तो यह 69 bhp की पावर और 101.8 Nm का टॉर्क देता है, और अब यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ AMT विकल्प में भी उपलब्ध है. जहां पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 23.80 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलने का दावा किया गया है, जबकि AMT वर्ज़न 24.77 kmpl का माइलेज देता है.