Toyota Auto Parts ने कर्नाटक में नई ई-ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग लाइन की शुरू, 460 करोड़ रुपये का किया निवेश
Toyota Kirloskar Motor की ऑटो पार्ट्स कंपनी Toyota Kirloskar Auto Parts ने कर्नाटक के बिदाड़ी स्थित प्लांट में नई 'E-Drive' मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की है.
Published : November 17, 2026 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor की ऑटो पार्ट्स कंपनी Toyota Kirloskar Auto Parts ने कर्नाटक के बिदाड़ी स्थित अपने प्लांट में 460 करोड़ रुपये निवेश किए हैं, जिसके साथ नई 'E-Drive' मैन्युफैक्चरिंग लाइन की शुरुआत की है.
यह नई ई-ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग लाइन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत आने वाले अगली जनरेशन के उत्पादों का निर्माण करेगी. कंपनी का कहना है कि यह एडवांस्ड इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन तकनीकों के लोकलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.
यह नई लाइन Totoya Kirloskar Auto Parts (TKAP) की मौजूदा चौथी जनरेशन की ई-ड्राइव लाइन पर आधारित है, जिसे साल 2022 में शुरू किया गया था और यह उसी के साथ काम करती है. इन दोनों लाइनों से भारत में Toyota के इलेक्ट्रिफिकेशन रोडमैप को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, और इसके साथ ही इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी मजबूत होगी.
यह परियोजना उस 4,800 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) का हिस्सा है, जिस पर Toyota Group की कंपनियों और कर्नाटक सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे. इसका उद्देश्य अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्थानीयकरण, रोजगार सृजन और ग्रीन मोबिलिटी तकनीकों को बढ़ावा देना है.
ई-ड्राइव, Toyota के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए केंद्र सरकार की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना के तहत 'एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी' (AAT) के रूप में अधिसूचित किया गया है.
इस नई प्रोडक्शन लाइन के बारे में बात करते हुए, कंपनी ने कहा कि, "लगभग 460 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस नई प्रोडक्शन लाइन से सालाना 2,00,000 यूनिट्स की अतिरिक्त निर्माण क्षमता जुड़ गई है. इससे Toyota Kirloskr Auto Parts की कुल ई-ड्राइव प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर 3,60,000 यूनिट्स प्रति वर्ष हो गई है."
कंपनी ने आगे कहा कि, "यह निवेश, टिकाऊ मोबिलिटी को बढ़ावा देने और बेहतर निर्माण क्षमताओं के जरिए भारत में एक ऐसा ऑटोमोटिव इकोसिस्टम तैयार करने के प्रति Toyota की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो."
नई 'E-Drive' लाइन जुड़ने से Toyota Kirloskar Auto Parts की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के मजबूत होने, आयात पर निर्भरता कम होने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तकनीकों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं के और बेहतर होने की उम्मीद है.
कंपनी का मानना है कि क्षमता में इस विस्तार से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के बढ़ते चलन को समर्थन मिलेगा, और साथ ही एडवांस व टिकाऊ मोबिलिटी समाधानों के लिए भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी.
नई E-Drive मैन्युफैक्चरिंग लाइन के उद्घाटन के मौके पर, Toyota Kirloskar Motor की वाइस चेयरपर्सन मानसी टाटा ने कहा कि, "हमारी नई ई-ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग लाइन की शुरुआत, भारत में एडवांस इलेक्ट्रिफाइड तकनीकों को स्थानीय स्तर पर लाने के टोयोटा के संकल्प में एक अहम पड़ाव है."
मानसी टाटा ने आगे कहा कि, "अगली जनरेशन की हाइब्रिड तकनीकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर, हम न केवल भारत की इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में हो रही यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि घरेलू ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को भी मजबूत कर रहे हैं."