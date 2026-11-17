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Toyota Auto Parts ने कर्नाटक में नई ई-ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग लाइन की शुरू, 460 करोड़ रुपये का किया निवेश

Toyota Urban Cruiser EV ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor की ऑटो पार्ट्स कंपनी Toyota Kirloskar Auto Parts ने कर्नाटक के बिदाड़ी स्थित अपने प्लांट में 460 करोड़ रुपये निवेश किए हैं, जिसके साथ नई 'E-Drive' मैन्युफैक्चरिंग लाइन की शुरुआत की है.

यह नई ई-ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग लाइन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत आने वाले अगली जनरेशन के उत्पादों का निर्माण करेगी. कंपनी का कहना है कि यह एडवांस्ड इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन तकनीकों के लोकलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

यह नई लाइन Totoya Kirloskar Auto Parts (TKAP) की मौजूदा चौथी जनरेशन की ई-ड्राइव लाइन पर आधारित है, जिसे साल 2022 में शुरू किया गया था और यह उसी के साथ काम करती है. इन दोनों लाइनों से भारत में Toyota के इलेक्ट्रिफिकेशन रोडमैप को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, और इसके साथ ही इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी मजबूत होगी. Toyota Urban Cruiser EV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor) यह परियोजना उस 4,800 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) का हिस्सा है, जिस पर Toyota Group की कंपनियों और कर्नाटक सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे. इसका उद्देश्य अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्थानीयकरण, रोजगार सृजन और ग्रीन मोबिलिटी तकनीकों को बढ़ावा देना है. ई-ड्राइव, Toyota के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए केंद्र सरकार की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना के तहत 'एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी' (AAT) के रूप में अधिसूचित किया गया है. इस नई प्रोडक्शन लाइन के बारे में बात करते हुए, कंपनी ने कहा कि, "लगभग 460 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस नई प्रोडक्शन लाइन से सालाना 2,00,000 यूनिट्स की अतिरिक्त निर्माण क्षमता जुड़ गई है. इससे Toyota Kirloskr Auto Parts की कुल ई-ड्राइव प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर 3,60,000 यूनिट्स प्रति वर्ष हो गई है." Toyota Urban Cruiser EV का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)