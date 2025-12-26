ETV Bharat / technology

2026 की शुरुआत में ये तीन प्रीमियम बाइक्स होने वाली हैं लॉन्च, देखें लिस्ट में कौन शामिल

इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन BMW एक क्विकशिफ्टर भी देने वाली है, जो टॉप-स्पेक वेरिएंट में ईज़ी राइड क्लच के साथ मिलकर क्लच को ऑपरेट करने की ज़रूरत को पूरी तरह खत्म कर देगा. यह बाइक KYB से मिले एडजस्टेबल सस्पेंशन वाले स्टील ट्यूबलर फ्रेम पर बनाई गई है. इसमें 19/17-इंच के क्रॉसस्पोक व्हील्स हैं, जिन पर ट्यूबलेस डुअल-पर्पस टायर्स लगे हैं.

इसके इंजन की बात करें तो इसमें नया डेवलप किया गया 420cc, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बाद में BMW Motorrad की आने वाली एंट्री-लेवल रेंज का बेस बनेगा. BMW F 450 GS में कॉन्सेप्ट मॉडल की कई एग्रेसिव स्टाइलिंग को बरकरार रखा गया है, जिसमें X-शेप के क्वाड-LED DRL सेटअप के साथ शार्प सिल्हूट शामिल है.

1. BMW F 450 GS BMW G 310 GS की बिक्री बंद होने के बाद से BMW Motorrad के पास अभी भारतीय बाजार में कोई एंट्री-लेवल ADV बाइक नहीं है, लेकिन जर्मन दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी जल्द ही आने वाली BMW F 450 GS को लॉन्च करके इस कमी को पूरा करेगी. EICMA 2025 में आधिकारिक तौर पर पेश की गई इस मिडिलवेट ADV का प्रोडक्शन चेन्नई में TVS Motor Company के होसुर प्लांट में पहले ही शुरू हो चुका है.

इसी समय, Norton भी नई लीडरशिप और TVS से मिले कैशफ्लो के साथ ग्लोबल लेवल पर वापसी की कोशिश कर रही है. अगर आप भी अगले साल एक नई प्रीमियम बाइक लेने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां आपको 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 3 प्रीमियम बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: भारत में प्रीमियम इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है. साल 2025 में कई प्रीमियम दोपहिया वाहन बाजार में उतारे गए. नए साल में भी नई बाइक्स की रेंज भारतीय बाजार में आने वाली है. इस लिस्ट में सबसे पहले BMW एंट्री-लेवल एडवेंचर बाइक होने वाली है, जो एंट्री करेगी. वहीं Royal Enfield अपने सबसे मशहूर नेमप्लेट Bullet का बड़ा अवतार भी पेश करने वाली है.

2. Royal Enfield Bullet 650

Royal Enfield Bullet के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है, जिसमें इस मशहूर नाम को पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ पेश किया जाएगा. इटली के मिलान में हुए EICMA 2025 ट्रेड शो में कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया था. यह आइकॉनिक स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल अपने जाने-पहचाने पुराने अंदाज़ को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें ज़्यादा पावर और रोड प्रजेंस होने वाली है. यह उन लोगों के लिए है, जो 350 cc वर्जन से कुछ ज़्यादा दमदार चाहते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 (फोटो - Royal Enfield)

इंजन की बात करें तो Royal Enfield Bullet 650 में Interceptor और Continental GT को पावर देने वाला भरोसेमंद 647.9cc एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने वाला है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो 46 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. हालांकि पावर यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि Royal Enfield Bullet को एक आसान क्रूज़र के तौर पर बेहतर बनाने के लिए इसकी ट्यूनिंग में कुछ बदलाव करेगी.

यह मोटरसाइकिल दोनों तरफ 18-इंच के वायर-स्पोक व्हील्स पर चलेगी, जिसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डुअल रियर शॉक इसके फ्रेम को सपोर्ट करेंगे. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 320 mm डिस्क और पीछे 300 mm डिस्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट मिलेगा.

3. Norton Atlas

ऐतिहासिक ब्रिटिश ब्रांड, Norton Motorcycles, को कुछ समय पहले ही TVS Motor Company ने अधिग्रहित किया है, जिसके बाद कंपनी अब एक नए दौर में कदम रखने वाली है. कंपनी ने पहले ही अपनी आने वाली नई बाइक्स की सीरीज़ पेश कर दी है जो 2026 में मार्केट में आएंगी. अपने ग्लोबल रिवाइवल को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्टन जून-जुलाई 2026 तक भारत में अपनी आने वाली Norton Atlas ADV लॉन्च करेगी.

Norton Atlas (फोटो - Norton)

इसे भारत में TVS के होसुर प्लांट में बनाया जाएगा, और यह Norton की ग्लोबल रेंज में एंट्री पॉइंट बनेगी. Norton Atlas में 270-डिग्री क्रैंक वाला 585cc, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और क्विकशिफ्टर के साथ जोड़ा जाएगा, जो लगभग 50 bhp की पावर और 55 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करेगा.

Norton Atlas को कंपनी दो वेरिएंट - स्टैंडर्ड और GT में लॉन्च करने वाली है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल में 19/17-इंच का क्रॉस-स्पोक व्हील सेटअप मिलेगा, जबकि GT टूरिंग-ओरिएंटेड वेरिएंट है, जिसमें दोनों तरफ 17-इंच के व्हील होंगे. सस्पेंशन का काम USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक करेंगे. फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट वाला TFT क्लस्टर होगा, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड, डुअल-चैनल ABS और अन्य फीचर्स मिलेंगे.