ETV Bharat / technology

बुक करने से पहले 2026 Renault Duster के बारें जान लें जरूरी बातें

कंपनी ने इस कार में फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स दी हैं, जिनकी लोड उठाने की क्षमता 50kg है, साथ ही 18-इंच तक के ब्लैक अलॉय व्हील्स और 212mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. इंडिया-स्पेक मॉडल की कुछ खास डिटेल्स में फ्रंट फेंडर्स पर हिमालयन मोटिफ्स और बॉडी क्लैडिंग पर एक पीली पट्टी है, जिस पर ‘आइकॉनिक’ लिखा हुआ है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, नई Renault Duster में व्हील आर्च और बॉडी के निचले हिस्से पर रग्ड ब्लैक क्लैडिंग लगाई गई है. पीछे के दरवाज़े के हैंडल C-पिलर पर लगे हैं.

कार के ग्रिल का डिज़ाइन भी अलग है और इसमें एक बड़ा Duster बैज दिया गया है, जिससे फ्रंट एंड से Renault लोगो को पूरी तरह हटा दिया गया है. इसके अलावा, फ्रंट बंपर में पहली जेनरेशन के मॉडल की तरह उभरा हुआ सिल्वर सराउंड दिया गया है, और बंपर के किनारों पर पिक्सेल के आकार की फॉग लैंप लगाई गई हैं.

2026 Renault Duster का एक्सटीरियर डिजाइन डिजाइन की बात करें तो इंडिया-स्पेसिफिक डस्टर का ओवरऑल लुक तीसरी जेनरेशन के ग्लोबल-स्पेसिफिक मॉडल जैसा ही है, लेकिन Renault ने इंडियन मॉडल में लोकल पसंद के हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं. इस कार में एक है रीडिजाइन की गई हेडलाइट्स लगाई है, जिनमें आइब्रो के आकार की LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRLs) मिलती हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं.

मौजूदा समय में इस सेगमेंट में Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara और Kia Seltos जैसी कारें बेची जा रही हैं, और लॉन्च के बाद नई Renault Duster इन कारों से मुकाबला करेगी. अपने लेटेस्ट वर्जन के साथ, Renault एक मॉडर्न डिज़ाइन, फीचर-रिच केबिन और दो टर्बो-पेट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन वाले पावरफुल पावरट्रेन लाइन-अप के साथ आती है. अगर आप इस कार को खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो यहां हम आपको इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault ने एक बार फिर अपनी आइकॉनिक एसयूवी Renault Duster को भारतीय बाजार के लिए पेश कर दिया है. यह एसयूवी की थर्ड-जेनरेशन मॉडल है, जिसे भारत में लाया गया है. कंपनी ने इस एसयूवी को पहली बार साल 2012 में लॉन्च किया था, और इस एसयूवी ने देश में मिडसाइज़ SUV सेगमेंट अपनी शुरुआत की थी.

रियर प्रोफाइल की बात करें तो, पीछे ट्राई-एंगुलर टेल-लाइट्स एक LED लाइट बार से जोड़ी गई हैं, जो ग्लोबल-स्पेक मॉडल में नहीं है. कंपनी ने नई Renault Duster में रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिया है, और लाइसेंस प्लेट ब्रैकेट को एक यूनिक टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है.

2026 Renault Duster का ड्राइवर डिस्प्ले (फोटो - Renault India)

2026 Renault Duster का इंटीरियर

एक्सटीरियर की तरह ही, कंपनी ने कार के अंदर भी भारतीय ग्राहकों की पसंद का ख्याल रखा है और इसे भी यूरोपियन-स्पेक मॉडल से काफी अलग बनाया है. इंडिया-स्पेक Renault Duster में पूरी तरह से यूनिक डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम दिखने वाले ट्रिम इंसर्ट और सॉफ्ट-टच मटीरियल इस्तेमाल किया गया है.

इसमें सिल्वर ट्रिम्स और कंट्रास्ट ग्रीन स्टिचिंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को और भी आकर्षक बनाते हैं. सबसे ज़रूरी बात, इसके इंटीरियर में डिजिटल और फिजिकल कंट्रोल्स के बीच अच्छा बैलेंस रखा गया है, जिसमें ज़रूरी गाड़ी के फंक्शन्स के लिए सेंटर कंसोल पर बटन्स का एक सेट है.

2026 Renault Duster के सेंटर कंट्रोल्स (फोटो - Renault India)

आगे का आर्मरेस्ट स्लाइड-एडजस्टेबल है और खोलने पर एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी दिखता है, जबकि पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में दो कप होल्डर दिए गए हैं. नई Renault Duster में 518-लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, जो पार्सल शेल्फ तक मापा गया है.

2026 Renault Duster के फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई Renault Duster में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और Apple CarPlay के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है. इसमें पावर्ड टेलगेट और 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं.

2026 Renault Duster के सेफ्टी फीचर्स

कार में सेफ्टी फीचर्स की भी भरमार दी गई है. कार में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), लेवल-2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं.

2026 Renault Duster का डिस्प्ले यूनिट्स (फोटो - Renault India)

खास बात यह भी है कि Renault Duster भारत में पहली Renault कार है, जिसमें ADAS सूट मिलता है. Renault ने जानकारी दी कि वह नई Duster के साथ पूरे 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग हासिल करने का लक्ष्य रखेगी और क्लास में सबसे अच्छी 7-साल/1,50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी देगी.

2026 Renault Duster का पावरट्रेन

इंडिया-स्पेक Renault Duster अपने Maruti Suzuki और Toyota राइवल्स की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. कंपनी ने इसके पावरट्रेन की जानकारी दी है, जिसमें पहला 1.8-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 109hp की पावर प्रदान करेगा और इसे 49hp की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 20hp के हाइब्रिड स्टार्टर जेनरेटर (HSG) के साथ जोड़ा गया है, जिसे 1.4kWh (280 V) बैटरी का सपोर्ट मिलेगा. यह पूरा सिस्टम कुल मिलाकर 160hp की पावर और 172Nm का टॉर्क प्रदान करेगा. हालांकि, यह पावरट्रेन भारत में दिवाली 2026 तक पेश किया जाएगा.

2026 Renault Duster का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

इसके अलावा, नई Renault Duster में 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी विकल्प दिया जाएगा. जहां इसका 1.3-लीटर इंजन 163hp की पावर और 280Nm का टॉर्क देगा, वहीं छोटा टर्बो-पेट्रोल इंजन 100hp की पावर और 160Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. बड़े टर्बोचार्ज्ड इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड DCT इंजन के साथ जोड़ा गया है, जबकि छोटा इंजन सिर्फ़ 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

2026 Renault Duster की प्री-बुकिंग

कंपनी ने इसे पेश करने के साथ ही इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है, हालांकि इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि इस एसयूवी को 10 लाख-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा जा सकता है. इसकी डिलीवरी अप्रैल 2026 में शुरू होगी. बाजार में यह कार Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos, Toyota Hyryder और Skoda Kushaq जैसी कारों को टक्कर देगी.