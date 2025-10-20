ETV Bharat / technology

इस दिवाली खरीदें हिल-होल्ट असिस्ट वाली सबसे किफायती कार, यहां देखें टॉप-5 ऑप्शन

इस त्योहारी सीजन अगर आप एक हिल्ड-होल्ड असिस्ट वाली कार चाहते हैं, तो हम आपको पांच सबसे किफायती कारों के बारे में बता रहे हैं.

Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki S-Presso (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 12:24 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: किसी भी नए ड्राइवर के लिए सबसे परेशानी वाली स्थिति तब आती है, जब कार किसी ढलान पर रुक जाती है. इससे निपटने के लिए, कार निर्माता कंपनी अपनी कारों में हिल-होल्ड का फ़ीचर देते हैं, जो कार को तेज़ करने के लिए पैर हटाने पर भी ब्रेक को कुछ सेकंड के लिए रोके रखता है.

कारों मिलने वाला हिल-होल्ड असिस्ट नाम का यह फ़ीचर अब इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब यह एंट्री-लेवल कारों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इस त्योहारी सीजन अगर आप हिल-होल्ड फीचर के साथ आने वाली कार को खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां पांच सबसे किफायती कारों के बारे में बता रहे हैं.

5. Maruti Suzuki Wagon R (कीमत: 5.97 लाख रुपये)
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की बजट हैचबैक Maruti Suzuki Wagon R इस लिस्ट में सबसे पहली कार है, जिसमें हिल-होल्ड असिस्ट का फीचर मिलता है. इस कार की कीमत 6 लाख से कम है. इसमें यह फीचर इसके वन-ओवर-बेस VXi ट्रिम से मिलती है, जिसमें ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) है. इस ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 5.97 लाख रुपये है.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

इसी गियरबॉक्स वाले ZXi और ZXi+ ट्रिम भी इस फीचर के साथ आते हैं. वहीं दूसरी ओर, मैनुअल वेरिएंट में भी यह फीचर नहीं मिलता है. इंजन की बात करें तो Wagon R में 1.0-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इसके अलावा, इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, 90 bhp की पावर प्रदान करता है.

4. Tata Tiago (कीमत: 5.81 लाख रुपये)
भारत में स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors की सबसे किफायती हैचबैक Tata Tiago के मिड-स्पेक XT ट्रिम में हिल होल्ड का फ़ीचर दिया जाता है. इस ट्रिम की कीमत 5.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Tata Tiago
Tata Tiago (फोटो - Tata Motors)

हालांकि, इस लिस्ट के अन्य मॉडलों के विपरीत, इसमें यह फ़ीचर मैनुअल (CNG ट्रिम सहित) और एएमटी, दोनों विकल्पों के साथ मिलता है. Tata Tiago में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

3. Maruti Suzuki Celerio (कीमत: 5.61 लाख रुपये)
लिस्ट में तीसरा नाम Maruti Celerio का है, जो देशी कार निर्माता की एक बजट हैचबैक है. इस कार को 5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. इसमें हिल-होल्ड फंक्शन दिया गया है. Maruti Wagon R की तरह, इसमें केवल AMT गियरबॉक्स ही दिया गया है.

Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio (फोटो - Maruti Suzuki)

वहीं, इस कार के हाई-स्पेक VXi AMT ट्रिम से उपलब्ध है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये है. Maruti Celerio में 1-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 69 bhp की पावर और 91 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

2. Renault Kwid (कीमत: 5 लाख रुपये)
Renault India की एंट्री-लेवल हैचबैक Renault Kwid इस लिस्ट में दूसरा नाम है, जो कंपनी की सबसे किफायती कार है. इसके बेस से ऊपर वाले Evolution ट्रिम में AMT विकल्प के साथ हिल-होल्ड फ़ीचर मिलता है. इस प्रकार, Renault Kwid में इस सेफ्टी फीचर की शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Renault Kwid
Renault Kwid (फोटो - Renault India)

Renault की इस हैचबैक में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 68 bhp की पावर प्रदान करता है, जो मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों के साथ आता है. हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया है, मैनुअल विकल्पों में हिल-होल्ड फ़ीचर नहीं है.

1. Maruti Suzuki S-Presso (कीमत: 4.75 लाख रुपये)
स्वदेशी कार निर्माता कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक Maruti S-Presso इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. इस कार को 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जो कंपनी की सबसे किफायती कार है.

Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki S-Presso (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki इस कार के टॉप-स्पेक VXi(O) AMT वेरिएंट के साथ हिल-होल्ड असिस्ट का फीचर दे रही है.इस ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 4.75 लाख रुपये है, जो इसे इस लिस्ट की सबसे सस्ती कार बनाती है. Maruti Suzuki S-Presso में Celerio वाला ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 bhp की पावर प्रदान करता है.

