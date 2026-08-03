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इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं? 1.50 लाख के अंदर आती हैं ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन बाजार में कई इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बेची जा रही हैं.

Avore EX
Avore EX (फोटो क्रेडिट - Avore)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 5:19 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेडिंग और लगातार बढ़ती कीमतों के चलते लोग वैकल्पिक मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में जहां लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है, जो मोटरसाइकिल्स को ज्यादा पसंद करते हैं. उन्हीं लोगों के लिए हम यहां पर टॉप-5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं, जो 1.50 लाख रुपये के अंदर बेची जा रही हैं.

1. Revolt RV400
Revolt Motor की इस बाइक को 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर बेचा जा रहा है. इस बाइक में 4.1 kW की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल की जाती है, जो 170 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. मोटरसाइकिल को सिर्फ एक बैटरी पैक विकल्प 3.24 kWh के साथ बेचा जा रहा है.

Revolt RV400
Revolt RV400 (फोटो क्रेडिट - Revolt Motors)

यह मोटरसाइकिल फुल चार्ज होने पर 150 किमी तक की रेंज देती है. जबकि इसकी टॉप स्पीड 85 किमी प्रति घंटा दावा की जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बाइक बेल्ट ड्राइव के साथ आती है. कंपनी इस बाइक को 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ बेच रही है.

2. Oben Rorr
Oben Electric अपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक को सिर्फ एक वेरिएंट में बेच रही है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.50 लाख रुपये हैं. इसमें इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक मोटर 8 kW तक अधिकतम पावर देती है, जबकि इसका टॉर्क 50 Nm रहता है. मोटरसाइकिल में सिर्फ एक 4.4 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है.

Oben Rorr
Oben Rorr (फोटो क्रेडिट - Oben Electric)

यह बैटरी पैक फुल चार्ज होने पर 187 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. कंपनी बाइक को 3 साल या 40,000 किमी की वारंटी के साथ बेच रही है.

3. Ola Roadster
Ola Electric की इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट में बेचा जा रहा है. बाइक की कीमत 1.05 लाख रुपये से 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि इसमें तीन बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जिनमें 3.5 kWh, 4.5 kWh और 6 kWh बैटरी पैक शामिल हैं.

Ola Roadster
Ola Roadster (फोटो क्रेडिट - Ola Electric)

Ola Roadster में 13 kW की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. रेंज की बात करें तो जहां इसका 3.5 kWh बैटरी पैक फुल चार्ज पर 151 किमी तक की रेंज देता है, वहीं 4.5 kWh बैटरी पैक 190 किमी और 6 kWh बैटरी पैक 248 किमी तक की रेंज देता है.

4. Revolt RV BlazeX
इस लिस्ट में चौथा नाम Revolt Motors की Revolt RV BlazeX का है, जिसे कंपनी केवल एक वेरिएंट में बेच रही है, और इसकी कीमत 1.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी इस मोटरसाइकिल को 3.24 kWh के बैटरी पैक के साथ बेच रही है.

Revolt RV BlazeX
Revolt RV BlazeX (फोटो क्रेडिट - Revolt Motors)

इस बैटरी पैक को 4.1 kW का पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है, जो 37.4 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. इस कॉम्बिनेशन के साथ यह बाइक 150 किमी तक की रेंज प्रदान करती है और इसकी टॉप स्पीड 85 किमी/घंटा है. कंपनी बाइक पर 3 साल या 40,000 किमी तक की वारंटी दे रही है.

5. Avore EX
लिस्ट में आखिरी नाम Avore EX रेंज का है, जिसे हाल में भारतीय बाजार में उतारा गया है. इस बाइक को तीन वेरिएंट EX1, EX2 और EX2 S में उतारा गया है, जिनकी कीमत क्रमश: 1.25 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये और 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Avore EX
Avore EX (फोटो क्रेडिट - Avore)

इसके EX1 में 3.24 kWh का बैटरी पैक, EX2 और EX2 S में 5 kWh का बैटरी पैक लगाया गया है, जिनकी रेंज क्रमश: 160 किमी और 255 किमी तक दावा की गई है. इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 114 किमी प्रति घंटा बताई गई है.

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