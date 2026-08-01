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BaaS स्कीम के साथ ये हैं 5 सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें, पहले नंबर वाली मिलेगी सिर्फ 4.70 लाख में

Tata Tiago EV ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते देश में इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे मेनस्ट्रीम में आ रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पेट्रोल और डीज़ल के ज़्यादा किफायती ऑप्शन्स की तलाश कर रहे हैं. कम रनिंग कॉस्ट के साथ-साथ, पेट्रोल और इथेनॉल के भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन ने भी कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ़ जाने पर मजबूर किया है. ऐसे में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, तो बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के तहत भारत में खरीदने के लिए 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें ये हैं. BaaS प्रोग्राम में बिना बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी का मालिक होना शामिल है. ग्राहक असल में शेल के लिए पेमेंट करता है और महीने के किराए या प्रति km इस्तेमाल के आधार पर बैटरी पैक लेता है. 5. Kia Syros EV

Kia India ने Kia Syros के इलेक्ट्रिक वर्जन को हाल ही में बाजार में उतारा है. BaaS स्कीम के साथ Kia Syros EV की शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये है और इसका बैटरी रेंटल 3.3 रुपये प्रति km है, जो Windsor से लगभग 2 रुपये लाख कम है. बता दें कि Syros EV में दो लिक्विड-कूल्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक दिए गए हैं. Kia Syros EV (फोटो - Kia India) इनमें पहला 42 kWh का पैक और दूसरा 51.4 kWh का पैक है. पहला पैक फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे 132.76 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है. वहीं, दूसरा बैटरी पैक भी पहले वाले की तरह ही फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे 168.9 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है. 4. Citroen eC3X

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Citroen की इलेक्ट्रिक हैचबैक, Citroen eC3 की BaaS स्कीम के साथ शुरुआती कीमत 6.89 लाख रुपये है और इसकी बैटरी का किराया 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर है. Citroen eC3X में 29.2 kWh का हाई-डेंसिटी लिथियम-आयन बैटरी पैक लगाया जाता है