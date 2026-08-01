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BaaS स्कीम के साथ ये हैं 5 सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें, पहले नंबर वाली मिलेगी सिर्फ 4.70 लाख में

अगर आप BaaS स्कीम के साथ एक किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो इन पांच कारों पर नजर जरूर डालें.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 2:31 PM IST

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हैदराबाद: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते देश में इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे मेनस्ट्रीम में आ रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पेट्रोल और डीज़ल के ज़्यादा किफायती ऑप्शन्स की तलाश कर रहे हैं. कम रनिंग कॉस्ट के साथ-साथ, पेट्रोल और इथेनॉल के भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन ने भी कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ़ जाने पर मजबूर किया है.

ऐसे में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, तो बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के तहत भारत में खरीदने के लिए 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें ये हैं. BaaS प्रोग्राम में बिना बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी का मालिक होना शामिल है. ग्राहक असल में शेल के लिए पेमेंट करता है और महीने के किराए या प्रति km इस्तेमाल के आधार पर बैटरी पैक लेता है.

5. Kia Syros EV
Kia India ने Kia Syros के इलेक्ट्रिक वर्जन को हाल ही में बाजार में उतारा है. BaaS स्कीम के साथ Kia Syros EV की शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये है और इसका बैटरी रेंटल 3.3 रुपये प्रति km है, जो Windsor से लगभग 2 रुपये लाख कम है. बता दें कि Syros EV में दो लिक्विड-कूल्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक दिए गए हैं.

Kia Syros EV
Kia Syros EV (फोटो - Kia India)

इनमें पहला 42 kWh का पैक और दूसरा 51.4 kWh का पैक है. पहला पैक फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे 132.76 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है. वहीं, दूसरा बैटरी पैक भी पहले वाले की तरह ही फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे 168.9 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है.

4. Citroen eC3X
फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Citroen की इलेक्ट्रिक हैचबैक, Citroen eC3 की BaaS स्कीम के साथ शुरुआती कीमत 6.89 लाख रुपये है और इसकी बैटरी का किराया 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर है. Citroen eC3X में 29.2 kWh का हाई-डेंसिटी लिथियम-आयन बैटरी पैक लगाया जाता है

Citroen e-C3X
Citroen e-C3X (फोटो - Citroen India)

यह बैटरी एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर को पावर देता है. यह मोटर 56.2 bhp की पावर और 143 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. खास बात यह है कि Citreon eC3 की रेंज 246 किलोमीटर है.

3. Tata Punch EV
लिस्ट में तीसरी कार Tata Motors की इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV, Tata Punch EV है, जो दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ आती है. इनमें एक 30 kWh का बैटरी पैक और दूसरा 40 kWh का बैटरी पैक शामिल है. ये बैटरी पैक एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के साथ जोड़े गए हैं.

Tata Punch EV
Tata Punch EV (फोटो - Tata Motors)

यह मोटर क्रमशः 87.16 bhp और 154 Nm का टॉर्क, और 127.3 bhp और 154 Nm का टॉर्क पैदा करती है. Tata Punch EV की रेंज पहले वाले बैटरी पैक के साथ 375 km और दूसरे वाले बैटरी पैक के साथ 468 km है. कीमत की बात करें तो BaaS स्कीम के साथ Tata Punch EV की शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपये है, हालांकि इसके तहत 2.6 रुपये प्रति km का बैटरी रेंटल भी देना होगा.

2. MG Comet EV
भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार, MG Comet EV की बात करें तो BaaS स्कीम के साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है, जिसमें बैटरी का किराया 3.20 रुपये प्रति km है.

MG Comet EV
MG Comet EV (फोटो - JSW MG Motor India)

MG Comet EV में 17.3-kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जो पिछले एक्सल पर लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. यह मोटर 41.43 bhp की अधिकतम पावर आउटपुट और 110 Nm का टॉर्क मिलता है.

1. Tata Tiago EV
लिस्ट में पहला नाम Tata Tiago EV का है, जो स्वदेशी कार निर्माता के पोर्टफोलियो की इलेक्ट्रिक हैचबैक है. इसके BaaS मॉडल की शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है और बैटरी का किराया 2.6 रुपये प्रति km है. Tata Tiago EV दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ आती है.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (फोटो - Tata Motors)

इसमें 19.2-kWh बैटरी पैक और 24-kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है. इसके बैटरी पैक फ्रंट एक्सल पर लगे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर को पावर भेजते हैं, जो क्रमशः लगभग 60 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क, और 73.75 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.

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