The Game Awards 2025: Tomb Raider Catalyst से लेकर Divinity तक, गेमिंग अवॉर्ड्स में हुए कई बड़े ऐलान

The Game Awards 2025 में Clair Obscur Expedition 33 ने नौ बड़े अवॉर्ड जीतकर इतिहास रचा और शो में कई नए गेम्स का शानदार खुलासा हुआ. ( Image Credit: Amazon )

हैदराबाद: The Game Awards 2025 यानी दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट में सालभर के बेस्ट गेम्स को अवॉर्ड मिले. फ्रेंच स्टूडियो Sandfall Interactive की पहली ही बड़ी रिलीज़ Clair Obscur Expedition 33 ने सबको चौंकाते हुए Game of the Year का ख़िताब अपने नाम कर लिया. इतना ही नहीं, इस RPG ने वो कर दिखाया जो शायद ही कभी हुआ हो. इसे कुल दस नॉमिनेशन मिले थे और इनमें से नौ कैटेगरीज में इसने सीधा जीत दर्ज की. यहां तक कि Best Game Direction, Best Narrative और Best RPG जैसे मेन अवॉर्ड भी Expedition 33 की झोली में गए.

बड़ी अनाउंसमेंट्स और गेम रिवील्स

इस बड़े इवेंट में न सिर्फ़ विनर्स की अनाउंसमेंट हुई बल्कि कई नए और हैरान करने वाले गेम खुलासा भी हुआ और उनके ट्रेलर्स भी पेश किए गए. Tomb Raider से लेकर Control के सीक्वल तक और Star Wars की नई कहानी से लेकर Highguard जैसे फ्रेश PvP गेम तक, शो में हर जॉनर के फैंस के लिए कुछ न कुछ खास देखने को मिला. अगर आप The Game Awards 2025 की अवॉर्ड लिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करें. इस आर्टिकल में हम आपको गेमिंग अवॉर्ड 2025 में ऐलान किए गए नए गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Tomb Raider Catalyst

Crystal Dynamics और Amazon Game Studios ने अगला मेन Tomb Raider गेम अनाउंस किया. इसकी कहानी नॉर्थ इंडिया में सेट है, जहां Lara Croft एक खतरनाक रेस में है. वह एक पावरफुल मिथिकल ट्रेजर की खोज में है. यह अब तक की सबसे बड़ी Tomb Raider एडवेंचर बताई जा रही है. रिलीज़ 2027 में PC, PS5 और Xbox पर होगी.

Tomb Raider Legacy of Atlantis

1996 के ओरिजिनल Tomb Raider का रीइमेजिन्ड वर्जन है. यह पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया और नए प्लेयर्स के लिए नया एक्सपीरियंस होगा. यह गेम 2026 में आएगा और Flying Wild Hog भी डेवलपमेंट में शामिल है.