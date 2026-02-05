ETV Bharat / technology

इन-केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए Audi India ने पेश किया My Auras मोड, जानें क्या है खास

क्या है MY Auras मोड Audi India द्वारा पेश किया गया 'MY Auras' फ़ंक्शन असल में एक केबिन मोड्स पैकेज है, जो ड्राइविंग के दौरान कार के अंदर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कार के अंदर के अलग-अलग कम्फर्ट फ़ंक्शंस को सिंक करता है. यह सिस्टम कार के एयर-कॉन कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग, सीट हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फ़ंक्शंस को भी एक्सेस करता है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi India ने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद कुछ मॉडल्स के लिए एक नया 'MY Auras' मोड पेश किया है. यह नया फीचर कंपनी की MyAudi Connect ऐप के ज़रिए पेश किया गया है, और सीधे कम्पैटिबल गाड़ियों में इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे यूज़र्स टचस्क्रीन के ज़रिए इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं.

इससे चुने गए केबिन मोड के हिसाब से कार में बैठे लोग एक बटन दबाकर ही केबिन को एडजस्ट कर सकते हैं. Audi India का कहना है कि यह फ़ंक्शन Apple Music के साथ भी सिंक हो जाता है, जिससे प्लेलिस्ट को केबिन के माहौल से मैच किया जा सके.

क्या बोले कंपनी के अधिकारी

नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हुए, Audi India के ब्रांड डायरेक्टर, बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि, "अपनी कस्टमर-सेंट्रिक स्ट्रेटेजी के तहत, हम MyAudi Connect ऐप पर My Auras फीचर पेश कर रहे हैं. My Auras ऐप इसी सोच का एकदम सही उदाहरण है."

उन्होंने आगे कहा कि, "आज के यूज़र्स ऐसे एक्सपीरिएंस चाहते हैं, जो उनके हिसाब से ढल जाएं, और My Auras ऐप बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड मूड देता है, यह ऐप यह पक्का करते हुए कि हर ड्राइव खास लगे, चाहे वह सुकून देने वाली हो, एनर्जी देने वाली हो, फेस्टिव हो, या सेलिब्रेशन वाली हो."

किल मॉडल में मिलेगा My Auras फीचर

Audi India ने जानकारी दी है कि यह फीचर उसकी लगभग पूरी मॉडल रेंज में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें Audi A4 और A6 सेडान, Audi Q3, Q3 Sportback, Q5, Q7 और Audi Q8 (RSQ8 सहित) SUV और Audi Q8 e-Trin इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं. खास बात यह है कि यह फीचर 2024 मॉडल ईयर के बाद के सभी मॉडलों के साथ कम्पैटिबल है.