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टिम कुक छोड़ेंगे Apple के CEO का पद, iPhone बनाने वाली हार्डवेयर टीम के प्रमुख को सौंपेंगे कमान

65 वर्षीय टिम कुक 1 सितंबर को टेक दिग्गज कंपनी Apple के CEO की ज़िम्मेदारियां कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस को सौंप देंगे.

Tim Cook to step down as Apple CEO.
टिम कुक छोड़ेंगे Apple के CEO का पद (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 10:11 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: टेक कंपनी Apple के CEO टिम कुक अपने पद से हटने वाले हैं, जो उन्हें दिवंगत स्टीव जॉब्स से विरासत में मिला था. इसके साथ ही उनका 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिस दौरान कंपनी का बाज़ार मूल्य iPhone की बदौलत आई समृद्धि के दौर में 3.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ गया.

65 वर्षीय टिम कुक, 1 सितंबर को CEO की ज़िम्मेदारियां Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस को सौंप देंगे, लेकिन वे क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया स्थित इस कंपनी के साथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर जुड़े रहेंगे. यह बदलाव Amazon के जेफ़ बेज़ोस और Netflix के रीड हेस्टिंग्स द्वारा किए गए बदलावों जैसा ही है, जिन्होंने CEO के तौर पर अपना बेहद सफल कार्यकाल समाप्त करने के बाद इसी तरह का बदलाव किया था.

कुक को अपना नया पद संभालने देने के लिए, आर्थर लेविन्सन Apple के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ देंगे, लेकिन वे इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में बने रहेंगे. कुक ने एक बयान में कहा कि, "Apple का CEO बनना और इतनी असाधारण कंपनी का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा किया जाना, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि, "मैं Apple से अपने पूरे दिल से प्यार करता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे इतने प्रतिभाशाली, इनोवेटिव, क्रिएटिव और एक-दूसरे का बहुत ख्याल रखने वाले लोगों की टीम के साथ काम करने का मौका मिला." 50 साल के टर्नस पिछले 25 सालों से Apple के साथ हैं. इन 25 सालों में से पिछले पांच साल उन्होंने iPhone, iPad और Mac की इंजीनियरिंग की देखरेख की है.

इसी भूमिका की वजह से वे Cook की जगह लेने के लिए सबसे मज़बूत दावेदार बन गए. टर्नस ने एक बयान में कहा कि, "Apple के मिशन को आगे बढ़ाने का यह मौका मिलने पर मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूं." Cook और टर्नस 30 अप्रैल को इस बदलाव के बारे में और भी बातें कह सकते हैं. इसी दिन Apple इस साल के पहले तीन महीनों के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाला है.

Apple के लिए नए CEO का आना एक बहुत ही अहम समय पर हुआ है. साल 2007 में जब Jobs ने पहला iPhone पेश किया था, तब से लेकर अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा उथल-पुथल मचा दिया है. AI के मामले में Apple की शुरुआत काफी मुश्किल रही है. करीब दो साल पहले किए गए वादे के मुताबिक, इस टेक्नोलॉजी पर आधारित नए फीचर्स देने की कोशिशों में उसे ठोकर खानी पड़ी है.

इस साल की शुरुआत में, Apple ने आखिरकार iPhone के वर्चुअल असिस्टेंट Siri को ज़्यादा बातचीत वाला और कई तरह से इस्तेमाल होने वाला हेल्पर बनाने में मदद के लिए Google की तरफ़ रुख किया, जो AI रेस में शुरुआती लीडर है.

वेडबश सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट डैन आइव्स ने कहा कि, "कुक ने Apple में एक बड़ी विरासत बनाई, लेकिन अब समय आ गया था कि इसे Ternus को सौंप दिया जाए, जिसमें अब AI स्ट्रैटेजी पर फ़ोकस है."

भले ही वह इस धारणा को कभी नहीं मिटा पाए कि उनमें जॉब्स जैसी दूरदृष्टि की कमी है, फिर भी कुक ने iPhone की लोकप्रियता और अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए अन्य बड़े आविष्कारों का लाभ उठाकर Apple को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो 1990 के दशक के मध्य में, जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब अकल्पनीय लगती थीं.

कुक के कार्यभार संभालने के कुछ ही समय बाद, Apple 1 ट्रिलियन डॉलर का मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई. इसके बाद यह 2 ट्रिलियन डॉलर और फिर 3 ट्रिलियन डॉलर का मूल्यांकन हासिल करने वाली भी पहली कंपनी बनी.

लेकिन AI के क्षेत्र में Apple की धीमी शुरुआत के बाद, चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia ने अपने प्रोसेसर की ज़बरदस्त मांग का फ़ायदा उठाया, जो इस टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं, और ऐसा करने वाली वह पहली कंपनी बन गई जिसने 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ, और फिर 5 ट्रिलियन डॉलर की बाधा को भी पार करने वाली पहली कंपनी बन गई.

Apple की मौजूदा वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर है. यह तब 350 बिलियन डॉलर थी, जब अगस्त 2011 में टिम कुक ने कंपनी की कमान संभाली थी, यह उस समय से कुछ ही पहले की बात है जब कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जॉब्स का निधन हो गया था.

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