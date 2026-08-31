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Apple CEO के तौर पर टिम कुक का आज आखिरी दिन, 2011 से 2026 तक का रिपोर्ट कार्ड

एपल वॉच और एयरपॉड्स जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर कुक ने कंपनी को हार्डवेयर से आगे स्वास्थ्य और सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत किया. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: टिम कुक का नाम आपने कई बार सुना होगा. खासतौर पर एपल डिवाइस के लवर्स को टिम कुक की जानकारी काफी ज्यादा होगी क्योंकि पिछले 15 सालों से टिम कुक एपल के सीईओ हैं. 31 अगस्त 2026 यानी आज उनका आखिरी दिन है. कल यानी 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नुस एपल के नए सीईओ बनेंगे. टिम कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स के हटने के बाद से एपल सीईओ का काम संभाला था.

स्टीव जॉब्स ने जब इस्तीफा दिया था, तो कई लोग ऐसा सोचते थे कि उनके बिना एपल कंपनी कैसे चलेगी, लेकिन टिम कुक ने साल 2011 से लेकर 2026 तक में एपल कंपनी को दुनिया की कितनी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी बना दिया है, ये आप खुद भी जानते होंगे.

जब कुक ने काम संभाला था तो एपल कंपनी की वैल्यू करीब 350 अरब डॉलर थी, लेकिन आज यह आंकड़ा 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है. कंपनी के शेयर की कीमत तब लगभग 13 डॉलर थी, जो अब 319 डॉलर के पार जा चुकी है. इसकी सालाना आमदनी 108 अरब डॉलर से बढ़कर 400 अरब डॉलर से ऊपर हो गई. एपल कंपनी के कमाई के ये आंकड़ें सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि टिम कुक की उपलब्धियों का सबूत हैं.

कंपनी की कीमत और सर्विसेज़ का विस्तार

टिम कुक ने एपल ने को सिर्फ फोन और कंप्यूटर बेचने वाली कंपनी नहीं रहने दिया. उन्होंने सर्विसेज़ के बिजनेस को भी आगे बढ़ाया. App Store, Apple Music, Apple Pay जैसी सर्विसेज़ बनाई, जो अब कंपनी के लिए बड़ी आमदनी का जरिया बन चुकी हैं. एपल को अपनी सर्विसेज़ से सालाना 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाई हो रही है. हार्डवेयर की तुलना में सर्विसेज़ से कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है. एपल को अपनी सर्विसेज़ शुरू करने के बाद स्थिरता मिली. जब-जब फोन की बिक्री थोड़ी कम हुई तो सर्विसेज़ कंपनी की कमाई को संभाल लेती थी.

कुक ने वैश्विक स्तर पर भी कंपनी का विस्तार किया. अब एपल के प्रोडक्ट करीब 200 देशों में बिकते हैं. दुनियाभर में लगभग 500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं. कंपनी के एक्टिव डिवाइस इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2.5 अरब तक पहुंच गई है, जबकि कर्मचारियों की संख्या में भी लाखों की बढ़ोतरी हुई है.