Artemis II मिशन की सफलता पर टिम कुक ने दी बधाई, iPhone फोटोग्राफी देखकर बोले ‘थिंक डिफरेंट’
टिम कुक ने एस्ट्रोनॉट्स को बधाई देते हुए कहा कि आईफोन से स्पेस की खूबसूरती कैद कर दुनिया को हैरान कर दिया.
Published : April 11, 2026 at 10:02 AM IST
हैदराबाद: नासा के आर्टेमिस II मिशन की सफलता के बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए चार अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई दी है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "Artemis 2 को सफल मिशन के लिए बधाई! आपने स्पेस और हमारी पृथ्वी की खूबसूरती को शानदार तरीके से कैद किया, आईफोन फोटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर ले गए और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया. आपका काम हमें 'थिंक डिफरेंट' सोचने के लिए प्रेरित करता है. घर वापसी पर आपका स्वागत है!".
आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2026 को शाम करीब 8:07 बजे ईडीटी यानी भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल 2026 की सुबह 5:37 AM पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट से 50 मील दूर सफलतापूर्वक स्प्लैशडाउन कर गया.
HOME.— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II crew has arrived back on Earth, ending a nearly 10-day journey around the Moon. The trip took them farther into space than humans have ever gone before, and now they're safely home with us.https://t.co/XmDQwNlCPR pic.twitter.com/Cwu312cZqJ
कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसेन पूरी तरह सुरक्षित हैं. स्पेसक्राफ्ट के अंदर से बाहर निकलने के बाद रिकवरी टीम ने उन्हें inflatable बोट्स से निकाला और अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से यूएसएस जॉन पी मर्था जहाज पर ले जाया गया. वहां उनका मेडिकल चेकअप शुरू हो गया है, जिसके बाद सभी को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा.
Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI— NASA (@NASA) April 11, 2026
पहली बार अंतरिक्ष में गया स्मार्टफोन
इस मिशन के दौरान एक ऐतिहासिक बात यह रही कि नासा ने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को पर्सनल स्मार्टफोन यानी सिल्वर कलर के iPhone 17 Pro Max लेकर जाने की पूरी अनुमति दी. ये फोन स्पेस रेडिएशन टेस्ट पास करके मिशन पर गए थे और इंटरनेट के बिना या ब्लूटूथ के ऑफलाइन काम कर रहे थे.
Congratulations to Artemis II on a successful mission! You captured the wonders of space and our planet beautifully, taking iPhone photography to new heights, and we’re grateful you shared it with the world. Your work continues to inspire us all to think different. Welcome home!— Tim Cook (@tim_cook) April 11, 2026
एस्ट्रोनॉट्स ने इन्हीं फोन्स से चंद्रमा की सतह, पृथ्वी का शानदार नज़ारा और खुद की सेल्फी जैसी कमाल की तस्वीरें खींची. नासा ने तस्वीरों को फ्लिकर पर शेयर भी किया, जिनमें मेटाडेटा साफ दिखाता है कि - 'शॉट ऑन आईफोन 17 प्रो मैक्स'. टिम कुक ने अपने पोस्ट में भी इन्हीं पिक्चर्स का जिक्र किया है, जो आईफोन की फोटोग्राफी को अंतरिक्ष तक ले गई. आइए हम आपको वो पिक्चर्स दिखाते हैं, जो इस मिशन के दौरान आईफोन 17 प्रो मैक्स का इस्तेमाल करके एचडी में क्लिक की गई हैं.
Sweet dreams, @NASAArtemis II crew.— NASA (@NASA) April 6, 2026
One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. pic.twitter.com/roqklB0iGQ
That's us! 🌍— NASA Earth (@NASAEarth) April 3, 2026
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon. As @Astro_Christina put it: " you guys look great." pic.twitter.com/CkjDKGocip
Good morning, world! 🌎— NASA (@NASA) April 3, 2026
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS
This view just hits different 🌍— NASA (@NASA) April 4, 2026
@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K
There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ— Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026
इस मिशन को 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और करीब 10 दिन बाद वापसी हुई है. इस मिशन में ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने के बाद वापसी में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश, पैराशूट डिप्लॉयमेंट और स्प्लैशडाउन जैसी चुनौतियां बखूबी पार की गईं. पूरी टीम ने कहा कि फोन की पिक्चर्स इतनी क्लियर थीं कि वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरों के बराबर लग रही थी. ऐसे में टिम कुक का रिएक्शन सिर्फ आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता ही नहीं बल्कि आईफोन की टेक्नोलॉजी पावर को भी हाइलाइट करता है.