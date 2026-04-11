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Artemis II मिशन की सफलता पर टिम कुक ने दी बधाई, iPhone फोटोग्राफी देखकर बोले ‘थिंक डिफरेंट’

यूएसएस जॉन पी मर्था जहाज पर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हुए एस्ट्रोनॉट्स ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: नासा के आर्टेमिस II मिशन की सफलता के बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए चार अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई दी है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "Artemis 2 को सफल मिशन के लिए बधाई! आपने स्पेस और हमारी पृथ्वी की खूबसूरती को शानदार तरीके से कैद किया, आईफोन फोटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर ले गए और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया. आपका काम हमें 'थिंक डिफरेंट' सोचने के लिए प्रेरित करता है. घर वापसी पर आपका स्वागत है!". आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2026 को शाम करीब 8:07 बजे ईडीटी यानी भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल 2026 की सुबह 5:37 AM पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट से 50 मील दूर सफलतापूर्वक स्प्लैशडाउन कर गया. कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसेन पूरी तरह सुरक्षित हैं. स्पेसक्राफ्ट के अंदर से बाहर निकलने के बाद रिकवरी टीम ने उन्हें inflatable बोट्स से निकाला और अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से यूएसएस जॉन पी मर्था जहाज पर ले जाया गया. वहां उनका मेडिकल चेकअप शुरू हो गया है, जिसके बाद सभी को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा.