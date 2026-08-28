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Apple ने नेपाल-तिब्बत बाढ़ के लिए दिया डोनेशन, टिम कुक ने किया राहत कार्यों का ऐलान

एपल के सीईओ टिम कुक ने नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड के पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया है.

Tim Cook said that Apple is making on-the-ground donations for relief and reconstruction efforts.
टिम कुक ने कहा कि एपल राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जमीन पर दान दे रहा है. (IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 8:04 PM IST

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हैदराबाद: एपल के सीईओ टिम कुक ने शुक्रवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ और मडस्लाइड से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने कहा कि कंपनी राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए दान देगी. ये आपदा बुधवार को शुरू हुई जब हिमालय में एक ग्लेशियर का निचला हिस्सा ढह गया.

मलबे ने नदी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और फिर अचानक रास्ता खुलने से बाढ़ का पानी और कीचड़ नीचे की तरफ काफी तेजी से बहकर आया. इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. कई लोग बेघर हो गए. गांव, सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए.

टिम कुक का बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए टिम कुक ने लिखा कि नेपाल और तिब्बत में आई दुखद फ्लैश और मडस्लाइड से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. एपल ज़मीन पर राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के समर्थन में दान कर रहा है. उन्होंने डोनेशन की राशि या किस संगठन के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है, जब नेपाल अभी भी ट्रांसबाउंडरी भोटे कोशी नदी में आई भारी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहा है. तिब्बती क्षेत्र में आइस-रॉक एवलांच की वजह से पानी और मलबे का अचानक उफान आया था. इससे नेपाल के कई जिलों में बस्तियां, सड़कें, पुल, हाइड्रोपावर प्लांट और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए.

आपदा की स्थिति

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. भोटे कोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम के जिलों से सैकड़ों शव बरामद हुए हैं. 800 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. इनमें सुरक्षाकर्मी, पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं. आपदा में विदेशी नागरिक भी प्रभावित हुए हैं जिनमें भारतीय पर्यटक भी हैं.

भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी बचाव, राहत और पुनर्निर्माण में सहयोग का संकेत दे चुके हैं. टिम कुक के इस ऐलान से पीड़ितों तक मदद पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है. एपल जैसी बड़ी कंपनी का सहयोग राहत कार्यों को मजबूत करेगा.

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