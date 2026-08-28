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Apple ने नेपाल-तिब्बत बाढ़ के लिए दिया डोनेशन, टिम कुक ने किया राहत कार्यों का ऐलान

टिम कुक ने कहा कि एपल राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जमीन पर दान दे रहा है. ( IANS )

हैदराबाद: एपल के सीईओ टिम कुक ने शुक्रवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ और मडस्लाइड से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने कहा कि कंपनी राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए दान देगी. ये आपदा बुधवार को शुरू हुई जब हिमालय में एक ग्लेशियर का निचला हिस्सा ढह गया. मलबे ने नदी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और फिर अचानक रास्ता खुलने से बाढ़ का पानी और कीचड़ नीचे की तरफ काफी तेजी से बहकर आया. इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. कई लोग बेघर हो गए. गांव, सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए. टिम कुक का बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए टिम कुक ने लिखा कि नेपाल और तिब्बत में आई दुखद फ्लैश और मडस्लाइड से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. एपल ज़मीन पर राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के समर्थन में दान कर रहा है. उन्होंने डोनेशन की राशि या किस संगठन के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी.