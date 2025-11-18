ETV Bharat / technology

2025 खत्म होने से पहले इलेक्ट्रिक कार बाजार में होगी इन 3 कारों की एंट्री, देखें लिस्ट में हैं कौन

Tata Sierra ICE वर्जन ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: साल 2025 कुछ ही समय में खत्म होने वाला है. लेकिन इस साल के खत्म होने से पहले भारतीय कार बाजार में अभी कुछ इलेक्ट्रिक कारों का आना बाकी है. ये लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाज़ार में तेज़ी को दर्शाते हैं. यहां हम आपको भारत में लॉन्च होने वाली उन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें साल 2025 के खत्म होने से पहले लॉन्च किया जा सकता है. 1. Mahindra XEV 9S

स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra आगामी 27 नवंबर को अपनी पहली 3-पंक्ति वाली ई-एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्च करने वाली है. Mahindra XEV 9S एसयूवी को कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर XEV 9e और BE 6 भी आधारित हैं. कार निर्माता कंपनी ने अभी तक इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है. Mahindra XEV 9S (फोटो - Mahindra & Mahindra) हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इस एसयूवी में Mahindra XEV 9e और BE 6 की तरह ही 59kWh और 79kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. Mahindra BE 6 में, बड़े बैटरी पैक की ARAI-रेटेड रेंज 656 किमी तक है. XEV 9S का डिज़ाइन XEV 9e जैसा ही है, जिसमें त्रिकोणीय एलईडी हेडलैंप से सुसज्जित एक स्लीक, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार है. इसके अब तक जारी हुए टीज़र से पता चलता है कि Mahindra XEV 9S का इंटीरियर भी XEV 9e जैसा ही होगा. इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, हरमन कार्डन स्पीकर सिस्टम, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइडिंग मिडिल-रो सीटें और ज़्यादा जगह के लिए आगे की सीट को एडजस्ट करने के लिए बॉस मोड जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं. 2. Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki भी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Maruti e-Vitara को उतारने करने वाली है, जिसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. Maruti e-Vitara को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें पहला 49kWh (142 bhp) का बैटरी पैक है, जिसमें 2WD सेटअप मिलता है होगा और इसकी दावा की गई रेंज 344 किमी (WLTP) होगी.