2025 खत्म होने से पहले इलेक्ट्रिक कार बाजार में होगी इन 3 कारों की एंट्री, देखें लिस्ट में हैं कौन
साल 2025 के खत्म होने से पहले भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में कुछ नई एंट्रीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में तीन कारें शामिल हैं.
Published : November 18, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: साल 2025 कुछ ही समय में खत्म होने वाला है. लेकिन इस साल के खत्म होने से पहले भारतीय कार बाजार में अभी कुछ इलेक्ट्रिक कारों का आना बाकी है. ये लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाज़ार में तेज़ी को दर्शाते हैं. यहां हम आपको भारत में लॉन्च होने वाली उन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें साल 2025 के खत्म होने से पहले लॉन्च किया जा सकता है.
1. Mahindra XEV 9S
स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra आगामी 27 नवंबर को अपनी पहली 3-पंक्ति वाली ई-एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्च करने वाली है. Mahindra XEV 9S एसयूवी को कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर XEV 9e और BE 6 भी आधारित हैं. कार निर्माता कंपनी ने अभी तक इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है.
हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इस एसयूवी में Mahindra XEV 9e और BE 6 की तरह ही 59kWh और 79kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. Mahindra BE 6 में, बड़े बैटरी पैक की ARAI-रेटेड रेंज 656 किमी तक है. XEV 9S का डिज़ाइन XEV 9e जैसा ही है, जिसमें त्रिकोणीय एलईडी हेडलैंप से सुसज्जित एक स्लीक, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार है.
इसके अब तक जारी हुए टीज़र से पता चलता है कि Mahindra XEV 9S का इंटीरियर भी XEV 9e जैसा ही होगा. इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, हरमन कार्डन स्पीकर सिस्टम, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइडिंग मिडिल-रो सीटें और ज़्यादा जगह के लिए आगे की सीट को एडजस्ट करने के लिए बॉस मोड जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं.
2. Maruti Suzuki e Vitara
Maruti Suzuki भी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Maruti e-Vitara को उतारने करने वाली है, जिसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. Maruti e-Vitara को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें पहला 49kWh (142 bhp) का बैटरी पैक है, जिसमें 2WD सेटअप मिलता है होगा और इसकी दावा की गई रेंज 344 किमी (WLTP) होगी.
वहीं दूसरा 61kWh (172 bhp) बैटरी पैक मिलता है, जिसमें 2WD सेटअप मिलता है, और इसकी दावा की गई रेंज 428 किमी (WLTP) होगी. इसके अलावा 61kWh बैटरी वाले वर्जन की ARAI-रेटेड रेंज 500 किमी से अधिक होने की उम्मीद है.
Maruti e-Vitara के डिजाइन की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलैंप और टेललैंप, दमदार साइड क्लैडिंग और एयरो-स्टाइल व्हील्स के साथ दमदार लुक दिया गया है. वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप है. कार में कीलेस एंट्री, सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट और ADAS सूट दिया जाएगा.
3. Tata Sierra EV
स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors आगामी 25 नवंबर को ICE-संचालित Tata Sierra को लॉन्च करने वाली है, और इसके बाद कंपनी इस साल के अंत में Tata Sierra EV को भी लॉन्च करेगी. हालांकि, फुली इलेक्ट्रिक Tata Sierra की कीमत की घोषणा अगले साल की शुरुआत में की जा सकती है.
हालांकि Tata Sierra EV के बैटरी पैक के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये संभवतः Tata Curvv EV (55kWh) और Tata Harrier EV (65kWh) जैसे ही होंगे. Tata Motors ने टीज़र के ज़रिए प्रोडक्शन-स्पेक Tata Sierra EV के एक्सटीरियर का खुलासा किया है.
अपने आईसीई-पावर्ड वर्ज़न की तुलना में, इसके आकार-प्रकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके फ्रंट प्रोफाइल में ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश की बजाय क्लोज़्ड-ऑफ बॉडी-कलर ग्रिल के साथ एक अलग डिज़ाइन दिया गया है. दोनों Tata Sierra मॉडल में एक जैसे हेडलाइट और टेललाइट सेटअप दिए गए हैं.
संभावना जताई जा रही है कि इस EV में ICE वर्ज़न वाले ही फ़ीचर्स दिए जाएंगे, जिनमें ADAS सूट, पैनोरमिक सनरूफ, JBL-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और भी अन्य फीचर्स मिलते हैं. Maruti e-Vitara की तरह, Tata Sierra EV का मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Mahindra BE 6 जैसी कारों से होने वाला है.