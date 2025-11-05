ETV Bharat / technology

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी से मोटर, जानें देती है कितना पावर

इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी YASA ने एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन किया है, जो Tesla की मोटरों के सामने बहुत ताकतवर है.

YASA develops a lightweight, powerful electric motor
YASA ने बनाई हल्की पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर (फोटो - YASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 1:37 PM IST

हैदराबाद: ब्रिटेन स्थित इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी YASA ने हाल ही में एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन किया है, जो Tesla की मोटरों के सामने बहुत ताकतवर है. YASA का यह आविष्कार इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है. कंपनी ने एक नया प्रोटोटाइप पेश किया है, जो पावर और परफॉर्मेंस घनत्व के रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक मोटर पारंपरिक मोटरों से छोटी और काफी हल्की है, फिर भी यह कहीं ज़्यादा पावरफुल है. शायद सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ़ प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला कोई मॉडल नहीं, बल्कि पूरी तरह से काम करने वाली मोटर है.

छोटी इलेक्ट्रिक मोटर पैदा करती है 1,000 हॉर्सपावर
YASA की नई एक्सियल फ्लक्स मोटर का वज़न सिर्फ़ 28 पाउंड है, यानी एक छोटे कुत्ते के वज़न के बराबर है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 750 किलोवाट की अधिकतम पावर उत्पन्न करती है, जो 1,005 हॉर्सपावर के बराबर है. यह पावर लगभग दो Tesla Model 3 परफॉर्मेंस कारों के संयुक्त उत्पादन या चार अलग-अलग Tesla मोटरों के बराबर है.

इसकी तुलना में, पिछले रिकॉर्ड धारक, जिसका उत्पादन भी इसी कंपनी ने किया था, का वज़न 28.8 पाउंड था और इसका अधिकतम पावर आउटपुट 550 किलोवाट (737 हॉर्सपावर) थी. इससे मौजूदा इलेक्ट्रिक मोटर पिछले वर्जन से 40 प्रतिशत बेहतर हो जाती है.

यह मोटर लगातार 350 से 400 किलोवाट (469-536 हॉर्सपावर) की पावर भी बनाए रख सकती है, जिसका मतलब है कि यह केवल छोटी अवधि के लिए ही नहीं बनाई गई है, बल्कि यह पूरे दिन भारी मात्रा में पावर प्रदान कर सकती है. YASA से मिली जानकारी के अनुसार, यह विदेशी या महंगी सामग्रियों का इस्तेमाल किए बिना ही बनाई गई है, इसलिए इसकी मांग बढ़ने पर डिज़ाइन को वास्तव में बढ़ाया जा सकता है.

YASA के सीईओ जोएर्ग मिस्का ने कहा कि, "यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि YASA को क्या खास बनाता है. आज के अग्रणी रेडियल फ्लक्स मोटर्स की तुलना में तीन गुना ज़्यादा प्रदर्शन घनत्व के साथ, हम इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन में संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं." सरल शब्दों में, कंपनी ने एक ऐसी मोटर बनाई है जो छोटी, हल्की और बेहद पावरफुल है.

YASA पहले भी बनाई हैं कई मोटर्स
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह बहुत बड़ी बात है. हल्की मोटर का मतलब है हल्की कार, जिसका मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, तेज़ एक्सलरेशन और उसी बैटरी से लंबी रेंज. बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, हर पाउंड मायने रखता है, इसलिए परफॉर्मंस से समझौता किए बिना वज़न कम करना एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

खास बात यह है कि YASA, Mercedes-Benz की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इसे पहले से ही दुनिया की कुछ सबसे तेज़ और सबसे महंगी कारों को चलाने वाली मोटरें बनाती है. इनमें Mercedes-AMG GT XX कॉन्सेप्ट और Ferrari 296 GTB शामिल हैं.

शायद जैसे-जैसे उत्पादन का पैमाना और कीमतें गिरेंगी, ये अति-कुशल मोटरें रोज़मर्रा के इलेक्ट्रिक वाहनों में भी शामिल हो जाएंगी, जैसे निसान Leaf EV, जो अमेरिका में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक वाहन है. फ़िलहाल, कंपनी की छोटी इलेक्ट्रिक मोटर यह साबित करती है कि बड़ी चीज़ें छोटे पैकेज में भी आ सकती हैं, और परफॉर्मेंस से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है.

