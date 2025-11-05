ETV Bharat / technology

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी से मोटर, जानें देती है कितना पावर

हैदराबाद: ब्रिटेन स्थित इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी YASA ने हाल ही में एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन किया है, जो Tesla की मोटरों के सामने बहुत ताकतवर है. YASA का यह आविष्कार इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है. कंपनी ने एक नया प्रोटोटाइप पेश किया है, जो पावर और परफॉर्मेंस घनत्व के रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक मोटर पारंपरिक मोटरों से छोटी और काफी हल्की है, फिर भी यह कहीं ज़्यादा पावरफुल है. शायद सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ़ प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला कोई मॉडल नहीं, बल्कि पूरी तरह से काम करने वाली मोटर है.

छोटी इलेक्ट्रिक मोटर पैदा करती है 1,000 हॉर्सपावर

YASA की नई एक्सियल फ्लक्स मोटर का वज़न सिर्फ़ 28 पाउंड है, यानी एक छोटे कुत्ते के वज़न के बराबर है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 750 किलोवाट की अधिकतम पावर उत्पन्न करती है, जो 1,005 हॉर्सपावर के बराबर है. यह पावर लगभग दो Tesla Model 3 परफॉर्मेंस कारों के संयुक्त उत्पादन या चार अलग-अलग Tesla मोटरों के बराबर है.

इसकी तुलना में, पिछले रिकॉर्ड धारक, जिसका उत्पादन भी इसी कंपनी ने किया था, का वज़न 28.8 पाउंड था और इसका अधिकतम पावर आउटपुट 550 किलोवाट (737 हॉर्सपावर) थी. इससे मौजूदा इलेक्ट्रिक मोटर पिछले वर्जन से 40 प्रतिशत बेहतर हो जाती है.

यह मोटर लगातार 350 से 400 किलोवाट (469-536 हॉर्सपावर) की पावर भी बनाए रख सकती है, जिसका मतलब है कि यह केवल छोटी अवधि के लिए ही नहीं बनाई गई है, बल्कि यह पूरे दिन भारी मात्रा में पावर प्रदान कर सकती है. YASA से मिली जानकारी के अनुसार, यह विदेशी या महंगी सामग्रियों का इस्तेमाल किए बिना ही बनाई गई है, इसलिए इसकी मांग बढ़ने पर डिज़ाइन को वास्तव में बढ़ाया जा सकता है.