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दिल्ली में होगा Bharat Mobility Expo का तीसरा संस्करण, जानें कितने रुपये की मिलेगी टिकट

Bharat Mobility Global Expo 2026 की तस्वीर ( फोटो - ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत का सबसे बड़ा ऑटो शो दो साल के अंतराल के बाद फिर से वापस आ रहा है. 'Bharat Mobility Global Expo' का तीसरा संस्करण 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.

इस आयोजन में 1,750 से ज्यादा प्रदर्शकों और 11 अलग-अलग शो के शामिल होने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की संभावना है. 2027 के लिए, Bharat Mobility Global Expo की थीम 'बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी' है.

2027 Bharat Mobility Global Expo की तारीखें

यह Auto Expo आगामी 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 तक चलेगा. पहला दिन केवल मीडिया और इंडस्ट्री के मेहमानों के लिए है. इसके बाद आम जनता के लिए एंट्री 5 फरवरी 2027 से शुरू होगी. Bharat Mobility Global Expo 2026 की तस्वीर (फोटो - ETV Bharat) 2027 Bharat Mobility Global Expo का वेन्यू

2027 में, 'Bharat Mobility Global Expo' नई दिल्ली में दो जगहों पर आयोजित किया जाएगा. इसका मुख्य आकर्षण, 'Auto Expo Motor Show', 4 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रगति मैदान के 'भारत मंडपम' में आयोजित किया जाएगा. वहीं, दूसरी जगह द्वारका में 'यशोभूमि' है, जहां यह कार्यक्रम केवल 4 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा. जो लोग ऑटो कंपोनेंट्स या निर्माण मशीनों में रुचि रखते हैं, वे द्वारका जा सकते हैं. 2027 Bharat Mobility Global Expo के टिकट

बता दें कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, विजिटर रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किए गए हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, वीकेंड (6-7 फरवरी) पर आम जनता के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये प्रति व्यक्ति होगी, जबकि वीकडेज़ (8-9 फरवरी) पर यह घटकर 200 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाएगी. बेहतर और आरामदायक एक्सपीरिएंस के लिए वीकडेज़ पर जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकेंड पर आमतौर पर काफी भीड़ होती है. Bharat Mobility Global Expo 2026 की तस्वीर (फोटो - ETV Bharat)