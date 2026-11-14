दिल्ली में होगा Bharat Mobility Expo का तीसरा संस्करण, जानें कितने रुपये की मिलेगी टिकट
Bharat Mobility Global Expo का तीसरा संस्करण 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.
Published : November 14, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद: भारत का सबसे बड़ा ऑटो शो दो साल के अंतराल के बाद फिर से वापस आ रहा है. 'Bharat Mobility Global Expo' का तीसरा संस्करण 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.
इस आयोजन में 1,750 से ज्यादा प्रदर्शकों और 11 अलग-अलग शो के शामिल होने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की संभावना है. 2027 के लिए, Bharat Mobility Global Expo की थीम 'बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी' है.
2027 Bharat Mobility Global Expo की तारीखें
यह Auto Expo आगामी 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 तक चलेगा. पहला दिन केवल मीडिया और इंडस्ट्री के मेहमानों के लिए है. इसके बाद आम जनता के लिए एंट्री 5 फरवरी 2027 से शुरू होगी.
2027 Bharat Mobility Global Expo का वेन्यू
2027 में, 'Bharat Mobility Global Expo' नई दिल्ली में दो जगहों पर आयोजित किया जाएगा. इसका मुख्य आकर्षण, 'Auto Expo Motor Show', 4 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रगति मैदान के 'भारत मंडपम' में आयोजित किया जाएगा.
वहीं, दूसरी जगह द्वारका में 'यशोभूमि' है, जहां यह कार्यक्रम केवल 4 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा. जो लोग ऑटो कंपोनेंट्स या निर्माण मशीनों में रुचि रखते हैं, वे द्वारका जा सकते हैं.
2027 Bharat Mobility Global Expo के टिकट
बता दें कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, विजिटर रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किए गए हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, वीकेंड (6-7 फरवरी) पर आम जनता के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये प्रति व्यक्ति होगी, जबकि वीकडेज़ (8-9 फरवरी) पर यह घटकर 200 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाएगी.
बेहतर और आरामदायक एक्सपीरिएंस के लिए वीकडेज़ पर जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकेंड पर आमतौर पर काफी भीड़ होती है.
कार्यक्रम में 11 प्रदर्शनियां
आगंतुकों को भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ 11 प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी.
भारत मंडपम: Auto Expo Motor Show, इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, भारत बैटरी शो, इंडिया साइकिल शो, मोबिलिटी टेक पैवेलियन और स्टील पैवेलियन जैसी प्रदर्शनियां शामिल होंगी.
यशोभूमि: वहीं दूसरी जगह कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो, भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो, एयर मोबिलिटी एक्सपो, एग्री मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो, और मेट्रो एंड अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो जैसी प्रदर्शनियां शामिल हैं.
2027 Bharat Mobility Global Expo में अपेक्षित कार मेकर्स
Bharat Mobility Global Expo 2027 में कई वाहन निर्माता कंपनियां शामिल होंगी. इन कंपनियों में Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai और Mahindra जैसे मास मार्केट ब्रांड के, साथ ही BMW और Mercedes-Benz जैसी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां, अपने आने वाले वाहनों को प्रदर्शित कर सकती हैं.
2026 में Bharat Mobility Global Expo क्यों नहीं हुआ आयोजित
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bharat Mobility Global Expo के पहले और दूसरे संस्करण 2024 और 2025 में आयोजित किए गए थे. 2025 के एक्सपो के बाद, आयोजकों ने इस आयोजन को द्विवार्षिक (हर दो साल में एक बार होने वाले) प्रारूप में बदलने का निर्णय लिया.
इससे निर्माताओं और कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को हर साल केवल छोटे-मोटे अपडेट दिखाने के बजाय, दो साल के मानक उत्पाद-विकास चक्र (product-development cycles) के अनुरूप काम करने में मदद मिलेगी.