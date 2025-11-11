ETV Bharat / technology

ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती कारें, जिनमें मिलता है पावर्ड टेलगेट का फीचर

Maruti Suzuki Victoris ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: इन दिनों कारों में वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर्स दिए जा रहे हैं, जो कभी सिर्फ़ महंगी कारों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये फीचर्स किफ़ायती और आम लोगों के लिए उपलब्ध मॉडल्स में भी शामिल किए गए हैं. इन फीचर्स के साथ एक अन्य फीचर पावर्ड टेलगेट एक और ऐसा ही फ़ीचर है, जो अब कुछ किफायती कारों में मिल रहा है. यह फीचर Maruti Suzuki, Tata Motors और MG Motor की कारों के टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर्ड टेलगेट, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ जैसा नहीं है, जिसमें सिर्फ़ बूट अनलॉक होता है, जबकि टेलगेट को पकड़कर मैन्युअली बंद करना पड़ता है, बल्कि यह खुद ही बंद भी होता है. यहां हम आपको पांच सबसे किफ़ायती कारों के बारे में बता रहे हैं, जो पावर्ड टेलगेट के साथ आती हैं. 5. Tata Harrier | Tata Harrier EV

कीमत: 3.12 लाख रुपये - 25.25 लाख रुपये | 27.49 लाख रुपये - 30.23 लाख रुपये ICE और इलेक्ट्रिक इंजन के मामले में, Tata Harrier और Harrier EV क्रमशः पावर्ड टेलगेट वाली सबसे महंगी कारें हैं. जेस्चर-कंट्रोल टेलगेट वाले Harrier वेरिएंट में टॉप-स्पेक Fearless X+, Fearless X+ Dark और Fearless X+ Stealth शामिल हैं, जिसमें 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की पावर प्रदान करता है. Tata Harrier (फोटो - Tata Motors) वहीं दूसरी ओर, Tata Harrier EV के टॉप ट्रिम्स, Empowered 75 और Empowered QWD में यह फीचर मिलता है. जहां इसका पहला ट्रिम 235 bhp की पावर और दूसरा ट्रिम 309 bhp की पावर प्रदान करता है. इन दोनों ट्रिम्स में 75kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है. 4. Tata Curvv | Tata Curvv EV

कीमत: 17.09 लाख रुपये - 18.85 लाख रुपये | 21.99 लाख रुपये -22.24 लाख रुपये Tata Harrier की जोड़ी की तरह ही, Tata Curvv और Tata Curvv EV के टॉप वेरिएंट में जेस्चर-कंट्रोल पावर्ड टेलगेट का फीचर है. इनमें Tata Curvv का Accomplished+ A और इसका Dark Edition शामिल है. ICE वर्जन में 1.2-लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 123 bhp की पावर देता है.