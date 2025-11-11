ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती कारें, जिनमें मिलता है पावर्ड टेलगेट का फीचर
अगर आप पावर्ड टेलगेट फीचर वाली एक किफायती कार खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां आपको पांच विकल्प बता रहे हैं.
Published : November 11, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: इन दिनों कारों में वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर्स दिए जा रहे हैं, जो कभी सिर्फ़ महंगी कारों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये फीचर्स किफ़ायती और आम लोगों के लिए उपलब्ध मॉडल्स में भी शामिल किए गए हैं. इन फीचर्स के साथ एक अन्य फीचर पावर्ड टेलगेट एक और ऐसा ही फ़ीचर है, जो अब कुछ किफायती कारों में मिल रहा है.
यह फीचर Maruti Suzuki, Tata Motors और MG Motor की कारों के टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर्ड टेलगेट, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ जैसा नहीं है, जिसमें सिर्फ़ बूट अनलॉक होता है, जबकि टेलगेट को पकड़कर मैन्युअली बंद करना पड़ता है, बल्कि यह खुद ही बंद भी होता है. यहां हम आपको पांच सबसे किफ़ायती कारों के बारे में बता रहे हैं, जो पावर्ड टेलगेट के साथ आती हैं.
5. Tata Harrier | Tata Harrier EV
कीमत: 3.12 लाख रुपये - 25.25 लाख रुपये | 27.49 लाख रुपये - 30.23 लाख रुपये
ICE और इलेक्ट्रिक इंजन के मामले में, Tata Harrier और Harrier EV क्रमशः पावर्ड टेलगेट वाली सबसे महंगी कारें हैं. जेस्चर-कंट्रोल टेलगेट वाले Harrier वेरिएंट में टॉप-स्पेक Fearless X+, Fearless X+ Dark और Fearless X+ Stealth शामिल हैं, जिसमें 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की पावर प्रदान करता है.
वहीं दूसरी ओर, Tata Harrier EV के टॉप ट्रिम्स, Empowered 75 और Empowered QWD में यह फीचर मिलता है. जहां इसका पहला ट्रिम 235 bhp की पावर और दूसरा ट्रिम 309 bhp की पावर प्रदान करता है. इन दोनों ट्रिम्स में 75kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है.
4. Tata Curvv | Tata Curvv EV
कीमत: 17.09 लाख रुपये - 18.85 लाख रुपये | 21.99 लाख रुपये -22.24 लाख रुपये
Tata Harrier की जोड़ी की तरह ही, Tata Curvv और Tata Curvv EV के टॉप वेरिएंट में जेस्चर-कंट्रोल पावर्ड टेलगेट का फीचर है. इनमें Tata Curvv का Accomplished+ A और इसका Dark Edition शामिल है. ICE वर्जन में 1.2-लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 123 bhp की पावर देता है.
वहीं इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है, जो 116 bhp की पावर प्रदान करता है. Tata Curvv EV की बात करें तो, पावर्ड गेट का विकल्प Empowered+ A 55 और इसके Dark एडिशन में मिलता है, जो 165 bhp का पावर प्रदान करता है. इसमें 55kWh का बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है.
MG Hector | MG Hector Plus
कीमत: 18.34 लाख रुपये - 20.96 लाख रुपये | 18.92 लाख रुपये - 21.54 लाख रुपये
5-सीटर MG Hector और 6/7-सीटर MG Hector Plus, दोनों ही जेस्चर-कंट्रोल बूट-ओपनिंग फीचर के साथ आते हैं. यह तकनीक इन कारों के Sharp Pro, Sevvy Pro, Blackstorm और Snowstorm ट्रिम्स में मिलता है.
इस कार में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 141 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इसके अलावा इन कारों में 2-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की पावर प्रदान करता है. इसका दूसरा इंजन Fiat से लिया गया है और Tata Harrier में भी इस्तेमाल किया जाता है.
MG Windsor EV
कीमत: 15.85 लाख रुपये
लिस्ट में अगला नाम MG Windsor EV का है, जो इस लिस्ट में एकमात्र गैर-एसयूवी मॉडल है. MG Windsor EV की सेंट्रल टचस्क्रीन आपको टेलगेट की चौड़ाई चुनने की सुविधा देती है, जो तंग पार्किंग स्थानों में उपयोगी हो सकती है. यह फीचर केवल 134 bhp की पावर MG Windsor EV Essence Pro में 52.9 किलोवाट घंटा बैटरी पैक के साथ आती है.
Maruti Suzuki Victoris
कीमत: 13.72 लाख रुपये - 19.99 लाख रुपये
लिस्ट में पहला नाम Maruti Suzuki Victoris का है, जो Hyundai Creta, Kia Seltos और Honda Elevate जैसी कारों को टक्कर देती है, मौजूदा समय में पावर्ड टेलगेट वाली सबसे किफायती कार है. ज़्यादातर एसयूवी की तरह, Maruti Victoris के टॉप-एंड ट्रिम्स में ही जेस्चर-कंट्रोल पावर्ड टेलगेट मिलता है.
इसमें सिर्फ 1.5-लीटर के पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो 101 bhp की पावर प्रदान करता है, जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. इसके साथ ही इसमें पेट्रोल-CNG का भी विकल्प मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Maruti Suzuki ने अभी तक Victoris की बूट क्षमता के बारे में पावरट्रेन के अनुसार जानकारी नहीं दी है.