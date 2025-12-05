Triumph Scrambler 400 X के साथ 13,300 रुपये की एक्सेसरीज मिल रही हैं मुफ्त
Triumph Motorcycle India ने Triumph Scrambler 400 X के लिए फ्री एक्सेसरीज़ देने की घोषणा की है, जिनकी कीमत 13,300 रुपये है.
Published : December 5, 2025 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने Triumph Scrambler 400 X के लिए साल के आखिर में एक ऑफर की घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने संभावित खरीदारो के लिए 13,300 रुपये की फ्री एक्सेसरीज़ दी जाएंगी.
यह ऑफर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच की गई खरीदारी के लिए ही मान्य होगा, और यह सिर्फ़ नए कस्टमर्स के लिए ही है. मौजूदा Scrambler 400 X के मालिक इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे.
Triumph Scrambler 400 X के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज
बाइक के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के साथ लोअर इंजन बार, एक मडगार्ड किट, एक छोटी फ्लाईस्क्रीन, एक टैंक पैड, एक लगेज रैक किट और एक ऑफिशियल ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स टी-शर्ट शामिल है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इन ऐड-ऑन की कुल कीमत 13,300 रुपये है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच Triumph Scrambler 400 X को खरीदने वाले ग्राहकों को बिना किसी एक्स्ट्रा कीमत के ये एक्सेसरीज दी जाएंगी. मोटरसाइकिल की कीमत बात करें तो इस मोटरसाइकिल को 2.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसमें एक्सेसरी पैकेज महीने के आखिर तक शामिल है.
Triumph Scrambler 400 X का इंजन
कंपनी के एंट्री-लेवल स्क्रैम्बलर के तौर पर, Scrambler 400 X को सड़क पर चलने के साथ-साथ हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. इस बाइक में 398 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 8,000 rpm पर 39.5 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 37.5 Nm का टॉर्क देता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
Triumph Scrambler 400 X के फीचर्स
मोटरसाइकिल में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील है, दोनों में ब्लॉक-पैटर्न टायर लगे हैं. इक्विपमेंट हाइलाइट्स में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल-LED लाइटिंग और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.