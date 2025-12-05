ETV Bharat / technology

Triumph Scrambler 400 X के साथ 13,300 रुपये की एक्सेसरीज मिल रही हैं मुफ्त

Triumph Scrambler 400 X ( फोटो - Triumph India )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने Triumph Scrambler 400 X के लिए साल के आखिर में एक ऑफर की घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने संभावित खरीदारो के लिए 13,300 रुपये की फ्री एक्सेसरीज़ दी जाएंगी. यह ऑफर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच की गई खरीदारी के लिए ही मान्य होगा, और यह सिर्फ़ नए कस्टमर्स के लिए ही है. मौजूदा Scrambler 400 X के मालिक इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. Triumph Scrambler 400 X के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज

बाइक के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के साथ लोअर इंजन बार, एक मडगार्ड किट, एक छोटी फ्लाईस्क्रीन, एक टैंक पैड, एक लगेज रैक किट और एक ऑफिशियल ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स टी-शर्ट शामिल है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इन ऐड-ऑन की कुल कीमत 13,300 रुपये है.