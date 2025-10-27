अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने वाली है नई 2026 Volvo EX60, जानें कब आएगी भारत
Published : October 27, 2025 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo Cars ने जानकारी दी है कि कंपनी आगामी 21 जनवरी, 2026 को वैश्विक बाज़ारों में अपनी Volvo EX60 ऑल-इलेक्ट्रिक SUV का आधिकारिक तौर पर पेश करने वाली है. आगामी Volvo EX60, XC60 SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है.
यह कार स्वीडिश कार निर्माता कंपनी नए मॉड्यूलर SPA3 आर्किटेक्चर पर आधारित है, जोकि इसका पहला मॉडल होगा, जिसमें सुपरसेट तकनीकी स्टैक होगा, जो Volvo EX90 फ्लैगशिप में भी उपलब्ध था. इसके लॉन्च के साथ, Volvo अब कॉम्पैक्ट EX30 SUV और तीन-पंक्ति वाली EX90 के बीच के अंतर को खत्म कर सकेगी.
2026 Volvo EX60 का डिजाइन
हाल ही में जारी एक टीज़र इमेज में इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है. Volvo EX60, ICE-संचालित Volvo XC60 के ओवरऑल सिल्हूट को आगे की ओर लंबे हिस्से के साथ पेश करती है, जिसकी विशेषता इसके थोर-हैमर LED हैं.
इसकी सामान्य डिज़ाइन लैंग्वेज हाल ही में लॉन्च हुई Volvo EX30 SUV से मेल खाने की उम्मीद है, जिसमें बंद फ्रंट ग्रिल, बोनट लूवर और स्पष्ट व्हील आर्च के साथ एक बोल्ड, न्यूनतम लुक दिया गया है.
2026 Volvo EX60 का इंटीरियर
नई Volvo EX60 के इंटीरियर को भी आधुनिक बनाया जाएगा और इसकी डिज़ाइन साफ़-सुथरी होने वाली है, जिसमें टच-कैपेसिटिव कंट्रोल्स के बजाय फिजिकल बटन्स का इस्तेमाल बहुत कम होगा. Volvo की तरह ही, डैशबोर्ड पर नेविगेशन, मीडिया और क्लाइमेट कंट्रोल्स के साथ एक वर्टिकल माउंटेड सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगा होने की उम्मीद है.
कार के ड्राइवर को टच-कैपेसिटिव कंट्रोल्स वाले मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग कॉलम पर सीधे लगे पतले क्लस्टर डिस्प्ले का लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पारंपरिक डिजिटल क्लस्टर की जगह लेगा.
2026 Volvo EX60 की इंडिया लॉन्च
माना जा रहा है कि नई Volvo EX60 को अगले साल अपने वैश्विक लॉन्च के तुरंत बाद भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. Volvo मौजूदा समय में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप के हिस्से के रूप में Volvo EC40, EX40 और EX30 SUV बेचती है. इसके अलावा, कंपनी जल्द ही Volvo EX90 फ्लैगशिप SUV भी लॉन्च करेगी. आगामी Volvo EX60 को EX30 और EX90 के बीच रखा जाएगा.