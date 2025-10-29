आखिरकार भारत में लॉन्च होने वाली है नई Tata Sierra, कंपनी ने की तारीख पुष्टि
Tata Motors अपनी नई Tata Sierra को लॉन्च करने वाली है. इस कार को आगामी 25 नवंबर को बाजार में उतारा जाएगा.
Published : October 29, 2025 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors इस साल अपनी सबसे बहुप्रतीक्षित एसयूवी में से एक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस एसयूवी का नाम है Tata Sierra, जिसके लिए कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे 25 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
गौरतलब है कि इस कार के कॉन्सेप्ट मॉडल को साल 2020 के Auto Expo में पहली बार प्रदर्शित किया गया था, जिसे कंपनी करीब पांच साल बाद लॉन्च करने वाली है. Tata का 'Sierra' नेमप्लेट एक पुराना और प्रतिष्ठित नेमप्लेट है. 2020 Auto Expo के बाद 2023 में एक अपडेटेड Sierra EV कॉन्सेप्ट और 2025 Bharat Mobility Expo में लगभग पूरी तरह से तैयार होने वाली आंतरिक उत्पादन एसयूवी का खुलासा किया गया है.
बता दें कि अंतिम प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल पहले प्रदर्शित किए गए अंतिम निकट-उत्पादन कॉन्सेप्ट के करीब ही रहने की उम्मीद है, हालांकि ICE और EVs की स्टाइलिंग में कुछ अंतर देखने को मिल सकते हैं. इनमें ग्रिल में बदलाव शामिल हैं. जहां इसके ICE मॉडल में ब्लैक कलर की ग्रिल इस्तेमाल होगी, वहीं EV वर्जन में बॉडी-कलर वाली ग्रिल दी जाएगी.
Tata Sierra का इंटीरियर
Tata Sierra के इंटीरियर की बात करें तो इसमें कई सारी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डैशबोर्ड पर तीन डिस्प्ले लगे होंगे. इनमें चुनिंदा वेरिएंट में एक समर्पित को-ड्राइवर डिस्प्ले भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें अपने समकक्षों के साथ साझा किए गए कई तकनीकी फीचर्स भी होंगे, जिनमें लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ शामिल हैं.
Tata Sierra का इंजन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Tata Sierra में टाटा का नया हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके आलावा, इस एसयूवी में डीज़ल इंजन के विकल्प के तौर पर Tata Harrier में मिलने वाला चिर-परिचित 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है.
वहीं दूसरी ओर, Tata Sierra EV के पावरट्रेन के बारे में अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि माना जा रहा है कि यह Tata Curvv EV और Tata Harrier EV जैसी कारों के पावरट्रेन कंपोनेंट्स साझा कर सकती है.