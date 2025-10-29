ETV Bharat / technology

आखिरकार भारत में लॉन्च होने वाली है नई Tata Sierra, कंपनी ने की तारीख पुष्टि

Tata Sierra EV ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors इस साल अपनी सबसे बहुप्रतीक्षित एसयूवी में से एक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस एसयूवी का नाम है Tata Sierra, जिसके लिए कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे 25 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा. गौरतलब है कि इस कार के कॉन्सेप्ट मॉडल को साल 2020 के Auto Expo में पहली बार प्रदर्शित किया गया था, जिसे कंपनी करीब पांच साल बाद लॉन्च करने वाली है. Tata का 'Sierra' नेमप्लेट एक पुराना और प्रतिष्ठित नेमप्लेट है. 2020 Auto Expo के बाद 2023 में एक अपडेटेड Sierra EV कॉन्सेप्ट और 2025 Bharat Mobility Expo में लगभग पूरी तरह से तैयार होने वाली आंतरिक उत्पादन एसयूवी का खुलासा किया गया है. बता दें कि अंतिम प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल पहले प्रदर्शित किए गए अंतिम निकट-उत्पादन कॉन्सेप्ट के करीब ही रहने की उम्मीद है, हालांकि ICE और EVs की स्टाइलिंग में कुछ अंतर देखने को मिल सकते हैं. इनमें ग्रिल में बदलाव शामिल हैं. जहां इसके ICE मॉडल में ब्लैक कलर की ग्रिल इस्तेमाल होगी, वहीं EV वर्जन में बॉडी-कलर वाली ग्रिल दी जाएगी.