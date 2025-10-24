ETV Bharat / technology

नई 2025 Hyundai Venue का आधिकारिक तौर पर खुलासा, जानें कब होने वाली है लॉन्च

कार में एक चौड़ी, आयताकार नई ग्रिल और सिल्वर कलर का एक आकर्षक फ्रंट बंपर भी दिया गया है, जिसमें कई मस्कुलर डिज़ाइन हैं. कार बंपर पर फंक्शनल एयर वेंट और एक बेहतरीन डिज़ाइन वाला बोनट भी दिया गया है. साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो इसमें व्हील आर्च पर शार्प कैरेक्टर लाइन्स टक्सन और Hyundai Exter की लाइनों के मिश्रण जैसी दिखती हैं.

2025 Hyundai Venue का एक्सटीरियर डिजाइन नई Hyundai Venue में शार्प कैरेक्टर लाइन्स, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार और ढेर सारी चंकी बॉडी क्लैडिंग के साथ एक आकर्षक एसयूवी लुक दिया गया है. इसके अगले हिस्से में एक एज-टू-एज तक फैली एलईडी लाइट बार है, जो मुख्य क्वाड-बीम एलईडी हेडलैंप क्लस्टर में नीचे की ओर जाती है, जो कुछ-कुछ उल्टे हॉर्न जैसा दिखता है.

हालांकि संभावित खरीदार इस एसयूवी को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और इसे 25,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है. नई Hyundai Venue में पहले वाले तीन इंजन विकल्प ही पेश किए गए हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से नया डिज़ाइन और कई नए फीचर्स के साथ ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है.

हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने अपनी दूसरी जनरेशन की Hyundai Venue को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के पूरे एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन का खुलासा कर दिया. बता दें कि नई Hyundai Venue को आगामी 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा.

ये पुरानी Hyundai Venue की तुलना में कहीं ज़्यादा उभरी हुई हैं. डोर सिल्स के पास और व्हील आर्च पर साइड क्लैडिंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, और इस बार रियर क्वार्टर ग्लास का भी प्रावधान है. ब्लैक कलर के C-पिलर पर नाम के साथ सिल्वर गार्निश का इस्तेमाल किया गया है, और 16-इंच के अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिज़ाइन है.

रियर सेक्शन की बात करें तो इसमें पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार दिए गए है, जो आजकल लगभग एक डिज़ाइन स्टेपल बन गई है. यह एक कंट्रास्टिंग ब्लैक ट्रिम में लिपटा हुआ है, जिसके बीच में 'Venue' की बैजिंग दी गई है. इसके अलावा, रियर बंपर मस्कुलर डिटेलिंग और डुअल-टोन क्लैडिंग के साथ आगे वाले बंपर जैसा ही है, जिनमें से कुछ टेलगेट तक भी फैले हुए हैं. इसके दोनों तरफ L-आकार के रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं.

2025 Hyundai Venue का सीटिंग लेआउट (फोटो - Hyundai Motor)

2025 Hyundai Venue का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो सबसे ज़्यादा खास फीचर इसमें मिलने वाला नया घुमावदार डिस्प्ले है, जिसमें दो 12.3 इंच की स्क्रीन हैं, जो Hyundai Creta से भी बड़ी हैं. कंपनी ने सेंटर कंसोल पर HVAC और मीडिया के लिए, साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर भी कई बटन और डायल दिए गए हैं. नए स्टीयरिंग व्हील पर पारंपरिक Hyundai लोगो नहीं दिया गया है, बल्कि चार चमकदार बिंदु हैं, जो मोर्स कोड में 'H' अक्षर को दर्शाते हैं, बिल्कुल Ioniq 5 की तरह दिखाई देते हैं.

कार के डैशबोर्ड में डुअल-टोन थीम (गहरा नेवी और ग्रे कलर) दिया गया है, जहां सेंटर पैनल बाहरी किनारों पर वर्टिकल AC वेंट के साथ 'H' जैसा दिखता है. इसमें प्रीमियम लुक के लिए टेक्सचर्ड फ़िनिश दी गई है और इस पर 'Venue' बैजिंग दी गई है.

कार के सेंटर कंसोल को भी नया डिज़ाइन दिया गया है, ताकि वेंटिलेटेड सीट्स, पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और यहां तक कि ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के बटन भी इसमें शामिल किए जा सकें, जो Hyundai Venue में नए फ़ीचर हैं. इसके अलावा, डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल जैसी कुछ सतहों को उभारने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है.

2025 Hyundai Venue का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor)

2025 Hyundai Venue के फीचर्स

नई Hyundai Venue में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पीछे की सीटों के लिए 2-स्टेप रिक्लाइन फ़ंक्शन, रियर विंडो सनशेड, नए टू-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और फ्रंट पार्किंग सेंसर आदि शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि लंबे व्हीलबेस की बदौलत दूसरी पंक्ति में लेगरूम ज्यादा बेहतर हुआ है और चौड़े दरवाज़ों के साथ अंदर-बाहर जाना भी आसान हो गया है.

2025 Hyundai Venue के पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर, नई Hyundai Venue में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें तीन इंजन विकल्प पहले की तरह ही उपलब्ध हैं. इनमें पहला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 118 bhp की पावर देता है, वहीं दूसरा 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 82 bhp की पावर देता है. इसके अलावा, तीसरा विकल्प 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 99 bhp की पावर देता है.

इसका बेस नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन केवल मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हो सकता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT का विकल्प भी दिया गया है. इस बार Hyundai द्वारा डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए जाने की भी उम्मीद है, जो पहले केवल मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध था.