Tata Sierra की पहली यूनिट्स महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन को दी जाएंगी उपहार

हैदराबाद: हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर उभर कर सामने आई है. भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने घोषणा की है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों को जल्द ही लॉन्च होने वाली Tata Sierra की पहली उत्पादन यूनिट्स दी जाएंगी, जो टीम की ICC-महिला विश्व कप जीत के बाद एक जश्न का प्रतीक है. इस महीने के अंत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने से पहले, प्रत्येक खिलाड़ी को एसयूवी का टॉप-स्पेक वर्जन उपहार के तौर पर भेंट किया जाएगा.

कंपनी ने इस कदम को भारतीय खिलाड़ियों के लचीलेपन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान बताया और टीम की सफलता को भारत के लिए एक निर्णायक खेल क्षण बताया. टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि "यह निर्णय दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय गौरव के साझा मूल्यों का प्रतीक है. टीम ने विश्वास और समर्पण से पूरे देश को प्रेरित किया है. उन्हें Tata Sierra भेंट करना उनके जज्बे को सलाम करने का हमारा तरीका है."

Tata Sierra जल्द होने वाली है पेश

नई Tata Sierra की वापसी, Tata के सालों के सबसे प्रतीक्षित ब्रांड पुनरुद्धारों में से एक है. साल 1991 में भारत की अग्रणी लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में पहली बार पेश की गई थी, जो मूल तीन-दरवाज़ों वाली Tata Sierra ने अपने विशिष्ट ग्लासहाउस रियर और मज़बूत डिज़ाइन के कारण एक बेहतरीन एसयूवी थी. इस मॉडल को 2000 के दशक की शुरुआत में बंद कर दिया गया था, लेकिन ऑटोमोटिव उत्साही लोगों के बीच यह आज भी एक लोकप्रिय ब्रांड है.

अब दो दशक से भी ज्यादा समय बाद, Tata Sierra नामप्लेट को पांच डोर वाली एसयूवी के रूप में वापस लाया जाएगा, जिसे आधुनिक ग्राहकों के लिए अपग्रेड किया गया है, लेकिन अभी भी इसकी वही रूपरेखा है, जिससे यह तुरंत पहचानी जा सकती है.

कैसी दिखेगी Tata Sierra

इस साल हुए Bharat Mobility Global Expo में शुरुआती प्रदर्शन और हाल ही में टेस्ट-म्यूल के देखे जाने से सूक्ष्म रेट्रो प्रभावों के साथ एक बॉक्सी, सीधी डिज़ाइन लैंग्वेज का संकेत मिलता है. इसके एक्सटीरियर की बात करें तो यहां लंबे बोनट के साथ सीधी-किनारे वाली प्रोफ़ाइल और मूल मॉडल से प्रेरित सिग्नेचर क्वार्टर ग्लास सेक्शन दिया जा सकता है.