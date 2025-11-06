Tata Sierra की पहली यूनिट्स महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन को दी जाएंगी उपहार
Tata Motors ने घोषणा की है कि कंपनी आगामी Tata Sierra को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को उपहार के तौर पर देगी.
Published : November 6, 2025 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर उभर कर सामने आई है. भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने घोषणा की है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों को जल्द ही लॉन्च होने वाली Tata Sierra की पहली उत्पादन यूनिट्स दी जाएंगी, जो टीम की ICC-महिला विश्व कप जीत के बाद एक जश्न का प्रतीक है. इस महीने के अंत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने से पहले, प्रत्येक खिलाड़ी को एसयूवी का टॉप-स्पेक वर्जन उपहार के तौर पर भेंट किया जाएगा.
कंपनी ने इस कदम को भारतीय खिलाड़ियों के लचीलेपन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान बताया और टीम की सफलता को भारत के लिए एक निर्णायक खेल क्षण बताया. टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि "यह निर्णय दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय गौरव के साझा मूल्यों का प्रतीक है. टीम ने विश्वास और समर्पण से पूरे देश को प्रेरित किया है. उन्हें Tata Sierra भेंट करना उनके जज्बे को सलाम करने का हमारा तरीका है."
Tata Sierra जल्द होने वाली है पेश
नई Tata Sierra की वापसी, Tata के सालों के सबसे प्रतीक्षित ब्रांड पुनरुद्धारों में से एक है. साल 1991 में भारत की अग्रणी लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में पहली बार पेश की गई थी, जो मूल तीन-दरवाज़ों वाली Tata Sierra ने अपने विशिष्ट ग्लासहाउस रियर और मज़बूत डिज़ाइन के कारण एक बेहतरीन एसयूवी थी. इस मॉडल को 2000 के दशक की शुरुआत में बंद कर दिया गया था, लेकिन ऑटोमोटिव उत्साही लोगों के बीच यह आज भी एक लोकप्रिय ब्रांड है.
अब दो दशक से भी ज्यादा समय बाद, Tata Sierra नामप्लेट को पांच डोर वाली एसयूवी के रूप में वापस लाया जाएगा, जिसे आधुनिक ग्राहकों के लिए अपग्रेड किया गया है, लेकिन अभी भी इसकी वही रूपरेखा है, जिससे यह तुरंत पहचानी जा सकती है.
कैसी दिखेगी Tata Sierra
इस साल हुए Bharat Mobility Global Expo में शुरुआती प्रदर्शन और हाल ही में टेस्ट-म्यूल के देखे जाने से सूक्ष्म रेट्रो प्रभावों के साथ एक बॉक्सी, सीधी डिज़ाइन लैंग्वेज का संकेत मिलता है. इसके एक्सटीरियर की बात करें तो यहां लंबे बोनट के साथ सीधी-किनारे वाली प्रोफ़ाइल और मूल मॉडल से प्रेरित सिग्नेचर क्वार्टर ग्लास सेक्शन दिया जा सकता है.
इसके अलावा, इस एसयूवी में सपाट टेलगेट और मज़बूत रियर पैनल, फ्लश-फिटिंग इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल, रूफ स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना, ADAS सेंसर मॉड्यूल वाला फ्रंट फ़ेशिया और प्रीमियम केबिन और तकनीकी फ़ोकस दिया गया है.
कैसा होगा Tata Sierra का केबिन
केबिन पर नजर डालें तो Tata Sierra को तकनीक-आधारित केबिन लेआउट के साथ और भी प्रीमियम स्पेस में ले जाने की उम्मीद है. कॉन्सेप्ट और टेस्ट वाहनों में दिखाए गए फीचर्स कम्फर्ट और डिजिटल इंटरफेस पर ज़ोर देते हैं. कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें चौड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी जाएगी.
इसके अलावा इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल के साथ रोटरी ड्राइव सिलेक्टर, 360-डिग्री कैमरा और ADAS सुइट, पैसेंजर-साइड डिस्प्ले (उत्पादन के लिए अभी पुष्टि नहीं हुई है) और इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित कई पावरट्रेन विकल्प दिए जा सकते हैं.
भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, Tata Sierra पेट्रोल और डीज़ल, दोनों इंजनों के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया जा सकता है. Tata Motors की विस्तारित इलेक्ट्रिक व्हीकल रणनीति के तहत इसका इलेक्ट्रिक संस्करण भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.