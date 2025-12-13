ETV Bharat / technology

BMW 5 Series LWB को मिले नए फीचर्स, जानें क्या है इसकी कीमत

BMW 5 Series LWB ( फोटो - BMW India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपनी BMW 5 Seires LWB (लॉन्ग व्हीलबेस) को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है. इन फीचर्स अपडेट के बाद भी कंपनी ने इसकी कीमत में बदलाव नहीं किया है और इसे 73.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. कंपनी की सेडान रेंज में BMW 5 Series, 3 Series और 7 Series के बीच आती है, और भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 और Lexus ES से होता है. इस अपडेट के साथ, इसमें इल्यूमिनेटेड पैनोरमिक रूफ और ज़्यादा ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं. BMW 5 Series को मिली इलुमिनेटेड ग्राफिक्स के साथ पैनोरामिक ग्लासरूफ

BMW 5 Series LWB में अब पैनोरमा ग्लास रूफ स्काई लाउंज फीचर जोड़ा गया है, जो ग्लास पर प्रिंटेड पैटर्न और बिल्ट-इन LED लाइटिंग का इस्तेमाल करके अलग-अलग कलर इफ़ेक्ट बनाता है. ये लाइट्स कार की एम्बिएंट लाइटिंग सेटिंग्स के साथ काम करती हैं, ड्राइविंग मोड्स के साथ बदल सकती हैं और दिन में भी दिखाई देती हैं. यह रूफ केबिन में ज़्यादा नेचुरल लाइट्स लाती है, जिससे इंटीरियर ज़्यादा खुला-खुला लगता है. BMW 5 Series LWB का पैनोरामिक ग्लास रूफ (फोटो - BMW India)