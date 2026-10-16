Tesla की Roadster कार ने भरी उड़ान, एलन मस्क ने शेयर किया वीडियो
टेस्ला ने एक नए डिज़ाइन वाले Roadster का प्रदर्शन किया, जिसमें SpaceX द्वारा विकसित कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था.
Published : October 16, 2026 at 11:38 AM IST
हैदराबाद: "लगता है भविष्य में उड़ने वाली कारें होंगी," एलन मस्क ने आज सुबह X पर यह बात कही. उन्होंने अपनी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX द्वारा विकसित थ्रस्टर्स का उपयोग करते हुए एक नए डिज़ाइन की गई Tesla Roadster का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यह कार अन्य वाहनों के ऊपर से उड़ती है, कुछ देर के लिए हवा में करतब दिखाती है और सुरक्षित रूप से उतरती है.
Tesla के आधिकारिक अकाउंट ने एक और क्लिप के साथ यह वीडियो शेयर किया, जिसमें गाड़ी को एक बड़े घुमावदार रैंप पर चढ़ते, उस पर उल्टा चलते, हवा में उड़ते और फिर ज़मीन पर उतरते हुए दिखाया गया है. यह डेमो टेक्सास के मैकग्रेगर में SpaceX की एक फेसेलिटी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था.
यह प्रदर्शन नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था, और इस बात की संभावना कम ही है कि Tesla Roadster को सार्वजनिक सड़कों पर उड़ान भरने के लिए मंजूरी मिलेगी. फिर भी, यह फ्लाइंग-कार कॉन्सेप्ट के लिए एक अहम पड़ाव है.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
इस नए डिज़ाइन वाले वाहन में SpaceX द्वारा विकसित 'कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स' लगे हैं, जो थ्रस्ट (धक्का) पैदा करने के लिए दबाव वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं. अन्य विशेष प्रणालियों के साथ मिलकर, यह तकनीक वाहन को हवा में रहने और ऐसी हरकतें करने में सक्षम बनाती है, जो एक सामान्य कार के लिए मुमकिन नहीं हैं.
रीडिज़ाइन की गई Tesla Roadster
Tesla Roadster की घोषणा पहली बार लगभग नौ साल पहले, नवंबर 2017 में की गई थी. हालांकि, इस प्रोजेक्ट में बार-बार देरी हुई है, जिसके कारण ग्राहकों को इस वाहन के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ा है. अब उम्मीद है कि कंपनी 2028 में इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का उत्पादन शुरू करेगी.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
रीडिज़ाइन किए गए Tesla Roadster में एक मल्टी-मोड फैन और ग्राउंड सीलिंग सिस्टम दिया गया है, जो गाड़ी के नीचे से हवा को खींचता है. Tesla का कहना है कि यह खिंचाव (सक्शन) इतना है कि गाड़ी एक जगह खड़ी होने पर भी उल्टी लटकी रह सकती है.
इसमें लगे फैन और एक्टिव विंग्स हर तरह की स्थिति में ट्रैक्शन और कॉर्नरिंग स्पीड को बढ़ाते हैं. इसके अलावा, इसमें एडवांस्ड कोल्ड-गैस थ्रस्टर और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स दिए गए हैं, जो कार के हवा में होने पर उसे स्थिर रखने के लिए एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ही जरूरी बदलाव (माइक्रो एडजस्टमेंट) कर सकते हैं.
इस नए डिज़ाइन वाले वाहन में छिपी हुई हेडलाइट्स, पूरी लंबाई वाली टेललाइट और समतल सतहों के साथ एक सरल और तकनीकी रूप दिया गया है. बेहतर संरचनात्मक मजबूती के लिए पतले स्पोक्स वाले व्हील, एयरोस्पेस से प्रेरित फिनिश के लिए एनो व्हाइट पेंट, यूवी और क्रायोजेनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपव्यय और जंग प्रतिरोध मिलता है.
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
इस कार में 'गोल्ड ग्लेज्ड' टिंटेड ग्लास लगाए गए हैं, जो स्पेससूट के वाइज़र पर मौजूद कॉपर कोटिंग जैसे दिखाई देते हैं. कार के अंदर 'अल्ट्रा-व्हाइट' इंटीरियर मिलता है, जिसमें ग्रे कलर की माइक्रोस्वेड डिटेलिंग और अच्छी पकड़ के लिए सीट बोल्स्टर दिए गए हैं. इसमें मैनुअल कंट्रोल और फिक्स सीट पोज़िशन है. साथ ही, पूरी संरचना में मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसी हल्की लेकिन बेहद मजबूत सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है.
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