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Tesla की Roadster कार ने भरी उड़ान, एलन मस्क ने शेयर किया वीडियो

Tesla Roadster ने हवा में किए गए प्रदर्शन के दौरान उड़ने के लिए SpaceX थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया. ( फोटो - X/ Tesla )

हैदराबाद: "लगता है भविष्य में उड़ने वाली कारें होंगी," एलन मस्क ने आज सुबह X पर यह बात कही. उन्होंने अपनी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX द्वारा विकसित थ्रस्टर्स का उपयोग करते हुए एक नए डिज़ाइन की गई Tesla Roadster का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यह कार अन्य वाहनों के ऊपर से उड़ती है, कुछ देर के लिए हवा में करतब दिखाती है और सुरक्षित रूप से उतरती है.

Tesla के आधिकारिक अकाउंट ने एक और क्लिप के साथ यह वीडियो शेयर किया, जिसमें गाड़ी को एक बड़े घुमावदार रैंप पर चढ़ते, उस पर उल्टा चलते, हवा में उड़ते और फिर ज़मीन पर उतरते हुए दिखाया गया है. यह डेमो टेक्सास के मैकग्रेगर में SpaceX की एक फेसेलिटी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था.

यह प्रदर्शन नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था, और इस बात की संभावना कम ही है कि Tesla Roadster को सार्वजनिक सड़कों पर उड़ान भरने के लिए मंजूरी मिलेगी. फिर भी, यह फ्लाइंग-कार कॉन्सेप्ट के लिए एक अहम पड़ाव है. इस नए डिज़ाइन वाले वाहन में SpaceX द्वारा विकसित 'कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स' लगे हैं, जो थ्रस्ट (धक्का) पैदा करने के लिए दबाव वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं. अन्य विशेष प्रणालियों के साथ मिलकर, यह तकनीक वाहन को हवा में रहने और ऐसी हरकतें करने में सक्षम बनाती है, जो एक सामान्य कार के लिए मुमकिन नहीं हैं. रीडिज़ाइन की गई Tesla Roadster

Tesla Roadster की घोषणा पहली बार लगभग नौ साल पहले, नवंबर 2017 में की गई थी. हालांकि, इस प्रोजेक्ट में बार-बार देरी हुई है, जिसके कारण ग्राहकों को इस वाहन के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ा है. अब उम्मीद है कि कंपनी 2028 में इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का उत्पादन शुरू करेगी.