गुरुग्राम में Tesla ने खोला पहला ऑल-इन-वन सेंटर, मिलेगी सेल्स, सर्विसेज़ और चार्जिंग की सुविधा
Tesla India ने गुरुग्राम में अपना पहला Tesla Centre खोल दिया है. नया सेंटर रिटेल, आफ्टर-सेल्स सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग जैसी सुविधा देगा.
Published : November 27, 2025 at 4:19 PM IST
गुरुग्राम: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla India ने गुरुवार को गुरुग्राम में अपना पहला Tesla Centre खोल दिया है, जो देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की उसकी योजना में एक बड़ा कदम है. Tesla Model Y को कंपनी ने इसी साल भारत में लॉन्च किया था, जिसे 59,89,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है. यह कार होम चार्जिंग सपोर्ट के साथ ऑर्डर के लिए उपलब्ध है.
कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी को टॉप ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग के साथ बेचा जा रहा है, और यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक बनी हुई है. नए ऑर्डर की डिलीवरी साल के अंदर पूरी हो जाएगी. ऑर्किड बिज़नेस पार्क में नया सेंटर रिटेल, आफ्टर-सेल्स सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग, सब कुछ एक ही जगह से देगा.
नए Tesla Centre का उद्घाटन करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "Tesla Centre का खुलना गुरुग्राम के लिए गर्व का पल है और यह शहर के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर है." उन्होंने यह भी कहा कि "हरियाणा इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा हब बन रहा है, जो भारत की GDP में 3.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है और एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, जो पहले के 70,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 2,75,000 करोड़ रुपये हो जाएगा."
India’s first all-in-one Tesla Center in Gurugram, Haryana was inaugurated today by Hon’ble CM Shri Nayab Singh Saini and Hon’ble Shri Rao Narbir Singh, Minister of Industry & Commerce, Haryana.— Tesla India (@Tesla_India) November 27, 2025
Visit us at Ground Floor, Orchid Business Park, Gurugram pic.twitter.com/7wepTwtbRc
CM सैनी ने कहा कि "राज्य में रोड और एयर रूट से अच्छी कनेक्टिविटी है और KMP ग्लोबल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स से फायदा हुआ है. हरियाणा मोबाइल और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर के तौर पर उभर रहा है, साथ ही एग्रीकल्चर-व्हीकल और टू-व्हीलर का बड़ा प्रोडक्शन भी हो रहा है."
उन्होंने 12 लाख छोटे उद्योगों, एक नए MSME डिपार्टमेंट और पुराने कानूनों को हटाकर रेड-टेप कम होने की बात पर ज़ोर दिया. सैनी ने कहा कि "हरियाणा गुरुग्राम में AI हब बनाकर और डीप-टेक सिस्टम अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ फ्यूचर बनाकर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयारी कर रहा है."
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini inaugurates Tesla Centre in Gurugram pic.twitter.com/XoqXCwmgvr— ANI (@ANI) November 27, 2025
उन्होंने कहा कि, "स्टार्ट-अप्स को सपोर्ट करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के फंड की योजना है, जबकि हिसार में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप किया जा रहा है." हरियाणा के मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि Tesla राज्य में और ग्रोथ लाएगी और उन्होंने कंपनी को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया. उन्हें यह भी उम्मीद है कि Tesla हरियाणा में एलाइड यूनिट्स लगाएगी.
Tesla India के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि कंपनी का मकसद भारत को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने में मदद करना है. इसके लिए कंपनी ऐसा सेटअप बनाएगी जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से फिट हो जाए. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सेंटर एक ही छत के नीचे एक्सपीरियंस स्पेस, Tesla Model Y के साथ टेस्ट ड्राइव, V4 सुपरचार्जर और आफ्टर-सेल्स केयर देता है.
उन्होंने आगे कहा कि टेस्ला का चार्जिंग नेटवर्क तेज़ी से बढ़ेगा ताकि यूज़र्स के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग आसान हो सके. यह सेंटर उत्तरी भारत में बढ़ती EV डिमांड को ध्यान में रखकर बनाया गया है. विज़िटर नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, अपनी गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं, और ऑप्टिमस जेन 2 देख सकते हैं, जिसे मुंबई और दिल्ली में भी दिखाया गया है.
India’s first all-in-one Tesla Center opens in Gurugram tomorrow.— Tesla India (@Tesla_India) November 26, 2025
The Tesla Center will provide all major services: Retail, After-Sales Service, Delivery and Charging from one centralized location.
📍 Ground Floor, Orchid Business Park, Gurugram pic.twitter.com/64ZeU7yFpM
Tesla का कहना है कि रोबोटिक्स का डिस्प्ले AI और ऑटोमेशन में कंपनी की तरक्की को दिखाता है. यह लॉन्च Tesla India के जुलाई में मार्केट में आने और मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर्स के साथ-साथ इन शहरों में तीन चार्जिंग साइट्स के ज़रिए अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बाद हुआ है.
गुरुग्राम में वन होराइजन के आने वाले कमीशनिंग के साथ, Tesla 16 सुपरचार्जर और 10 डेस्टिनेशन चार्जर के साथ चार चार्जिंग स्टेशन चलाएगी. कंपनी का कहना है कि सुपरचार्जिंग सिस्टम Tesla Model Y को 15 मिनट में 275 km तक चार्ज करने देता है, जिससे क्विक 'प्लग इन, चार्ज एंड गो' एक्सपीरियंस मिलता है.
एजेंसी इनपुट