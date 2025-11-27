ETV Bharat / technology

गुरुग्राम में Tesla ने खोला पहला ऑल-इन-वन सेंटर, मिलेगी सेल्स, सर्विसेज़ और चार्जिंग की सुविधा

गुरुग्राम में Tesla Centre की शुरुआत ( फोटो - Tesla India )

गुरुग्राम: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla India ने गुरुवार को गुरुग्राम में अपना पहला Tesla Centre खोल दिया है, जो देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की उसकी योजना में एक बड़ा कदम है. Tesla Model Y को कंपनी ने इसी साल भारत में लॉन्च किया था, जिसे 59,89,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है. यह कार होम चार्जिंग सपोर्ट के साथ ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी को टॉप ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग के साथ बेचा जा रहा है, और यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक बनी हुई है. नए ऑर्डर की डिलीवरी साल के अंदर पूरी हो जाएगी. ऑर्किड बिज़नेस पार्क में नया सेंटर रिटेल, आफ्टर-सेल्स सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग, सब कुछ एक ही जगह से देगा. नए Tesla Centre का उद्घाटन करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "Tesla Centre का खुलना गुरुग्राम के लिए गर्व का पल है और यह शहर के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर है." उन्होंने यह भी कहा कि "हरियाणा इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा हब बन रहा है, जो भारत की GDP में 3.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है और एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, जो पहले के 70,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 2,75,000 करोड़ रुपये हो जाएगा." CM सैनी ने कहा कि "राज्य में रोड और एयर रूट से अच्छी कनेक्टिविटी है और KMP ग्लोबल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स से फायदा हुआ है. हरियाणा मोबाइल और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर के तौर पर उभर रहा है, साथ ही एग्रीकल्चर-व्हीकल और टू-व्हीलर का बड़ा प्रोडक्शन भी हो रहा है." उन्होंने 12 लाख छोटे उद्योगों, एक नए MSME डिपार्टमेंट और पुराने कानूनों को हटाकर रेड-टेप कम होने की बात पर ज़ोर दिया. सैनी ने कहा कि "हरियाणा गुरुग्राम में AI हब बनाकर और डीप-टेक सिस्टम अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ फ्यूचर बनाकर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयारी कर रहा है."