Tesla ने बेंगलुरु में खोला पहला एक्सपीरियंस सेंटर, Model Y और नया सिक्स-सीटर Model Y L बिक्री पर
बेंगलुरु में पहले एक्सपीरियंस सेंटर के साथ, Tesla ने व्हाइटफील्ड में एक आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क शुरू करने की भी घोषणा की है.
Published : May 15, 2026 at 3:21 PM IST
हैदराबाद: Tesla ने बेंगलुरु में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जो US की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पूरे भारत में चल रहे विस्तार में एक बड़ा कदम है. यह जगह शहर के व्हाइटफील्ड टेक्नोलॉजी हब में है, जो कस्टमर्स को Tesla Model Y और नए पेश किए गए Tesla Model Y L को एक्सप्लोर करने का मौका देती है.
एक्सपीरियंस सेंटर के लॉन्च के साथ, Tesla ने बेंगलुरु में कस्टमर्स की ओनरशिप और मेंटेनेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्हाइटफील्ड में एक आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क शुरू करने की भी घोषणा की है. यह कदम भारत के बड़े शहरी सेंटर्स में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़ती दिलचस्पी के बीच उठाया गया है.
Tesla Model Y L और Tesla Model Y के स्पेसिफिकेशन और रेंज
Tesla Model Y L, कंपनी की पहली छह-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह WLTP साइकिल पर 681 km तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है और लगभग पांच सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है.
इस SUV में परिवार के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई तीन-पंक्ति वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसके साथ इसकी कार्गो कैपेसिटी 2,539 लीटर तक है. Tesla सुपरचार्जिंग से यह सिर्फ़ 15 मिनट में 288 km तक चार्ज हो सकती है. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया कि EV मालिकों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए भारत में होम चार्जिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा.
New Tesla location at VR Bengaluru in Whitefield— Tesla India (@Tesla_India) May 15, 2026
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Tesla Model Y रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज RWD में आती है, जिनकी कीमत क्रमशः 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. RWD मॉडल में 64kWh की बैटरी मिलती है, जो 500 km तक की WLTP रेंज देती है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD में 78.1 kWh की बैटरी लगाई जाती है, जिसकी WLTP रेंज 622 km तक है.
Tesla Model Y और Model Y L दोनों को कई इंटरनेशनल संस्थाओं से टॉप सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में NHTSA और IIHS, यूरोप में यूरो NCAP, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ANCAP शामिल हैं.
Tesla का भारत में विस्तार
बेंगलुरु में एक्सपीरियंस सेंटर भारत में Tesla की बढ़ती मौजूदगी में और इज़ाफ़ा करता है. कंपनी अभी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के एरोसिटी और गुरुग्राम में एक्सपीरियंस सेंटर चलाती है, और व्हाइटफील्ड फैसिलिटी देश में इसकी चौथी और बेंगलुरु में पहली लोकेशन है.
Tesla ने पिछले साल भारतीय बाज़ार में कदम रखा और देश में अपनी पहली गाड़ी के तौर पर Tesla Model Y पेश की. छह-सीटर SUV, Tesla Model Y L के आने से, प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV में ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी और रेंज चाहने वाले भारतीय खरीदारों के लिए इसकी पेशकश बढ़ गई है.