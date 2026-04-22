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भारत में लॉन्च हुई नई Tesla Model Y L, जानें क्या है कीमत और रेंज

नई Tesla Model Y L भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Tesla India )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने अपने भारतीय पोर्टफोलियो में मौजूद Tesla Model Y की लाइनअप में विस्तार करते हुए नए Model Y L वेरिएंट को पेश किया है. यह स्टैंडर्ड Model Y का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन है और इसमें छह-सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. इस इलेक्ट्रिक कार को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए इसमें कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं. सबसे पहले, लंबे व्हीलबेस का मतलब है कि इसमें बैठने वालों के पैरों के लिए ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है. कार में मिलने वाले 6-सीटर लेआउट का मतलब है कि इसकी दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स का इस्तेमाल किया गया है. सीट्स की पहली लाइन में अब थाई एक्सटेंशन मिलता है, जो हाईवे पर लंबी ड्राइव के दौरान काफी आरामदायर होता है. नई Tesla Model Y L का डैशबोर्ड (फोटो - Tesla India) यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर मल्टीलिंक सस्पेंशन के साथ ही आती है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअसली वेरिएबल डैम्पिंग और ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं. Tesla का दावा है कि यह कार 681 km की WLTP-रेटेड रेंज प्रदान करती है, जो इस लाइनअप में सबसे ज़्यादा है.