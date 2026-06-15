भारत में Tesla Model Y L की डिलीवरी हुई शुरू, जानें क्या है कीमत और रेंज
Tesla India ने भारत में Tesla Model Y L की डिलीवरी शुरू कर दी है. इस कार की कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : June 15, 2026 at 5:30 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla India ने सोमवार को जानकारी दी है कि कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की गई Tesla Model Y L की डिलीवरी शुरू कर दी है. यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का बिल्कुल नया छह-सीटर, लॉन्ग-व्हीलबेस और तीन-रो वाला वेरिएंट है, जिसे भारतीय बाज़ार में कंपनी की बिक्री बढ़ाने के मकसद से पेश किया गया था.
Tesla India ने जानकारी दी है कि Tesla Model Y L का पहला बैच कंपनी के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर बिज़नेस मॉडल के ज़रिए ग्राहकों को डिलीवर किया जाएगा.
Tesla Model Y L की कीमत
बता दें कि Tesla Model Y L को इस साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया गया था. इस कार को 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बाजार में उतारा गया था, जो Model Y के स्टैंडर्ड वर्जन से 2.10 लाख रुपये ज़्यादा महंगा था. कार के स्टैंडर्ड वर्जन की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Tesla Model Y L की डिजाइन और आकार
कार के डिज़ाइन पर नजर डालें तो, Tesla Model Y L को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचानना मुश्किल है, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन वाले 19-इंच के एयरो-अलॉय व्हील्स और ब्लैक-आउट स्पॉइलर दिए गए हैं, जो इसे खास बनाते हैं.
कार के रेगुलर Model Y की तरह ही, Model Y L में भी सामने की तरफ पूरी चौड़ाई वाली LED लाइटबार, बहुत ही साफ़ और मिनिमलिस्टिक फ्रंट प्रोफ़ाइल, फ़्लश डोर हैंडल और कनेक्टेड टेललैंप डिज़ाइन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
कार के आकार पर नजर डालें तो, Tesla Model Y L स्टैंडर्ड Model Y से 179 mm ज़्यादा लंबी है, जबकि दोनों SUV की चौड़ाई एक जैसी है. वहीं Tesla Model Y L 44 mm ज़्यादा ऊंची है.
Tesla Model Y L के फीचर्स
कार के केबिन के अंदर नजर डालें तो, Model Y में स्टैंडर्ड वर्जन के 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन की जगह Model Y L में 6-सीटर लेआउट मिलता है. कार के केबिन के अंदर, Model Y के दोनों वेरिएंट्स में टेक्नोलॉजी काफी हद तक एक जैसी है.
दोनों कारों में बड़ा 16-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट रो और हीटेड सेकंड रो सीट्स, पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए एक सेकेंडरी डिस्प्ले, 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पिलर-माउंटेड AC वेंट्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं.
Tesla Model Y L का पावरट्रेन
यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एक बार चार्ज करने पर 681 km तक की रेंज प्रदान कर सकती है, और यह सिर्फ़ पांच सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है. बता दें कि Tesla Model Y L इस EV का फ़ैमिली-फ़ोकस्ड वर्जन है.
इस वेरिएंट में कैप्टन सीट्स और सिक्स-सीटर (2+2+2) लेआउट मिलता है, और इसके साथ ही इसमें 2,539 लीटर तक का बढ़ाया जा सकने वाला कार्गो स्पेस भी मिलता है. इस EV में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप दिया गया है.