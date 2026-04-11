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Tesla एक नई कॉम्पैक्ट और सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पर कर रही काम, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Tesla Model Y ( फोटो - Tesla )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla एक नई छोटी और ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है. यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शुरुआती डेवलपमेंट में है. कार निर्माता कंपनी ने हाल ही में सप्लायर्स से कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बात की है. Tesla Model 3 और Tesla Model Y जैसे मौजूदा मॉडल्स के उलट, यह पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट हो सकता है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस SUV की लंबाई लगभग 4.28 मीटर हो सकती है, और यह Model Y से छोटा होने वाला है. इस कार का प्रोडक्शन चीन में शुरू किया जा सकता है, और बाद में इसे अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, इस की टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और प्रोजेक्ट को अभी तक प्रोडक्शन के लिए आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है. यह डेवलपमेंट तब हुआ, जब CEO एलन मस्क ने साल 2024 में पहले से प्लान की गई कम कीमत वाली EV से ध्यान हटाकर, रोबोटैक्सी और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी थी.