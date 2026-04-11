Tesla एक नई कॉम्पैक्ट और सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पर कर रही काम, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
Tesla एक नई छोटी और ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है. यह Tesla Model 3 और Tesla Model Y से सस्ती होगी.
Published : April 11, 2026 at 2:11 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla एक नई छोटी और ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है. यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शुरुआती डेवलपमेंट में है.
कार निर्माता कंपनी ने हाल ही में सप्लायर्स से कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बात की है. Tesla Model 3 और Tesla Model Y जैसे मौजूदा मॉडल्स के उलट, यह पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट हो सकता है.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस SUV की लंबाई लगभग 4.28 मीटर हो सकती है, और यह Model Y से छोटा होने वाला है. इस कार का प्रोडक्शन चीन में शुरू किया जा सकता है, और बाद में इसे अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, इस की टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और प्रोजेक्ट को अभी तक प्रोडक्शन के लिए आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है.
यह डेवलपमेंट तब हुआ, जब CEO एलन मस्क ने साल 2024 में पहले से प्लान की गई कम कीमत वाली EV से ध्यान हटाकर, रोबोटैक्सी और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी थी.
यह नई SUV मास-मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की थोड़ी वापसी दिखा सकती है, हालांकि इसे इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली और भविष्य में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों, दोनों को सपोर्ट करने के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है.
खर्च कम करने के लिए, Tesla कथित तौर पर एक छोटे बैटरी पैक, एक सिंगल-मोटर सेटअप और एक हल्के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर भी विचार कर रही है. कंपनी का लक्ष्य गाड़ी की कीमत Tesla Model 3 से कम रखना है. इसकी कीमत अभी चीन में लगभग 34,000 रुपये और U.S. में 37,000 डॉलर से शुरू होती है.
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब Tesla को EV सेल्स ग्रोथ में कमी और बढ़ते कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है, खासकर चीन के कम कीमत वाले सेगमेंट में. हालांकि कंपनी अपने ऑटोनॉमस लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है, रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही वॉल्यूम बनाए रखने के लिए उसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है.