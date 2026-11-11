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Tesla Cybertruck का उत्पादन 2027 में हो जाएगा बंद, जानें एलन मस्क ने क्या कहा

हैदराबाद: Tesla के CEO एलन मस्क द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Tesla साल 2027 के मध्य तक टेक्सास स्थित अपनी 'Gegafactory' में Tesla Cybertruck का उत्पादन बंद करने जा रही है.

कंपनी के इस कदम के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के सबसे महत्वाकांक्षी और अनोखे प्रोजेक्ट्स में से एक का अंत हो जाएगा. हालांकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ने Tesla की भविष्य की कारों को लेकर काफी चर्चा भी पैदा की थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो Tesla Cybertruck को बहुत कम बिक्री के कारण बंद किया जा रहा है.

इसे लेकर शुरुआत में कंपनी ने सालाना लगभग 2,50,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान लगाया था, जबकि CEO एलन मस्क के विज़न ने संभावित खरीदारों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर दी. इसके अलावा, Tesla ने दावा किया कि उसे लाखों की संख्या में बुकिंग मिली हैं. हालांकि, कई बार देरी होने के बाद, आखिरकार नवंबर 2023 में ग्राहकों को इसकी डिलीवरी शुरू हो गई.

Tesla Cybertruck का इतिहास बता दें कि नवंबर 2019 में पहली बार Tesla Cybertruck को पेश किया गया था, जिसका डिजाइन काफी अलग था. इसके एंगुलर एक्सटीरियर हिस्से, स्टेनलेस-स्टील की बॉडी और अनोखे अनुपात ने इसे दुनिया भर में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बना दिया.

प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल, फीचर्स, परफॉरमेंस और कीमत के मामले में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से काफी अलग था. कीमत की बात करें तो शुरुआत में, एंट्री-लेवल Tesla Cybertruck की कीमत 39,900 डॉलर (लगभग 37.48 लाख रुपये) बताई गई थी, लेकिन आखिरकार इसे 60,990 डॉलर (लगभग 57.29 लाख रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया गया.

Tesla Cybertruck को क्यों किया जा रहा है बंद

खबरों की माने तो, Tesla Cybertruck के निर्माण को बंद करने का फैसला उसकी बदलती उत्पादन प्राथमिकताओं से जुड़ा है. एलन मस्क ने इन दावों को खारिज किया है कि यह फैसला केवल वाहन की लाभप्रदता के कारण लिया गया है. मस्क का कहना है कि कंपनी अपने निर्माण संसाधनों को ऐसे उत्पादों की ओर लगाना चाहती है, जिनमें लंबे समय में अधिक संभावनाएं हैं.

Tesla Cybertruck (फोटो - Tesla)

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रोडक्शन खत्म होने से पहले Tesla Cybertruck के पेंडिंग ऑर्डर पूरे करने के लिए एक अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट शुरू करने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि Cybertruck का प्रोडक्शन जून-जुलाई 2027 के आसपास पूरा किया जाएगा. एलन मस्क ने यह भी संकेत दिया कि जिन ग्राहकों के ऑर्डर पूरे नहीं किए जा सकेंगे, उन्हें उनके जमा किए गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

Tesla Cybertruck (फोटो - Tesla)

जानकारी के अनुसार, Tesla Cybertruck का उत्पादन बंद होने के बाद, Tesla खाली हुई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का इस्तेमाल 'CyberCab' - जो खास तौर पर बनाई गई एक ऑटोनॉमस टैक्सी है - इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए करना चाहती है. दो सीटों वाली इस इलेक्ट्रिक कार में बटरफ्लाई-स्टाइल के डोर मिलते हैं, और इसका केबिन लेआउट भी काफी अलग दिखाई देता है. इसमें न तो स्टीयरिंग व्हील लगाई गई है, और न ही पारंपरिक पैडल मिलते हैं.