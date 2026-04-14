ETV Bharat / technology

Tesla 22 अप्रैल को लॉन्च कर सकती है नई कार, किफायती Model 3 होने की उम्मीद

Tesla Model 3 ( फोटो - Tesla )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla शायद 22 अप्रैल को भारतीय बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. मौजूदा समय में भारत में Tesla का लाइनअप काफी सीमित है. कंपनी सिर्फ़ Tesla Model Y ही भारत में बेच रही है. पिछले साल लॉन्च हुई Tesla Model Y को चीन से CBU यूनिट के तौर पर इम्पोर्ट किया जाता है. इसी के चलते इस कार पर भारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जिससे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है. Tesla Model Y की कीमत और वेरिएंट

भारत में इस एसयूवी को दो वर्जन में बेचा जा रहा है, जिसमें रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड रेंज और रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज शामिल हैं. कीमत की बात करें तो इनकी कीमत क्रमशः 59.89 लाख रुपये और 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इन कीमतों पर, इसे अभी तक व्यापक स्वीकार्यता नहीं दी गई है. साल 2025 में, Tesla ने भारत में अपनी Model Y के 225 यूनिट्स बेचे थे. Tesla Model 3 (फोटो - Tesla) आयात शुल्क को घटाने का प्रस्ताव

नीतिगत बदलावों से हालात कुछ आसान नहीं हुए हैं. बता दें कि फरवरी 2026 में घोषित भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे में ICE व्हीकल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को मौजूदा 110 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन इस संशोधन का हिस्सा नहीं हैं, जिसका मतलब है कि भारत में Tesla के लिए कीमत से जुड़ी चुनौती फिलहाल वैसी ही बनी हुई है.