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Tesla 22 अप्रैल को लॉन्च कर सकती है नई कार, किफायती Model 3 होने की उम्मीद

Tesla शायद 22 अप्रैल को भारतीय बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है. यह एक Tesla Model 3 कार हो सकती है.

Tesla Model 3
Tesla Model 3 (फोटो - Tesla)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla शायद 22 अप्रैल को भारतीय बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. मौजूदा समय में भारत में Tesla का लाइनअप काफी सीमित है. कंपनी सिर्फ़ Tesla Model Y ही भारत में बेच रही है. पिछले साल लॉन्च हुई Tesla Model Y को चीन से CBU यूनिट के तौर पर इम्पोर्ट किया जाता है. इसी के चलते इस कार पर भारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जिससे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है.

Tesla Model Y की कीमत और वेरिएंट
भारत में इस एसयूवी को दो वर्जन में बेचा जा रहा है, जिसमें रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड रेंज और रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज शामिल हैं. कीमत की बात करें तो इनकी कीमत क्रमशः 59.89 लाख रुपये और 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इन कीमतों पर, इसे अभी तक व्यापक स्वीकार्यता नहीं दी गई है. साल 2025 में, Tesla ने भारत में अपनी Model Y के 225 यूनिट्स बेचे थे.

Tesla Model 3
Tesla Model 3 (फोटो - Tesla)

आयात शुल्क को घटाने का प्रस्ताव
नीतिगत बदलावों से हालात कुछ आसान नहीं हुए हैं. बता दें कि फरवरी 2026 में घोषित भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे में ICE व्हीकल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को मौजूदा 110 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन इस संशोधन का हिस्सा नहीं हैं, जिसका मतलब है कि भारत में Tesla के लिए कीमत से जुड़ी चुनौती फिलहाल वैसी ही बनी हुई है.

यह लॉन्च किस प्रोडक्ट का होने वाला है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी Tesla Model 3 को लॉन्च कर सकती है, जो सबसे सीधा-सादा विकल्प हो सकता है. यह Tesla की ग्लोबल लाइन-अप में Tesla Model Y से नीचे आता है और इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी, इसकी कीमत कम ही होनी चाहिए.

Tesla Model 3
Tesla Model 3 (फोटो - Tesla)

Tesla Model Y की तरह ही, संभावना जताई जा रही है कि इसे भी चीन से मंगाया जाएगा और यह स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव वर्जन में पेश की जाएगी. बड़ी Tesla Model S और Tesla Model X को भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है. वैश्विक स्तर पर, इन दोनों की लाइफ साइकिल अब अपने अंतिम चरण में है, और Tesla ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया के तहत पहले ही विशेष 'Signature Series' वर्जन पेश कर दिए हैं.

इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि Tesla, Tesla Cybertruck को भारतयी बाजार में लॉन्च कर सभी को चौंका सकती है. लेकिन ऐसी स्थिति में, Tesla Cybertruck ज़्यादा बिक्री वाला प्रोडक्ट कम और एक 'हेलो प्रोडक्ट' ज़्यादा होगा. इसका मतलब है कि एक ऐसा ज़रिया जिससे उस बाज़ार में अपनी पहचान और ब्रांड की याददाश्त बनाई जा सके, जहां Tesla अभी भी अपनी जगह बना रही है.

Tesla Model 3
Tesla Model 3 (फोटो - Tesla)

इसका अनोखा डिज़ाइन कंपनी को सुर्खियों में बने रहने में मदद कर सकता है, भले ही इसकी असल बिक्री सीमित ही क्यों न रहे. फिलहाल, Tesla ने इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए 22 अप्रैल का इंतजार करना होगा.

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