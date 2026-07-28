ETV Bharat / technology

Tesla ने पुणे में खोला पहला अप्रूव्ड बॉडी शॉप, अब मिलेगी टेस्ट ड्राइव सर्विस

टेस्ला ने पुणे में अपना पहला अप्रूव्ड बॉडी शॉप खोला है और टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है.

The price of the Model Y L starts at ₹61.99 lakh, with a claimed range of up to 681 kilometers.
Model Y L की कीमत ₹61.99 लाख से शुरू होती है, जिसकी रेंज 681 किलोमीटर तक बताई गई है. (Image Credit: Tesla)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने आफ्टर-सेल्स नेटवर्क को और मजबूत करते हुए महाराष्ट्र के पूणे शहर में अपना पहला अप्रूव्ड बॉडी शॉप खोला है. इसके साथ ही कंपनी ने पुणे में 2026 Model Y Premium Rear-Wheel Drive और Model Y L के लिए लोकल टेस्ट ड्राइव की सुविधा भी शुरू कर दी है.

टेस्ला ने बताया कि यह नया अथॉराइज्ड फैसिलिटी पूरे महाराष्ट्र में मौजूद गाड़ी मालिकों को सर्विस सपोर्ट देगा. यहां जेन्युइन पार्ट्स, ट्रेंड टेक्नीशियंस और टेस्ला-स्टैंडर्ड कोलिजन रिपेयर व मेंटेनेंस सर्विसेज़ मिलेंगी.

कंपनी के मुताबिक, इस बॉडी शॉप में प्रोफेशनल कोलिजन वर्क, सॉफ्टवेयर-अवेयर डायग्नोस्टिक्स और अप्रूव्ड रिपेयर प्रोसेस की सुविधा दी जाएगी, ताकि गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस बनी रहे और कस्टमर्स का डाउनटाइम भी कम हो.

दोनों वेरिएंट्स की टेस्ट ड्राइव उपलब्ध

कस्टमर आउटरीच बढ़ाने के मकसद से टेस्ला ने पुणे और आसपास के इलाकों में 2026 Model Y Premium Rear-Wheel Drive और Model Y L की टेस्ट ड्राइव शुरू कर दी है. इस सुविधा के जरिए जो लोग टेस्ला की इन गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं वो खरीदने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर सपोर्ट के जरिए टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं.

Model Y Premium Rear-Wheel Drive की कीमत ₹50.89 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिसकी WLTP-सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर तक है. यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसमें 2,138 लीटर तक की स्टोरेज स्पेस दी गई है. इस मॉडल की डिलीवरी इसी महीने से शुरू हो चुकी है.

टेस्ला की Model Y L को की कीमत ₹61.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसकी WLTP-सर्टिफाइड रेंज 681 किलोमीटर तक है और यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ पांच सेकंड में पकड़ लेती है. इसमें बूट स्पेस 2,539 लीटर तक दिया गया है. यह एक थ्री-रो, सिक्स-सीटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) SUV है.

कंपनी का कहना है कि पुणे में EV को लेकर बढ़ती दिलचस्पी और शहर के मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखते हुए यह एक अहम मार्केट है, जहां सेल्स, सर्विस और कस्टमर सपोर्ट को और बढ़ाया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TESLA PUNE BODY SHOP
TESLA MODEL Y TEST DRIVE INDIA
TESLA INDIA AFTER SALES SERVICE
TESLA MODEL Y PREMIUM RWD
TESLA MODEL Y L PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.