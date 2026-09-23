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क्या महंगा होगा Tempered Glass? समझें नए सरकारी नियम का पूरा असर

Testing और Certification का खर्च बढ़ने से आने वाले समय में Tempered Glass की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: मोबाइल फोन की स्क्रीन टूटने और खरोंच से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला टेम्पर्ड ग्लास (Tempered Glass) अब पहले जैसा नहीं होगा. भारत सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी की है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 21 सितंबर की नोटिफिकेसन में स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के दायरे में शामिल कर दिया है. अब स्क्रीन गार्ड का क्वालिटी टेस्ट होगा नए नियम के तहत भारत में स्क्रीन गार्ड बनाने या बाहर से मंगाकर बेचने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की जांच और सर्टिफाई कराना होगा. इसके लिए IS 19348:2025 मानक तय किया गया है. इसमें ग्लास की मजबूती, मोटाई, खरोंच से बचाव, चिपकाने वाले पदार्थ और अलग-अलग तरह की कोटिंग जैसी चीजों की जांच होगी. ग्लास गिरने या चोट लगने पर कितना असर सह सकता है, इसकी भी जांच की जाएगी. इसके अलावा Anti-Shatter Layer को लेकर भी नियम होंगे, ताकि ग्लास टूटने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े अलग होकर चोट का कारण न बनें. Oleophobic Coating, Anti-Glare Finish और Blue-Light Filter जैसी सुविधाओं की गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुसार देखी जाएगी.