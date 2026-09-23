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क्या महंगा होगा Tempered Glass? समझें नए सरकारी नियम का पूरा असर

अप्रैल 2027 से Screen Guard बेचने वाली कंपनियों को BIS मानकों का पालन करना होगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद मिलेगा.

Rising testing and certification costs could have some impact on tempered glass prices in the near future.
Testing और Certification का खर्च बढ़ने से आने वाले समय में Tempered Glass की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 11:28 AM IST

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हैदराबाद: मोबाइल फोन की स्क्रीन टूटने और खरोंच से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला टेम्पर्ड ग्लास (Tempered Glass) अब पहले जैसा नहीं होगा. भारत सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी की है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 21 सितंबर की नोटिफिकेसन में स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के दायरे में शामिल कर दिया है.

अब स्क्रीन गार्ड का क्वालिटी टेस्ट होगा

नए नियम के तहत भारत में स्क्रीन गार्ड बनाने या बाहर से मंगाकर बेचने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की जांच और सर्टिफाई कराना होगा. इसके लिए IS 19348:2025 मानक तय किया गया है. इसमें ग्लास की मजबूती, मोटाई, खरोंच से बचाव, चिपकाने वाले पदार्थ और अलग-अलग तरह की कोटिंग जैसी चीजों की जांच होगी.

ग्लास गिरने या चोट लगने पर कितना असर सह सकता है, इसकी भी जांच की जाएगी. इसके अलावा Anti-Shatter Layer को लेकर भी नियम होंगे, ताकि ग्लास टूटने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े अलग होकर चोट का कारण न बनें. Oleophobic Coating, Anti-Glare Finish और Blue-Light Filter जैसी सुविधाओं की गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुसार देखी जाएगी.

कब से लागू होंगे नए नियम?

इन नियमों का असर तुरंत नहीं दिखेगा. सरकार ने इसके लिए अप्रैल 2027 तक की समय-सीमा तय की है. तब तक लोग सामान्य तरीके से स्क्रीन गार्ड खरीद सकते हैं. नियम लागू होने के बाद ग्राहक BIS Standard Mark और IS 19348 की जानकारी देखकर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बेहतर अंदाजा लगा सकेंगे. पैकेट पर कंपनी का नाम, बैच नंबर, बनाने की तारीख, ग्लास की सही मोटाई और बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क जैसी जानकारी देना भी जरूरी होगा.

अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के इन नए नियमों के लागू होने के बाद स्क्रीन गार्ड यानी टेम्पर्ड ग्लास की कीमत बढ़ जाएगी? टेम्पर्ड ग्लास की कीमत में तुरंत बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन अप्रैल 2027 से नए नियमों के अनुसार बनकर आने वाले नए टेम्पर्ड ग्लास की कीमत बढ़ सकती है. कंपनियों को टेस्टिंग, लैबोरटी और सर्टिफिकेशन पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे, जिसका असर कीमत पर भी पड़ सकता है.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्रीन प्रोटेक्टर भारत सरकार की इस अनिवार्य लिस्ट में शामिल होने वाली 66वीं वस्तु है. इस लिस्ट में स्मार्टफोन, लैपटॉप, चार्जर, LED TV, माइक्रोवेव, प्रिंटर और सेट-टॉप बॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. भारत में टेम्पर्ड ग्लास का मार्केट 2025 में करीब 40 करोड़ पीस और 20,000 करोड़ रुपये की रिटेल वैल्यू का अनुमानित था.

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