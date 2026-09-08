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Telegram Down: टेलीग्राम में बड़ा आउटेज, भारत कई देशों के यूजर्स परेशान

सिंगापुर में शिकायतें चार हजार के करीब पहुंचीं जबकि भारत में 784 रिपोर्ट दर्ज हुईं और अमेरिका में रात से समस्या शुरू थी. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: 8 सिंतबर 2026 यानी आज सुबह से टेलीग्राम यूज़र्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. टेलीग्राम के भारतीय यूज़र्स के साथ-साथ कई अन्य देशों के यूज़र्स भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं. टेलीग्राम डाउन होने की वजह से भारत, अमेरिका और सिंगापुर में लोगों को ऐप खोलने, मैसेज देखने और लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी. ऐप्स के स्टेट्स बताने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर भी सुबह से शिकायतें आनी शुरू हुई और 8 से 9 बजे के बीच शिकायतें काफी बढ़ गई, लेकिन फिर कम होनी शुरू हो गई. भारत में सुबह 8:13 बजे डाउनडिटेक्टर पर टेलीग्राम की शिकायतें 784 तक पहुंच गईं. लोग बता रहे थे कि ऐप खुल ही नहीं रहा या मैसेज नहीं जा रहे. अमेरिका में समस्या सोमवार रात 10:46 pm EDT से शुरू हो गई थी. वहां भी यूजर्स ने टेलीग्राम डाउन होने की रिपोर्ट दी. सिंगापुर में सबसे ज्यादा शिकायतें