Telegram Down: टेलीग्राम में बड़ा आउटेज, भारत कई देशों के यूजर्स परेशान
आज सुबह भारत अमेरिका और सिंगापुर में टेलीग्राम यूजर्स को ऐप मैसेजिंग और लॉगिन में भारी दिक्कत हुई जिसकी पुष्टि डाउनडिटेक्टर ने की.
Published : September 8, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: 8 सिंतबर 2026 यानी आज सुबह से टेलीग्राम यूज़र्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. टेलीग्राम के भारतीय यूज़र्स के साथ-साथ कई अन्य देशों के यूज़र्स भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं. टेलीग्राम डाउन होने की वजह से भारत, अमेरिका और सिंगापुर में लोगों को ऐप खोलने, मैसेज देखने और लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी.
ऐप्स के स्टेट्स बताने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर भी सुबह से शिकायतें आनी शुरू हुई और 8 से 9 बजे के बीच शिकायतें काफी बढ़ गई, लेकिन फिर कम होनी शुरू हो गई. भारत में सुबह 8:13 बजे डाउनडिटेक्टर पर टेलीग्राम की शिकायतें 784 तक पहुंच गईं. लोग बता रहे थे कि ऐप खुल ही नहीं रहा या मैसेज नहीं जा रहे. अमेरिका में समस्या सोमवार रात 10:46 pm EDT से शुरू हो गई थी. वहां भी यूजर्स ने टेलीग्राम डाउन होने की रिपोर्ट दी.
User reports indicate problems with Telegram since 10:46 PM EDT.— Downdetector (@downdetector) September 8, 2026
How is it affecting you? #TelegramDownhttps://t.co/R4UkLeWcll
सिंगापुर में सबसे ज्यादा शिकायतें
सिंगापुर ने टेलीग्राम डाउन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है. स्थानीय समय के मुताबिक 10:30 बजे के बाद शिकायतें लगभग 4000 के पार पहुंच गईं. डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग ऐप की समस्या बता रहे थे, जबकि करीब 40% यूज़र्स को मैसेजिंग में दिक्कत थी और कुछ को लॉगिन करने में भी समस्या आ रही थी.
डाउनडिटेक्टर की वेबसाइट पर अभी भी टेलीग्राम को लेकर यूजर रिपोर्ट्स दिख रही हैं. सबसे ज्यादा शिकायतें ऐप (57%), मैसेजिंग (31%) और लॉगिन (10&) की हैं. कई देशों से कनेक्शन की समस्या भी बताई जा रही है.
टेलीग्राम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि समस्या क्यों हुई और कब पूरी तरह ठीक होगी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐप अपडेटिंग पर अटका हुआ दिख रहा था या मैसेज भेजने में देरी हो रही थी.
हालांकि, हमने इस ख़बर को लिखने तक अपने टेलीग्राम अकाउंट को यूज़ किया तो वो ठीक तरीके से चल रहा था और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐप चलाने में दिक्कत होने की शिकायत कर ही रहे थे.