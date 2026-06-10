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Telegram का Apple Watch के लिए नेटिव ऐप लॉन्च, अब कलाई से भेजें मैसेज और सुनें वॉयस नोट्स

Telegram ने Apple Watch के लिए पूरी तरह नेटिव ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मैसेजिंग, वॉयस नोट, GIF और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

To use Telegram on the Apple Watch, you need to set it up once by scanning the QR code in the iPhone app.
Apple Watch पर Telegram इस्तेमाल करने के लिए iPhone ऐप में QR कोड स्कैन करके एक बार सेटअप करना होगा. (Image Credit: X/@durov)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेलीग्राम (Telegram) ने एप्पल वॉच (Apple Watch) के लिए एक पूरी तरह नेटिव ऐप लॉन्च कर दिया है. यह ख़बर उन लाखों टेलीग्राम यूज़र्स के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जो एप्पल की स्मार्टवॉच इस्तेमाल करते हैं और चाहते थे कि टेलीग्राम सीधे उनकी कलाई पर भी काम करे.

टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पवेल डुरोव (Pavel Durov) ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि की. इससे पहले तक बहुत सारे एप्पल वॉच के यूज़र्स थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेते थे, लेकिन उसमें न तो यूज़र्स को पूरा एक्सपीरियंस मिल पाता था और नाही उस पर भरोसा होता था. अब टेलीग्राम एप्पल के watchOS पर आ चुका है.

टेलीग्राम ने 2025 में ही एप्पल वॉच के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे बंद करके नेटिव watchOS सपोर्ट हटा लिया गया था. अब जो नया ऐप आया है वह बहुत ज्यादा परिपक्व और फीचर-रिच है. इसमें खास बात यह है कि टेलीग्राम ने इस फीचर का एप्पल स्टोर के रिलीज़ नोट्स में कोई जिक्र नहीं किया, फिर भी यह नए अपडेट के साथ यूजर्स तक पहुंच गया और उपलब्ध क्षेत्रों में रोलआउट शुरू हो गया है.

कैसे करें सेटअप

  • एप्पल वॉच पर टेलीग्राम इस्तेमाल करने के लिए पहले एक बार सेटअप प्रोसेस पूरा करना होगा.
  • इसके लिए आईफोन पर टेलीग्राम ऐप खोलकर QR कोड स्कैन करना होगा, जो काफी हद तक टेलीग्राम वेब या डेस्कटॉप क्लाइंट में लॉगिन करने जैसा है.
  • ध्यान रखें कि जिन यूज़र्स ने अपने अकाउंट पर Cloud Password लगाया हुआ है, उन्हें उस वेरिफिकेशन स्टेप को भी पूरा करना होगा.
  • इस सेटअप प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप एप्पल वॉच पर टेलीग्राम का पूरा अनुभव ले पाएंगे.

कलाई से टेलीग्राम में क्या-क्या कर पाएंगे?

  1. वॉच ऐप में यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं
  2. चैट्स ब्राउज कर सकते हैं
  3. टेक्स्ट मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं
  4. वॉयस मैसेज सुन सकते हैं
  5. स्टिकर देख सकते हैं
  6. GIF और वीडियो प्ले कर सकते हैं
  7. अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं

टेलीग्राम के हर जरूरी फीचर्स को यूज़र्स अपने कलाई में पहने हुए एप्पल वॉच पर ही इस्तेमाल कर पाएंगे. यह सिर्फ नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरा मैसेजिंग अनुभव है जो स्मार्टवॉच पर काम करता है. इस अपडेट ने यूज़र्स के लिए एप्पल वॉच को उनके लिए पहले से भी ज्यादा उपयोगी बना दिया है.

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