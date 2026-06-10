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Telegram का Apple Watch के लिए नेटिव ऐप लॉन्च, अब कलाई से भेजें मैसेज और सुनें वॉयस नोट्स

Apple Watch पर Telegram इस्तेमाल करने के लिए iPhone ऐप में QR कोड स्कैन करके एक बार सेटअप करना होगा. ( Image Credit: X/@durov )

हैदराबाद: टेलीग्राम (Telegram) ने एप्पल वॉच (Apple Watch) के लिए एक पूरी तरह नेटिव ऐप लॉन्च कर दिया है. यह ख़बर उन लाखों टेलीग्राम यूज़र्स के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जो एप्पल की स्मार्टवॉच इस्तेमाल करते हैं और चाहते थे कि टेलीग्राम सीधे उनकी कलाई पर भी काम करे.

टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पवेल डुरोव (Pavel Durov) ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि की. इससे पहले तक बहुत सारे एप्पल वॉच के यूज़र्स थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेते थे, लेकिन उसमें न तो यूज़र्स को पूरा एक्सपीरियंस मिल पाता था और नाही उस पर भरोसा होता था. अब टेलीग्राम एप्पल के watchOS पर आ चुका है.

टेलीग्राम ने 2025 में ही एप्पल वॉच के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे बंद करके नेटिव watchOS सपोर्ट हटा लिया गया था. अब जो नया ऐप आया है वह बहुत ज्यादा परिपक्व और फीचर-रिच है. इसमें खास बात यह है कि टेलीग्राम ने इस फीचर का एप्पल स्टोर के रिलीज़ नोट्स में कोई जिक्र नहीं किया, फिर भी यह नए अपडेट के साथ यूजर्स तक पहुंच गया और उपलब्ध क्षेत्रों में रोलआउट शुरू हो गया है.