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iPhone यूजर्स पर बड़ा साइबर खतरा: Telegram सीईओ ने दी तुरंत फोन अपडेट करने की चेतावनी

साइबर हमलों से बचने के लिए यूजर्स तुरंत अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर एप्पल का नया सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करें. ( Apple )

हैदराबाद: अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं और काफी लंबे समय से अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो यह ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है. मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक पावेल ड्यूरोव ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट के जरिए आईफोन यूज़र्स को एक बड़ी चेतावनी दी है.

उन्होंने बताया है कि पुराने आईओएस (iOS) वर्ज़न वाले आईपोन यूज़र्स बड़े पैमाने पर साइबर हैकर्स के निशाने पर हैं. इसी खतरे को देखते हुए टेलीग्राम अपने उन सभी यूज़र्स को ऐप के अंदर ही एक खास चेतावनी भेज रहा है, जो पुराना सॉफ्टवेयर चला रहे हैं.