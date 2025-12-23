तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO नागार्जुन बोले - AI का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करें, तो मिलेंगे नतीजे
तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO फानी नागार्जुन ने Eenadu से बात करते हुए, AI के भविष्य के बारे में जानकारी दी.
Published : December 23, 2025 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO फानी नागार्जुन ने कहा कि, "कुछ बदलाव जो इंसानियत का रास्ता बदल देते हैं, समय-समय पर होते रहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐसा ही एक बदलाव है. यह सबसे बड़ा बदलाव है, जिसे हमारी जनरेशन देख रही है. हमें इसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए. आने वाले दिनों में AI हमारे हर काम को प्रभावित करेगा."
'Eenadu' के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने समाज पर AI के असर, इससे आने वाले बदलावों और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, और दूसरी बातों पर अपने विचारों को साझा किया. अब रिस्पॉन्सिबल AI को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है. क्या यह सच में इतना ज़रूरी है?
जीहां, ज़िम्मेदार AI का मतलब है यह पक्का करना कि जो मकसद है, वह पूरा हो. जब कोई AI टूल पेश किया जाता है, तो यह पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि वह सुरक्षित और नैतिक हो. गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय होना बहुत ज़रूरी है.
उदाहरण के लिए, हेल्थकेयर में, अगर AI द्वारा एनालाइज़ की गई सीमित जानकारी के आधार पर कोई दवा रिलीज़ की जाती है, तो इससे सिर्फ़ कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है और दूसरों को नुकसान हो सकता है. ज़िम्मेदार AI सॉल्यूशन हमेशा सुरक्षित होने चाहिए और ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए.
प्रश्न: AI का समाज पर अब किस तरह का असर पड़ रहा है?
AI की तुलना एक सभ्यतागत बदलाव से की जा सकती है. पिछले 30 सालों में, हमने तीन बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड देखे हैं: इंटरनेट, मोबाइल और क्लाउड. लेकिन यह उन सबसे कहीं आगे है. यह व्यक्तियों और कंपनियों से लेकर बड़ी अर्थव्यवस्था तक, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालने वाला है.
AI को इंसानी समाज के लिए बड़े पैमाने पर फायदेमंद बनाने के लिए, हमें इसे अपनाने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा. साथ ही, AI के गलत इस्तेमाल को रोकना भी बहुत ज़रूरी है.
प्रश्न: सब कह रहे हैं कि AI एक्सपर्ट्स और कर्मचारियों की नौकरियां छीन लेगा. इस बारे में आपकी क्या राय है?
मेरी राय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा. उदाहरण के लिए, मेडिकल फील्ड में, रेडियोलॉजिस्ट आपके एक्स-रे की जांच करते हैं और रिपोर्ट देते हैं. कभी-कभी, ऐसा हो सकता है कि वे कुछ चीज़ें मिस कर दें.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स-रे का एनालिसिस कर सकता है और रेडियोलॉजिस्ट को ज़्यादा डिटेल में जानकारी दे सकता है. इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. यह सिर्फ़ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, जहां भी इंसानी दखल की ज़रूरत होती है, AI उन्हें एक एक्स्ट्रा काबिलियत देगा.
प्रश्न: इस संबंध में तेलंगाना क्या प्रयास कर रहा है?
राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) बढ़ रहे हैं. यहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं. दुनिया की AI कैपिटल बनने के लिए ज़रूरी सभी मौके यहां मौजूद हैं. AI को हर सेक्टर में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, फाइनेंस और सरकारी सेवाएं शामिल हैं.
तभी साल 2047 तक तेलंगाना का 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा. तेलंगाना AI इनोवेशन हब को इस दिशा में एक ज़रूरी कदम माना जा सकता है. हमने अगले तीन सालों में 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को AI में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है.