तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO नागार्जुन बोले - AI का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करें, तो मिलेंगे नतीजे

तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO नागार्जुन से खास बातचीत ( फोटो - IANS Photo/ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना AI इनोवेशन हब के CEO फानी नागार्जुन ने कहा कि, "कुछ बदलाव जो इंसानियत का रास्ता बदल देते हैं, समय-समय पर होते रहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐसा ही एक बदलाव है. यह सबसे बड़ा बदलाव है, जिसे हमारी जनरेशन देख रही है. हमें इसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए. आने वाले दिनों में AI हमारे हर काम को प्रभावित करेगा." 'Eenadu' के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने समाज पर AI के असर, इससे आने वाले बदलावों और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, और दूसरी बातों पर अपने विचारों को साझा किया. अब रिस्पॉन्सिबल AI को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है. क्या यह सच में इतना ज़रूरी है? जीहां, ज़िम्मेदार AI का मतलब है यह पक्का करना कि जो मकसद है, वह पूरा हो. जब कोई AI टूल पेश किया जाता है, तो यह पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि वह सुरक्षित और नैतिक हो. गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय होना बहुत ज़रूरी है. उदाहरण के लिए, हेल्थकेयर में, अगर AI द्वारा एनालाइज़ की गई सीमित जानकारी के आधार पर कोई दवा रिलीज़ की जाती है, तो इससे सिर्फ़ कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है और दूसरों को नुकसान हो सकता है. ज़िम्मेदार AI सॉल्यूशन हमेशा सुरक्षित होने चाहिए और ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए. प्रश्न: AI का समाज पर अब किस तरह का असर पड़ रहा है?

AI की तुलना एक सभ्यतागत बदलाव से की जा सकती है. पिछले 30 सालों में, हमने तीन बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड देखे हैं: इंटरनेट, मोबाइल और क्लाउड. लेकिन यह उन सबसे कहीं आगे है. यह व्यक्तियों और कंपनियों से लेकर बड़ी अर्थव्यवस्था तक, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालने वाला है.