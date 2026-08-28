Tecno Spark Go 3 Pro भारत में लॉन्च, गीले हाथ से भी चला सकेंगे ये बजट स्मार्टफोन
Tecno ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो बजट रेंज की कीमत में बिकेगा और इसमें IR Remote की सुविधा भी है.
Published : August 28, 2026 at 2:30 PM IST
हैदराबाद: Tecno ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Tecno Spark Go 3 Pro है. यह एंट्री-लेवल सेगमेंट का फोन है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी डिस्प्ले, गीले हाथ से भी डिस्प्ले यूज़ करने की सुविधा, IP69 रेटिंग, ड्रॉप रेसिस्टेंट और 5200mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के तमाम फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
Tecno Spark Go 3 Pro: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
टेक्नो ने अपने इस नए स्मार्टफोन में 6.78 इंच की एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो 720x1,526 पिक्सल्स रेजॉल्यूशन के साथ आता है. इस फोन की स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट, 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 20:9 अस्पेक्ट रेशियो और 240Hz टच सैंपलिंग रेट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Taiyaari hai poori, let's go! Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery… pic.twitter.com/IB6bQbL5co
इस फोन में कंपनी ने ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G81 4G चिपसेट दिया है, जो ग्राफिक्स के लिए Mali-G52 MC2 GPU के साथ आता है. इस फोन में 4GB LPDDR4X RAM भी दिया गया है, जिसे वर्चुअल रैम की मदद से 12GB तक बढ़ा भी सकते हैं. फोन में 128GB UFS 2.2 स्टोरेज की सुविधा दी गई है.
Tecno Spark Go 3 Pro के पिछले हिस्से पर 13MP का एक कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 अपर्चर और ऑटोफोकस फीचर के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो चैट्स के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो f/2.0 अपर्चर और फिक्स्ड फोकस के साथ आता है.
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.78-इंच HD+ (720×1526) IPS LCD, 120Hz, 580 nits पीक ब्राइटनेस, 240Hz टच सैंपलिंग
|प्रोसेसर
|MediaTek Helio G81 (4G), Mali-G52 MC2 GPU
|RAM + स्टोरेज
|4GB LPDDR4X RAM (वर्चुअल 12GB तक) + 64GB/128GB UFS 2.2
|रियर कैमरा
|13MP (f/1.8, ऑटोफोकस)
|फ्रंट कैमरा
|8MP (f/2.0)
|बैटरी और चार्जिंग
|5,200mAh, 10W चार्जिंग (चार्जर बॉक्स में)
|OS
|Android 16
|अन्य मुख्य फीचर्स
|साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट, IR रिमोट, ड्यूल DTS स्पीकर्स, AI Voiceprint Noise Cancellation, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, OTG
|कलर्स
|Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver, Sunrise Orange
|कीमत
|₹15,999 से शुरू
इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग्स दी गई है. टेक्नो के इस फोन में 5,200mAh की लिथियम-आयन पोलीमर बैटरी भी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है और इस फोन के बॉक्स में चार्जर भी मिलता है.
कनेक्टिविटी की बात करें तो टेक्नो के इस नए फोन में Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG support और एक टाइप-सी पोर्ट की सुविधा भी गई है. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर. इंफ्रारेड सेंसर और एंबिएंट लाइट सेंसर समेत कई सेंसर्स भी दिए गए हैं.
यह फोन एक एआई वॉयसप्रिंट नॉयस कैंसिलेशन फीचर के साथ आता है. इसके अलावा इसमें IR Remote भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप घर के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे एसी, टीवी आदि को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें एक डुअल डीटीएस स्पीकर भी दिया गया है.
Sabka mind ab hoga blow. Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊 Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery & Supports… pic.twitter.com/5lqTSfPHI7
Tecno Spark Go 3 Pro: कीमत और उपलब्धता
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा और टॉप मॉडल 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
- इस फोन की सेल 4 सितंबर से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य रिटेल आउटलेट्स पर शुरू हो जाएगी.