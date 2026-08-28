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Tecno Spark Go 3 Pro भारत में लॉन्च, गीले हाथ से भी चला सकेंगे ये बजट स्मार्टफोन

इस फोन की रैम को वर्चुअल रैम की मदद से 12GB तक बढ़ाया जा सकता है. ( Image Credit: Tecno )

हैदराबाद: Tecno ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Tecno Spark Go 3 Pro है. यह एंट्री-लेवल सेगमेंट का फोन है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी डिस्प्ले, गीले हाथ से भी डिस्प्ले यूज़ करने की सुविधा, IP69 रेटिंग, ड्रॉप रेसिस्टेंट और 5200mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के तमाम फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं. Tecno Spark Go 3 Pro: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स टेक्नो ने अपने इस नए स्मार्टफोन में 6.78 इंच की एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो 720x1,526 पिक्सल्स रेजॉल्यूशन के साथ आता है. इस फोन की स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट, 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 20:9 अस्पेक्ट रेशियो और 240Hz टच सैंपलिंग रेट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस फोन में कंपनी ने ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G81 4G चिपसेट दिया है, जो ग्राफिक्स के लिए Mali-G52 MC2 GPU के साथ आता है. इस फोन में 4GB LPDDR4X RAM भी दिया गया है, जिसे वर्चुअल रैम की मदद से 12GB तक बढ़ा भी सकते हैं. फोन में 128GB UFS 2.2 स्टोरेज की सुविधा दी गई है.