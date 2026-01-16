Tecno Spark Go 3 भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेंगे ये फीचर्स
Tecno ने भारत में बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स बताते हैं.
Published : January 16, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: अगर आप बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो अब मार्केट में एक नया ऑप्शन आ गया है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Tecno Spark Go 3 है. इस फोन में 6.74-inch HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Unisoc T7250 चिपसेट समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको टेक्नो के इस स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.
स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
इस फोन में 6.75 इंच की स्मूद डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. फोन 1.2 मीटर से ड्रॉप रेसिस्टेंट फीचर के साथ आता है. इसका मतलब है कि कंपनी दावा करती है कि अगर फोन को 1.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वो नहीं टूटेगा.
इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP AI कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 4 साल तक बिना किसी दिक्कत के चलेगा.
इसके अलावा इस फोन में FreeLink 2.0 फीचर मिलता है. इस फीचर की मदद से आप इस फोन के जरिए बिना नेटवर्क के भी मुफ्त में कॉल कर पाएंगे. इसके अलावा इस फोन में IP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट फीचर भी दिया गया है. इस फोन में Tecno AI से कुछ खास एआई फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें Ask Ella भी शामिल हैं. इसमें AI Writing, Hi Translate जैसे फीचर्स मिलते हैं.
कीमत और बिक्री
इस फोन की कीमत 8,999 रुपये है. इस कीमत में यूज़र्स को 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. इस फोन की बिक्री 23 जनवरी की दोपहर 12 बजे से अमेज़न और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी. हालांकि, बाद में इस फोन को फ्लिपकार्ट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस फोन को टाइटेनियम ग्रे, इंक ब्लैक, गैलेक्सी ब्लू और औरा पर्पल कलर्स में पेश किया गया है.