Tecno Spark Go 3 भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेंगे ये फीचर्स

इस फोन में इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल फीचर भी दिया गया है. ( Image Credit: Tecno )

हैदराबाद: अगर आप बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो अब मार्केट में एक नया ऑप्शन आ गया है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Tecno Spark Go 3 है. इस फोन में 6.74-inch HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Unisoc T7250 चिपसेट समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको टेक्नो के इस स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स इस फोन में 6.75 इंच की स्मूद डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. फोन 1.2 मीटर से ड्रॉप रेसिस्टेंट फीचर के साथ आता है. इसका मतलब है कि कंपनी दावा करती है कि अगर फोन को 1.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वो नहीं टूटेगा. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP AI कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 4 साल तक बिना किसी दिक्कत के चलेगा.